Пышные творожные пончики за полчаса — завтрак из детства без дрожжей и заморочек

Пышные, ароматные, с золотистой корочкой и нежной творожной сердцевиной — эти пончики не требуют дрожжей, долгой расстойки или сложной лепки. Всё, что нужно, — это творог, яйца, мука и немного терпения у плиты. Творожные пончики готовятся на сковороде или в казанке во фритюре, а по вкусу не уступают тем, что подают в хороших кафе. Отличный выбор, когда хочется порадовать себя и близких домашней выпечкой на скорую руку.
Творог — 500 г
Мука — 1,5 стакана
Яйца — 3 штуки
Сахар — 0,5 стакана
Ванильный сахар — 1 пакетик (10 г)
Разрыхлитель — 1 чайная ложка
Масло растительное — для жарки
Сахарная пудра — по вкусу (для подачи)
В глубокой миске растереть творог с обычным сахаром. Добавить яйца и хорошо перемешать массу до однородности.
Просеять муку, чтобы пончики получились более воздушными. Добавить муку, ванильный сахар и разрыхлитель в творожную массу. Перемешать до образования мягкого теста.
Разделить тесто на три части, из каждой скатать "колбаску" толщиной в палец. Нарезать их на небольшие кусочки.
Из каждого кусочка раскатать руками тонкую полоску и соединить её в колечко. Пончики получатся миниатюрные, как раз на один-два укуса.
В сковороде или казанке разогреть растительное масло. Пончики можно жарить полностью погружёнными в масло — тогда они равномерно прожариваются и получаются особенно пышными. Если масла немного, пончики нужно будет переворачивать в процессе.
Обжаривать каждое колечко до золотистой корочки с двух сторон. Это займёт примерно по минуте с каждой стороны, но следите за огнём — он должен быть средним, чтобы пончики не сгорели снаружи и не остались сырыми внутри.
Готовые пончики выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
Остывшие пончики посыпать сахарной пудрой. Подавайте с чаем, какао или вареньем.
Это именно тот рецепт, к которому возвращаешься снова и снова. В нём нет ничего лишнего — только простые продукты и максимум вкуса. Аромат ванили, тёплая творожная текстура, хрустящая корочка… Эти пончики съедаются быстрее, чем вы успеете их пожарить. Их любят и дети, и взрослые.
Можно экспериментировать: в тесто добавить изюм, тёртое яблоко или щепотку корицы. Также можно жарить не колечки, а шарики — будет ещё быстрее.
По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.
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