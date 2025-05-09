Зачем покупать, если можно сделать дома: сметана за 5 минут

Нежная, густая, с насыщенным вкусом — такая сметана вам точно не попадётся в обычном магазине. Всего пара ингредиентов, пять минут активного времени, и через сутки в холодильнике у вас будет идеальная домашняя сметана. Она не расслаивается, не содержит стабилизаторов и консервантов, а главное — вы точно знаете, из чего она сделана.
Жирные сливки (домашние или фермерские), не менее 25-30% — 500 мл
Сметана жирная, натуральная (желательно домашняя или фермерская) — 2-3 столовые ложки
В чистую стеклянную банку налейте сливки комнатной температуры. Это важно: холодные сливки замедляют процесс сквашивания.
Добавьте в сливки 2-3 столовые ложки сметаны — она послужит закваской. Лучше, если сметана будет без крахмала и прочих добавок, домашняя или настоящая фермерская.
Хорошо перемешайте массу деревянной ложкой или силиконовой лопаткой. Металлические приборы в процессе заквашивания не рекомендуются.
Прикройте банку крышкой, но не закрывайте герметично — смесь должна "дышать". Оставьте при комнатной температуре (около 22-24 °C) на 12-14 часов.
По истечении этого времени смесь загустеет. Плотно закройте банку крышкой и уберите в холодильник минимум на 12 часов.
Через сутки сметана готова. Она будет нежной, свежей, но уже густой. Чем дольше она стоит в холодильнике, тем плотнее становится.
Если сливки сильно жидкие, сметана получится менее густой. Можно взять сливки из-под сепаратора или оставить купленные сливки в холодильнике на 12 часов, чтобы они немного загустели.
Используйте чистую ложку каждый раз, когда берёте сметану — так она дольше хранится.
В холодильнике домашняя сметана может стоять до 5-7 дней.
Эта сметана идеально подходит для заправки борща и салатов, выпечки (от пирожков до блинов), а также для приготовления соусов, кремов и просто как добавка к картошке, вареникам или оладьям. А ещё - это идеальная основа для домашнего майонеза, творожной массы или крема для торта.
Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.
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