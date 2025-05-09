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Говядина с грейпфрутом: так мясо вы ещё не готовили, пятничный ужин с изюминкой

2:58
Еда

Восточная техника stir-fry — это не только про скорость, но и про вкус. В этом блюде говядина обжаривается на сильном огне вместе с острым перцем, грибами и луком, а в качестве неожиданного, яркого акцента — свежая фруктовая сальса из грейпфрута и имбиря. Получается остро, свежо, сочно — и очень быстро. Отличный вариант для тех, кто хочет удивить себя и близких без многочасового стояния у плиты.

Рагу
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рагу

Ингредиенты (на 4 порции)

Для сальсы

  • Грейпфруты — 2 шт. (очищенные, нарезанные кусочками)

  • Имбирь свежий — 1 кусочек (около 2,5 см), натереть на мелкой тёрке

  • Перец чили красный — 1 шт., мелко нарезать, семена убрать

  • Сахар — щепотка (по вкусу)

  • Молотый чёрный перец — по желанию

Для мяса

  • Масло подсолнечное — 1 ст. ложка

  • Лук репчатый красный — 1 шт., нарезать на 8 долек

  • Говядина (вырезка) — 700 г, нарезать тонкими полосками

  • Перец чили красный — 1 шт., нарезать тонкими полосками

  • Грибы (шампиньоны или вешенки) — 200 г, нарезать ломтиками

  • Соевый соус — по вкусу (2-3 ст. ложки)

  • Сок лайма — из 1 плода

  • Мёд — 1 ст. ложка

  • Свежая кинза — для подачи

  • Гарнир: отварной рис или рисовая лапша

Как готовить

  1. Сначала готовим сальсу. В глубокой миске смешайте нарезанные кусочками грейпфруты (мембраны оставьте — это придаст текстуру), добавьте тёртый имбирь, мелко нарезанный чили и щепотку сахара. Перемешайте, попробуйте и при желании добавьте немного чёрного молотого перца. Уберите в сторону — пусть настоится.

  2. Разогрейте сковороду или вок на сильном огне. Добавьте масло и сразу выложите красный лук. Обжаривайте, непрерывно помешивая, около 5 минут, пока лук не станет слегка карамельным. Добавьте полоски говядины и перца чили, обжаривайте ещё 4-5 минут, не переставая мешать.

  3. Влейте соевый соус, сок лайма и мёд. Перемешайте, продолжайте готовить 1-2 минуты, чтобы всё прогрелось и соус немного загустел.

  4. Добавьте грибы, обжаривайте до мягкости и выделения сока — ещё 3-4 минуты.

  5. Разложите говядину с овощами по тарелкам, сверху — немного свежей кинзы. Рядом выложите рис или лапшу. Сальсу подавайте отдельно или сверху, по вкусу.

Это блюдо вам подойдёт, если

  • Вы любите азиатскую кухню, но не хотите возиться с маринадами и сложными соусами.

  • Вам нужен быстрый ужин, который при этом смотрится как из ресторана.

  • Вы не против поэкспериментировать с фруктами в мясных блюдах.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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