Не мясом единым: крокеты из фасоли и сыра — вкусно и сытно

Простые, но гениальные: снаружи — золотистая корочка, внутри — кремовая, ароматная начинка из фасоли и сыра. Отличная закуска на каждый день и для гостей.
Фасоль белая (сухая) — 200 г
Сыр твёрдый — 100 г
Яйцо — 1 шт.
Панировочные сухари — 50 г
Масло растительное (для фритюра) — 400-500 мл
Листья салата — по желанию (для подачи)
Замачиваем фасоль.
Промываем и заливаем холодной водой на 4-6 часов.
Варим до мягкости.
Сливаем воду, заливаем свежей и варим фасоль 40-60 минут. Затем даём остыть.
Готовим начинку.
Сыр натираем на мелкой тёрке, фасоль пюрируем блендером до однородности.
Смешиваем.
Соединяем фасоль и сыр — получится пластичная, слегка липкая масса.
Формуем крокеты.
Скатываем шарики размером с грецкий орех — около 30 штук.
Панируем.
Обмакиваем каждый шарик в яйцо, затем — в сухари.
Жарим.
В разогретом масле (во фритюре или в глубокой сковороде) обжариваем крокеты до румяной корочки — около 1 минуты. Жарим порциями.
Подаём.
Выложите на салфетку, чтобы убрать лишний жир, и подавайте на листьях салата.
Кроке́ты (от фр. croquer, кусать) — кулинарное блюдо цилиндрической или округлой формы из мясного фарша или овощей, обвалянных в сухарях и обжаренных во фритюре.
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