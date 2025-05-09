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Салат, который очищает организм: недорогой, вкусный и полезный — три в одном

2:06
Еда

Освежающий, хрустящий, лёгкий и при этом питательный — этот салат из простых овощей с варёным яйцом и сметаной порадует организм витаминами, а желудок — ощущением сытости без тяжести. Особенно хорош весной и осенью, когда хочется простых, настоящих вкусов и полезной пищи без майонеза и лишнего жира.

редька
Фото: freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
редька

Ингредиенты (на 3-4 порции)

  • Редька (чёрная или зелёная) — 2 небольших корнеплода

  • Морковь — 2 средних

  • Огурец — 1 свежий

  • Варёное яйцо — 1 шт.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Листья салата — по вкусу

  • Сметана (15%) — 2 ст. ложки

  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить

  1. Очистите редьку, морковь и чеснок. Яйцо отварите вкрутую, остудите и очистите.
    Редьку натрите на крупной тёрке и залейте холодной водой на 10 минут — это избавит от лишней горечи. Затем отожмите.

  2. Морковь натрите. Огурец нарежьте тонкой соломкой. Яйцо нарежьте небольшими кубиками. Листья салата нарвите руками или нарежьте.

  3. Чеснок пропустите через пресс или мелко порубите. Сложите все ингредиенты в глубокую миску, добавьте сметану, посолите и поперчите. Хорошо перемешайте.

  4. Переложите салат в салатник, украсьте свежими листьями и подавайте сразу — он хорош именно в свежем виде.

Почему стоит попробовать

  • Быстро, без заморочек и дорогих ингредиентов

  • Идеальный способ "впихнуть" полезную редьку в рацион

  • Освежающий вкус с лёгкой остринкой

  • Отлично сочетается с мясными блюдами или подаётся как самостоятельный ужин

Советы и вариации

  • Можно добавить немного лимонного сока или уксуса для яркости

  • Замените сметану на йогурт для более лёгкой версии

  • Вместо яйца можно использовать отварную фасоль или нут

  • Хотите поострее? Добавьте щепотку тёртого хрена

Уточнения

Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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