Пышные творожные пончики за полчаса — завтрак из детства без дрожжей и заморочек

2:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Пышные, ароматные, с золотистой корочкой и нежной творожной сердцевиной — эти пончики не требуют дрожжей, долгой расстойки или сложной лепки. Всё, что нужно, — это творог, яйца, мука и немного терпения у плиты. Творожные пончики готовятся на сковороде или в казанке во фритюре, а по вкусу не уступают тем, что подают в хороших кафе. Отличный выбор, когда хочется порадовать себя и близких домашней выпечкой на скорую руку.

Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пончик

Ингредиенты (на 6 порций)

Творог — 500 г

Мука — 1,5 стакана

Яйца — 3 штуки

Сахар — 0,5 стакана

Ванильный сахар — 1 пакетик (10 г)

Разрыхлитель — 1 чайная ложка

Масло растительное — для жарки

Сахарная пудра — по вкусу (для подачи)

Как приготовить

В глубокой миске растереть творог с обычным сахаром. Добавить яйца и хорошо перемешать массу до однородности. Просеять муку, чтобы пончики получились более воздушными. Добавить муку, ванильный сахар и разрыхлитель в творожную массу. Перемешать до образования мягкого теста. Разделить тесто на три части, из каждой скатать "колбаску" толщиной в палец. Нарезать их на небольшие кусочки. Из каждого кусочка раскатать руками тонкую полоску и соединить её в колечко. Пончики получатся миниатюрные, как раз на один-два укуса. В сковороде или казанке разогреть растительное масло. Пончики можно жарить полностью погружёнными в масло — тогда они равномерно прожариваются и получаются особенно пышными. Если масла немного, пончики нужно будет переворачивать в процессе. Обжаривать каждое колечко до золотистой корочки с двух сторон. Это займёт примерно по минуте с каждой стороны, но следите за огнём — он должен быть средним, чтобы пончики не сгорели снаружи и не остались сырыми внутри. Готовые пончики выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Остывшие пончики посыпать сахарной пудрой. Подавайте с чаем, какао или вареньем.

Почему это стоит приготовить

Это именно тот рецепт, к которому возвращаешься снова и снова. В нём нет ничего лишнего — только простые продукты и максимум вкуса. Аромат ванили, тёплая творожная текстура, хрустящая корочка… Эти пончики съедаются быстрее, чем вы успеете их пожарить. Их любят и дети, и взрослые.

Можно экспериментировать: в тесто добавить изюм, тёртое яблоко или щепотку корицы. Также можно жарить не колечки, а шарики — будет ещё быстрее.

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.

