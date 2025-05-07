Освежает, как лимонад, и варится за 15 минут — кисель из щавеля

Если щавель в холодильнике уже вызывает лёгкое нервное подёргивание глаза, значит, пора попробовать из него необычный кисель. Да-да, именно напиток! Освежающий, кисленький, с нежной консистенцией — идеальный вариант, когда хочется чего-то нового. Особенно вкусно в холодном виде — с ложкой сливочного мороженого или пригоршней свежих ягод. Простой, но эффектный десерт, который можно готовить даже из замороженной зелени.
Кисель из дикого щавеля стоит варить только в конце весны — позже он становится слишком "кислым". А вот садовый или замороженный можно использовать круглый год.
Щавель — 300 г
Сахар — 50 г
Крахмал — 20 г
Вода — около 1 литра
Щепотка соли
1. Подготовьте щавель.
Хорошенько промойте зелень, порежьте мелко. Выложите в кастрюлю, добавьте немного воды и томите 5-6 минут на малом огне — до мягкости.
2. Протираем.
Процедите отвар через сито с марлей, щавель протрите и верните обратно в жидкость. При желании повторите — консистенция получится шелковистей.
3. Варим кисель.
Добавьте 750 мл холодной воды, всыпьте сахар и доведите до кипения. Варите около 3 минут, не забывая мешать.
4. Завариваем крахмал.
Разведите крахмал в 100 мл холодной воды. Влейте тонкой струйкой в кипящий отвар, постоянно мешайте. Как только кисель снова закипит — снимайте с огня.
Подавайте горячим или охлаждённым. Особенно вкусен с ванильным мороженым или мятным сиропом. Такой кисель точно удивит гостей и освежит летний стол.
Щаве́ль (разг. ща́вель; лат. Rúmex) — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями.
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