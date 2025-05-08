Не мясом единым: крокеты из фасоли и сыра — вкусно и сытно

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Простые, но гениальные: снаружи — золотистая корочка, внутри — кремовая, ароматная начинка из фасоли и сыра. Отличная закуска на каждый день и для гостей.

Фото: Own photo of dish as served in Restaurace a vinárna "u bocmana", Labské nábřeží, Děčín by Nillerdk, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Картофельные крокеты

Ингредиенты (на 5 порций)

Фасоль белая (сухая) — 200 г

Сыр твёрдый — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Панировочные сухари — 50 г

Масло растительное (для фритюра) — 400-500 мл

Листья салата — по желанию (для подачи)

Как готовить

Замачиваем фасоль.

Промываем и заливаем холодной водой на 4-6 часов. Варим до мягкости.

Сливаем воду, заливаем свежей и варим фасоль 40-60 минут. Затем даём остыть. Готовим начинку.

Сыр натираем на мелкой тёрке, фасоль пюрируем блендером до однородности. Смешиваем.

Соединяем фасоль и сыр — получится пластичная, слегка липкая масса. Формуем крокеты.

Скатываем шарики размером с грецкий орех — около 30 штук. Панируем.

Обмакиваем каждый шарик в яйцо, затем — в сухари. Жарим.

В разогретом масле (во фритюре или в глубокой сковороде) обжариваем крокеты до румяной корочки — около 1 минуты. Жарим порциями. Подаём.

Выложите на салфетку, чтобы убрать лишний жир, и подавайте на листьях салата.

Уточнения

Кроке́ты (от фр. croquer, кусать) — кулинарное блюдо цилиндрической или округлой формы из мясного фарша или овощей, обвалянных в сухарях и обжаренных во фритюре.

