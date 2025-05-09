Зачем покупать, если можно сделать дома: сметана за 5 минут

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Нежная, густая, с насыщенным вкусом — такая сметана вам точно не попадётся в обычном магазине. Всего пара ингредиентов, пять минут активного времени, и через сутки в холодильнике у вас будет идеальная домашняя сметана. Она не расслаивается, не содержит стабилизаторов и консервантов, а главное — вы точно знаете, из чего она сделана.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сметана

Ингредиенты

Жирные сливки (домашние или фермерские), не менее 25-30% — 500 мл

Сметана жирная, натуральная (желательно домашняя или фермерская) — 2-3 столовые ложки

Как приготовить домашнюю сметану

В чистую стеклянную банку налейте сливки комнатной температуры. Это важно: холодные сливки замедляют процесс сквашивания. Добавьте в сливки 2-3 столовые ложки сметаны — она послужит закваской. Лучше, если сметана будет без крахмала и прочих добавок, домашняя или настоящая фермерская. Хорошо перемешайте массу деревянной ложкой или силиконовой лопаткой. Металлические приборы в процессе заквашивания не рекомендуются. Прикройте банку крышкой, но не закрывайте герметично — смесь должна "дышать". Оставьте при комнатной температуре (около 22-24 °C) на 12-14 часов. По истечении этого времени смесь загустеет. Плотно закройте банку крышкой и уберите в холодильник минимум на 12 часов. Через сутки сметана готова. Она будет нежной, свежей, но уже густой. Чем дольше она стоит в холодильнике, тем плотнее становится.

Советы

Если сливки сильно жидкие, сметана получится менее густой. Можно взять сливки из-под сепаратора или оставить купленные сливки в холодильнике на 12 часов, чтобы они немного загустели.

Используйте чистую ложку каждый раз, когда берёте сметану — так она дольше хранится.

В холодильнике домашняя сметана может стоять до 5-7 дней.

Где использовать

Эта сметана идеально подходит для заправки борща и салатов, выпечки (от пирожков до блинов), а также для приготовления соусов, кремов и просто как добавка к картошке, вареникам или оладьям. А ещё - это идеальная основа для домашнего майонеза, творожной массы или крема для торта.

Уточнения

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

