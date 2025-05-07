Освежает, как лимонад, и варится за 15 минут — кисель из щавеля

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Если щавель в холодильнике уже вызывает лёгкое нервное подёргивание глаза, значит, пора попробовать из него необычный кисель. Да-да, именно напиток! Освежающий, кисленький, с нежной консистенцией — идеальный вариант, когда хочется чего-то нового. Особенно вкусно в холодном виде — с ложкой сливочного мороженого или пригоршней свежих ягод. Простой, но эффектный десерт, который можно готовить даже из замороженной зелени.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Смузи

Кисель из дикого щавеля стоит варить только в конце весны — позже он становится слишком "кислым". А вот садовый или замороженный можно использовать круглый год.

Ингредиенты (на 4 порции):

Щавель — 300 г

Сахар — 50 г

Крахмал — 20 г

Вода — около 1 литра

Щепотка соли

Как готовить:

1. Подготовьте щавель.

Хорошенько промойте зелень, порежьте мелко. Выложите в кастрюлю, добавьте немного воды и томите 5-6 минут на малом огне — до мягкости.

2. Протираем.

Процедите отвар через сито с марлей, щавель протрите и верните обратно в жидкость. При желании повторите — консистенция получится шелковистей.

3. Варим кисель.

Добавьте 750 мл холодной воды, всыпьте сахар и доведите до кипения. Варите около 3 минут, не забывая мешать.

4. Завариваем крахмал.

Разведите крахмал в 100 мл холодной воды. Влейте тонкой струйкой в кипящий отвар, постоянно мешайте. Как только кисель снова закипит — снимайте с огня.

Подавайте горячим или охлаждённым. Особенно вкусен с ванильным мороженым или мятным сиропом. Такой кисель точно удивит гостей и освежит летний стол.

Уточнения

Щаве́ль (разг. ща́вель; лат. Rúmex) — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями.



