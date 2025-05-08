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Не мясом единым: крокеты из фасоли и сыра — вкусно и сытно

1:30
Еда

Простые, но гениальные: снаружи — золотистая корочка, внутри — кремовая, ароматная начинка из фасоли и сыра. Отличная закуска на каждый день и для гостей.

Картофельные крокеты
Фото: Own photo of dish as served in Restaurace a vinárna "u bocmana", Labské nábřeží, Děčín by Nillerdk, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Картофельные крокеты

Ингредиенты (на 5 порций)

  • Фасоль белая (сухая) — 200 г

  • Сыр твёрдый — 100 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Панировочные сухари — 50 г

  • Масло растительное (для фритюра) — 400-500 мл

  • Листья салата — по желанию (для подачи)

Как готовить

  1. Замачиваем фасоль.
    Промываем и заливаем холодной водой на 4-6 часов.

  2. Варим до мягкости.
    Сливаем воду, заливаем свежей и варим фасоль 40-60 минут. Затем даём остыть.

  3. Готовим начинку.
    Сыр натираем на мелкой тёрке, фасоль пюрируем блендером до однородности.

  4. Смешиваем.
    Соединяем фасоль и сыр — получится пластичная, слегка липкая масса.

  5. Формуем крокеты.
    Скатываем шарики размером с грецкий орех — около 30 штук.

  6. Панируем.
    Обмакиваем каждый шарик в яйцо, затем — в сухари.

  7. Жарим.
    В разогретом масле (во фритюре или в глубокой сковороде) обжариваем крокеты до румяной корочки — около 1 минуты. Жарим порциями.

  8. Подаём.
    Выложите на салфетку, чтобы убрать лишний жир, и подавайте на листьях салата.

Уточнения

Кроке́ты (от фр. croquer, кусать) — кулинарное блюдо цилиндрической или округлой формы из мясного фарша или овощей, обвалянных в сухарях и обжаренных во фритюре.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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