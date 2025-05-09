Говядина с грейпфрутом: так мясо вы ещё не готовили, пятничный ужин с изюминкой

2:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Восточная техника stir-fry — это не только про скорость, но и про вкус. В этом блюде говядина обжаривается на сильном огне вместе с острым перцем, грибами и луком, а в качестве неожиданного, яркого акцента — свежая фруктовая сальса из грейпфрута и имбиря. Получается остро, свежо, сочно — и очень быстро. Отличный вариант для тех, кто хочет удивить себя и близких без многочасового стояния у плиты.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Рагу

Ингредиенты (на 4 порции)

Для сальсы

Грейпфруты — 2 шт. (очищенные, нарезанные кусочками)

Имбирь свежий — 1 кусочек (около 2,5 см), натереть на мелкой тёрке

Перец чили красный — 1 шт., мелко нарезать, семена убрать

Сахар — щепотка (по вкусу)

Молотый чёрный перец — по желанию

Для мяса

Масло подсолнечное — 1 ст. ложка

Лук репчатый красный — 1 шт., нарезать на 8 долек

Говядина (вырезка) — 700 г, нарезать тонкими полосками

Перец чили красный — 1 шт., нарезать тонкими полосками

Грибы (шампиньоны или вешенки) — 200 г, нарезать ломтиками

Соевый соус — по вкусу (2-3 ст. ложки)

Сок лайма — из 1 плода

Мёд — 1 ст. ложка

Свежая кинза — для подачи

Гарнир: отварной рис или рисовая лапша

Как готовить

Сначала готовим сальсу. В глубокой миске смешайте нарезанные кусочками грейпфруты (мембраны оставьте — это придаст текстуру), добавьте тёртый имбирь, мелко нарезанный чили и щепотку сахара. Перемешайте, попробуйте и при желании добавьте немного чёрного молотого перца. Уберите в сторону — пусть настоится. Разогрейте сковороду или вок на сильном огне. Добавьте масло и сразу выложите красный лук. Обжаривайте, непрерывно помешивая, около 5 минут, пока лук не станет слегка карамельным. Добавьте полоски говядины и перца чили, обжаривайте ещё 4-5 минут, не переставая мешать. Влейте соевый соус, сок лайма и мёд. Перемешайте, продолжайте готовить 1-2 минуты, чтобы всё прогрелось и соус немного загустел. Добавьте грибы, обжаривайте до мягкости и выделения сока — ещё 3-4 минуты. Разложите говядину с овощами по тарелкам, сверху — немного свежей кинзы. Рядом выложите рис или лапшу. Сальсу подавайте отдельно или сверху, по вкусу.

Это блюдо вам подойдёт, если

Вы любите азиатскую кухню, но не хотите возиться с маринадами и сложными соусами.

Вам нужен быстрый ужин, который при этом смотрится как из ресторана.

Вы не против поэкспериментировать с фруктами в мясных блюдах.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина.

