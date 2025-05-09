Всё смешал — и на сковородку: ленивый завтрак, который готовится быстрее, чем закипит чайник

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите приготовить что-то быстрое, вкусное и сытное — этот рецепт ленивого хачапури станет вашей палочкой-выручалочкой. В отличие от классических грузинских хачапури, здесь не нужно замешивать дрожжевое тесто, ждать расстойки или возиться с начинкой. Всё гораздо проще: сыр, яйца, немного муки — и на сковороду. Получается ароматная, румяная лепёшка с насыщенным сырным вкусом и аппетитной корочкой. Подойдёт для завтрака, перекуса или даже как основное блюдо, если подать с салатом.

Фото: commons.wikimedia.org by Schalwa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хачапури

Ингредиенты:

Сыр твёрдый — 200 г

Зелёный лук — 2 пера

Сметана — 200 г

Яйца — 2 шт.

Мука — примерно 4-5 столовых ложек

Сода — 0,5 чайной ложки

Соль — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Пошаговое приготовление

Подготовьте ингредиенты.

Сыр натрите на крупной или средней тёрке, зелёный лук мелко порубите. Смешайте основу.

В глубокой миске соедините натёртый сыр, яйца, сметану и зелёный лук. Перемешайте до однородности. Добавьте соду и соль.

После этого постепенно вводите муку, чтобы получилось густое, но мягкое тесто. Оно должно легко выкладываться ложкой и не быть слишком жидким. Обжарьте лепёшку.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите всё тесто и аккуратно разровняйте лопаткой, формируя лепёшку толщиной около 1,5 см. Жарьте 4-5 минут с одной стороны, затем аккуратно переверните и поджарьте ещё 2-3 минуты с другой. Огонь не должен быть слишком сильным, чтобы лепёшка прожарилась внутри и не подгорела снаружи. Подача.

Готовую лепёшку можно переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, а затем нарезать на сегменты — как пиццу. Подавать лучше всего горячей, пока она остаётся тянущейся и ароматной. Отлично сочетается со свежими овощами, зеленью, томатным соусом или просто чашкой чая.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра.

