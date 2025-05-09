Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мало ли что Ольга Бузова говорит: Степан Меньщиков предположил, в чём звезда Дома-2 обманывает поклонников
Не спешите покупать: эти авто теряют цену прямо в салоне
Золотая лихорадка 2.0: Биткоин триумфально преодолел отметку в $100 000
Плоский живот без потери мышц: кардио зона 2 и её преимущества для похудения
Запретная бухта: где найти самый уединённый пляж на Мальте
Любовь с подвохом: когда поведение кошки сигнализирует о проблеме
Как выкупить долю и не стать жертвой схемы
Поезд дальнего следования: как путешествовали по СССР
Полиция Чикаго возвращается: NBC подтвердила 13 сезон сериала — дата премьеры и состав

Всё смешал — и на сковородку: ленивый завтрак, который готовится быстрее, чем закипит чайник

2:15
Еда

Если вы хотите приготовить что-то быстрое, вкусное и сытное — этот рецепт ленивого хачапури станет вашей палочкой-выручалочкой. В отличие от классических грузинских хачапури, здесь не нужно замешивать дрожжевое тесто, ждать расстойки или возиться с начинкой. Всё гораздо проще: сыр, яйца, немного муки — и на сковороду. Получается ароматная, румяная лепёшка с насыщенным сырным вкусом и аппетитной корочкой. Подойдёт для завтрака, перекуса или даже как основное блюдо, если подать с салатом.

Хачапури
Фото: commons.wikimedia.org by Schalwa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хачапури

Ингредиенты:

  • Сыр твёрдый — 200 г

  • Зелёный лук — 2 пера

  • Сметана — 200 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Мука — примерно 4-5 столовых ложек

  • Сода — 0,5 чайной ложки

  • Соль — по вкусу

  • Масло растительное — для жарки

Пошаговое приготовление

  1. Подготовьте ингредиенты.
    Сыр натрите на крупной или средней тёрке, зелёный лук мелко порубите.

  2. Смешайте основу.
    В глубокой миске соедините натёртый сыр, яйца, сметану и зелёный лук. Перемешайте до однородности.

  3. Добавьте соду и соль.
    После этого постепенно вводите муку, чтобы получилось густое, но мягкое тесто. Оно должно легко выкладываться ложкой и не быть слишком жидким.

  4. Обжарьте лепёшку.
    Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите всё тесто и аккуратно разровняйте лопаткой, формируя лепёшку толщиной около 1,5 см. Жарьте 4-5 минут с одной стороны, затем аккуратно переверните и поджарьте ещё 2-3 минуты с другой. Огонь не должен быть слишком сильным, чтобы лепёшка прожарилась внутри и не подгорела снаружи.

  5. Подача.
    Готовую лепёшку можно переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, а затем нарезать на сегменты — как пиццу. Подавать лучше всего горячей, пока она остаётся тянущейся и ароматной. Отлично сочетается со свежими овощами, зеленью, томатным соусом или просто чашкой чая.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Пустое место над холодильником? Вот как сделать его функциональным
Недвижимость
Пустое место над холодильником? Вот как сделать его функциональным Аудио 
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Новости спорта
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц Аудио 
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Российский шоу-бизнес
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы Аудио 
Популярное
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени

Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.

Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
У нас крадут Победу: как Запад переписывает историю Великой Отечественной войны Дмитрий Плотников Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Число пенсионеров в России снизилось до 40 млн — что стоит за этим
Забудьте про обычные удлинители: вот что нужно покупать в 2025 году
Забудьте про обычные удлинители: вот что нужно покупать в 2025 году
Последние материалы
Выращиваете картошку? Посадите рядом фасоль и приготовьте место для большого урожая
56% переплаты?! Раскрыт главный секрет цен на новостройки в России
9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии
Рыбка, картофель и немного сливок: запеканка, ради которой все бегут к столу
Рай, спрятанный от всех: Калифорнийская тропа, после которой другие покажутся прогулкой
Минус 5 см с талии за месяц — всё, что тебе нужно, это берпи
Новая Lada Iskra и 30 дефектов за раз — чем пугают первые партии
Возврат чипсов за деньги: тысячи упаковок отозваны
Кортизоловый миф: почему не стоит бояться гормона стресса
Эти грибы можно собирать с закрытыми глазами: почему лисички никогда не бывают червивыми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.