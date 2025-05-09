Всё смешал — и на сковородку: ленивый завтрак, который готовится быстрее, чем закипит чайник

Если вы хотите приготовить что-то быстрое, вкусное и сытное — этот рецепт ленивого хачапури станет вашей палочкой-выручалочкой. В отличие от классических грузинских хачапури, здесь не нужно замешивать дрожжевое тесто, ждать расстойки или возиться с начинкой. Всё гораздо проще: сыр, яйца, немного муки — и на сковороду. Получается ароматная, румяная лепёшка с насыщенным сырным вкусом и аппетитной корочкой. Подойдёт для завтрака, перекуса или даже как основное блюдо, если подать с салатом.
Сыр твёрдый — 200 г
Зелёный лук — 2 пера
Сметана — 200 г
Яйца — 2 шт.
Мука — примерно 4-5 столовых ложек
Сода — 0,5 чайной ложки
Соль — по вкусу
Масло растительное — для жарки
Подготовьте ингредиенты.
Сыр натрите на крупной или средней тёрке, зелёный лук мелко порубите.
Смешайте основу.
В глубокой миске соедините натёртый сыр, яйца, сметану и зелёный лук. Перемешайте до однородности.
Добавьте соду и соль.
После этого постепенно вводите муку, чтобы получилось густое, но мягкое тесто. Оно должно легко выкладываться ложкой и не быть слишком жидким.
Обжарьте лепёшку.
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите всё тесто и аккуратно разровняйте лопаткой, формируя лепёшку толщиной около 1,5 см. Жарьте 4-5 минут с одной стороны, затем аккуратно переверните и поджарьте ещё 2-3 минуты с другой. Огонь не должен быть слишком сильным, чтобы лепёшка прожарилась внутри и не подгорела снаружи.
Подача.
Готовую лепёшку можно переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, а затем нарезать на сегменты — как пиццу. Подавать лучше всего горячей, пока она остаётся тянущейся и ароматной. Отлично сочетается со свежими овощами, зеленью, томатным соусом или просто чашкой чая.
Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.