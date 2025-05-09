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Пышные творожные пончики за полчаса — завтрак из детства без дрожжей и заморочек

2:49
Еда

Пышные, ароматные, с золотистой корочкой и нежной творожной сердцевиной — эти пончики не требуют дрожжей, долгой расстойки или сложной лепки. Всё, что нужно, — это творог, яйца, мука и немного терпения у плиты. Творожные пончики готовятся на сковороде или в казанке во фритюре, а по вкусу не уступают тем, что подают в хороших кафе. Отличный выбор, когда хочется порадовать себя и близких домашней выпечкой на скорую руку.

пончик
Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пончик

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Творог — 500 г

  • Мука — 1,5 стакана

  • Яйца — 3 штуки

  • Сахар — 0,5 стакана

  • Ванильный сахар — 1 пакетик (10 г)

  • Разрыхлитель — 1 чайная ложка

  • Масло растительное — для жарки

  • Сахарная пудра — по вкусу (для подачи)

Как приготовить

  1. В глубокой миске растереть творог с обычным сахаром. Добавить яйца и хорошо перемешать массу до однородности.

  2. Просеять муку, чтобы пончики получились более воздушными. Добавить муку, ванильный сахар и разрыхлитель в творожную массу. Перемешать до образования мягкого теста.

  3. Разделить тесто на три части, из каждой скатать "колбаску" толщиной в палец. Нарезать их на небольшие кусочки.

  4. Из каждого кусочка раскатать руками тонкую полоску и соединить её в колечко. Пончики получатся миниатюрные, как раз на один-два укуса.

  5. В сковороде или казанке разогреть растительное масло. Пончики можно жарить полностью погружёнными в масло — тогда они равномерно прожариваются и получаются особенно пышными. Если масла немного, пончики нужно будет переворачивать в процессе.

  6. Обжаривать каждое колечко до золотистой корочки с двух сторон. Это займёт примерно по минуте с каждой стороны, но следите за огнём — он должен быть средним, чтобы пончики не сгорели снаружи и не остались сырыми внутри.

  7. Готовые пончики выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

  8. Остывшие пончики посыпать сахарной пудрой. Подавайте с чаем, какао или вареньем.

Почему это стоит приготовить

Это именно тот рецепт, к которому возвращаешься снова и снова. В нём нет ничего лишнего — только простые продукты и максимум вкуса. Аромат ванили, тёплая творожная текстура, хрустящая корочка… Эти пончики съедаются быстрее, чем вы успеете их пожарить. Их любят и дети, и взрослые.

Можно экспериментировать: в тесто добавить изюм, тёртое яблоко или щепотку корицы. Также можно жарить не колечки, а шарики — будет ещё быстрее.

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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