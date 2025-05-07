Апельсиновый лимонад с пломбиром — вместо пирожного и лучше газировки

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Если душа требует праздника, а на столе — скучные напитки, пора готовить апельсиновый лимонад с мороженым. Он одновременно освежает, радует глаз и радует вкусом. А ещё - подходит детям, не требует варки и готовится за 5 минут.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Смузи

Цедра придаёт пикантную горчинку, а пломбир — сливочную нежность, будто это не лимонад, а тающий во рту десерт. В общем, идеальное летнее лакомство, особенно если хочется немного солнца посреди зимы.

Что понадобится (на 6 порций):

3 спелых апельсина

125 г классического пломбира

700 мл холодной минеральной воды (лучше газированной)

3 веточки свежей мяты

Сахарная пудра — по вкусу (по желанию)

Как приготовить:

1. Подготовим основу.

Мяту аккуратно промойте, обсушите. С апельсинов снимите цедру и выжмите сок.

2. Смешиваем.

Сок и цедру соедините в кувшине, долейте минеральной воды. При желании добавьте немного сахарной пудры и хорошо размешайте.

3. Подача — как в кафе.

Разлейте лимонад по бокалам и положите в каждый шарик мороженого. Украсить можно веточкой мяты или долькой апельсина.

Подавайте сразу — пока мороженое не растаяло

Такой лимонад отлично смотрится на праздничном столе, детском дне рождения или просто в жаркий день на даче. А ещё - это способ порадовать себя без капли алкоголя, но с большой долей удовольствия.

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.



