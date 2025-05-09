Говядина с грейпфрутом: так мясо вы ещё не готовили, пятничный ужин с изюминкой

Восточная техника stir-fry — это не только про скорость, но и про вкус. В этом блюде говядина обжаривается на сильном огне вместе с острым перцем, грибами и луком, а в качестве неожиданного, яркого акцента — свежая фруктовая сальса из грейпфрута и имбиря. Получается остро, свежо, сочно — и очень быстро. Отличный вариант для тех, кто хочет удивить себя и близких без многочасового стояния у плиты.
Грейпфруты — 2 шт. (очищенные, нарезанные кусочками)
Имбирь свежий — 1 кусочек (около 2,5 см), натереть на мелкой тёрке
Перец чили красный — 1 шт., мелко нарезать, семена убрать
Сахар — щепотка (по вкусу)
Молотый чёрный перец — по желанию
Масло подсолнечное — 1 ст. ложка
Лук репчатый красный — 1 шт., нарезать на 8 долек
Говядина (вырезка) — 700 г, нарезать тонкими полосками
Перец чили красный — 1 шт., нарезать тонкими полосками
Грибы (шампиньоны или вешенки) — 200 г, нарезать ломтиками
Соевый соус — по вкусу (2-3 ст. ложки)
Сок лайма — из 1 плода
Мёд — 1 ст. ложка
Свежая кинза — для подачи
Гарнир: отварной рис или рисовая лапша
Сначала готовим сальсу. В глубокой миске смешайте нарезанные кусочками грейпфруты (мембраны оставьте — это придаст текстуру), добавьте тёртый имбирь, мелко нарезанный чили и щепотку сахара. Перемешайте, попробуйте и при желании добавьте немного чёрного молотого перца. Уберите в сторону — пусть настоится.
Разогрейте сковороду или вок на сильном огне. Добавьте масло и сразу выложите красный лук. Обжаривайте, непрерывно помешивая, около 5 минут, пока лук не станет слегка карамельным. Добавьте полоски говядины и перца чили, обжаривайте ещё 4-5 минут, не переставая мешать.
Влейте соевый соус, сок лайма и мёд. Перемешайте, продолжайте готовить 1-2 минуты, чтобы всё прогрелось и соус немного загустел.
Добавьте грибы, обжаривайте до мягкости и выделения сока — ещё 3-4 минуты.
Разложите говядину с овощами по тарелкам, сверху — немного свежей кинзы. Рядом выложите рис или лапшу. Сальсу подавайте отдельно или сверху, по вкусу.
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Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина.
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