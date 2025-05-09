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Зачем покупать, если можно сделать дома: сметана за 5 минут

2:28
Еда

Нежная, густая, с насыщенным вкусом — такая сметана вам точно не попадётся в обычном магазине. Всего пара ингредиентов, пять минут активного времени, и через сутки в холодильнике у вас будет идеальная домашняя сметана. Она не расслаивается, не содержит стабилизаторов и консервантов, а главное — вы точно знаете, из чего она сделана.

Сметана
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сметана

Ингредиенты

  • Жирные сливки (домашние или фермерские), не менее 25-30% — 500 мл

  • Сметана жирная, натуральная (желательно домашняя или фермерская) — 2-3 столовые ложки

Как приготовить домашнюю сметану

  1. В чистую стеклянную банку налейте сливки комнатной температуры. Это важно: холодные сливки замедляют процесс сквашивания.

  2. Добавьте в сливки 2-3 столовые ложки сметаны — она послужит закваской. Лучше, если сметана будет без крахмала и прочих добавок, домашняя или настоящая фермерская.

  3. Хорошо перемешайте массу деревянной ложкой или силиконовой лопаткой. Металлические приборы в процессе заквашивания не рекомендуются.

  4. Прикройте банку крышкой, но не закрывайте герметично — смесь должна "дышать". Оставьте при комнатной температуре (около 22-24 °C) на 12-14 часов.

  5. По истечении этого времени смесь загустеет. Плотно закройте банку крышкой и уберите в холодильник минимум на 12 часов.

  6. Через сутки сметана готова. Она будет нежной, свежей, но уже густой. Чем дольше она стоит в холодильнике, тем плотнее становится.

Советы

  • Если сливки сильно жидкие, сметана получится менее густой. Можно взять сливки из-под сепаратора или оставить купленные сливки в холодильнике на 12 часов, чтобы они немного загустели.

  • Используйте чистую ложку каждый раз, когда берёте сметану — так она дольше хранится.

  • В холодильнике домашняя сметана может стоять до 5-7 дней.

Где использовать

Эта сметана идеально подходит для заправки борща и салатов, выпечки (от пирожков до блинов), а также для приготовления соусов, кремов и просто как добавка к картошке, вареникам или оладьям. А ещё - это идеальная основа для домашнего майонеза, творожной массы или крема для торта.

Уточнения

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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