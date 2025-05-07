Апельсиновый лимонад с пломбиром — вместо пирожного и лучше газировки

Если душа требует праздника, а на столе — скучные напитки, пора готовить апельсиновый лимонад с мороженым. Он одновременно освежает, радует глаз и радует вкусом. А ещё - подходит детям, не требует варки и готовится за 5 минут.
Цедра придаёт пикантную горчинку, а пломбир — сливочную нежность, будто это не лимонад, а тающий во рту десерт. В общем, идеальное летнее лакомство, особенно если хочется немного солнца посреди зимы.
3 спелых апельсина
125 г классического пломбира
700 мл холодной минеральной воды (лучше газированной)
3 веточки свежей мяты
Сахарная пудра — по вкусу (по желанию)
1. Подготовим основу.
Мяту аккуратно промойте, обсушите. С апельсинов снимите цедру и выжмите сок.
2. Смешиваем.
Сок и цедру соедините в кувшине, долейте минеральной воды. При желании добавьте немного сахарной пудры и хорошо размешайте.
3. Подача — как в кафе.
Разлейте лимонад по бокалам и положите в каждый шарик мороженого. Украсить можно веточкой мяты или долькой апельсина.
Такой лимонад отлично смотрится на праздничном столе, детском дне рождения или просто в жаркий день на даче. А ещё - это способ порадовать себя без капли алкоголя, но с большой долей удовольствия.
Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
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