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Бюджетно и красиво: идеальная закуска к коньяку за 5 минут

2:16
Еда

Идеальная закуска к крепкому напитку не должна быть сложной. Главное — чтобы она подчёркивала вкус алкоголя и при этом выглядела достойно на праздничном столе. Эта "коньячная" закуска как раз из таких: собирается буквально за несколько минут, но смотрится как маленькое гастрономическое украшение. А сочетание сыра, лимона и оливок действительно удивляет — кислинка, солоноватость и сливочный вкус работают в унисон.

Бокал коньяка
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бокал коньяка

Ингредиенты (на 10-15 закусок)

  • Твёрдый сыр — 150 г

  • Оливки без косточек (зелёные или чёрные) — 1 банка

  • Лимоны — 2 шт.

  • Шпажки или зубочистки — по количеству закусок

Как приготовить закуску к коньяку

  1. Подготовим лимоны.
    Вымойте лимоны и нарежьте тонкими кружочками. Затем каждый кружок разрежьте пополам — получатся изящные полукружия. Они будут играть роль "паруса" на шпажке.

  2. Сыр.
    Нарежьте сыр аккуратными кубиками — не слишком большими, чтобы удобно было брать в рот, и не слишком маленькими, чтобы не разваливались.

  3. Оливки.
    Слейте маринад, дайте оливкам немного обсохнуть — можно промокнуть бумажным полотенцем, чтобы они не скользили.

  4. Сборка.
    На шпажку нанизываем поочерёдно: оливку, кусочек лимона (согнув его в форме паруса) и сыр. Всё - закуска готова.

Как подать

Выложите шпажки на большое плоское блюдо или деревянную доску. Можно добавить пару веточек розмарина для аромата или поставить рядом небольшую рюмочку коньяка — для антуража. Эта закуска особенно хороша в начале застолья, когда хочется чего-то лёгкого, но с характером.

Это стоит попробовать, если

  • Нужно быстро соорудить угощение к напитку

  • Не хочется тратиться на дорогие деликатесы

  • Хочется удивить гостей неожиданным сочетанием

  • Нужно что-то без мяса, но с ярким вкусом

Альтернативы

  • Вместо лимона — дольки апельсина или маринованные огурчики

  • Вместо сыра — брынза или кубики копчёной колбасы

  • Оливки можно заменить черносливом или виноградом (если хотите закуску под вино)

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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