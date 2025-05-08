Тайна редкого деликатеса: в чем загадка мяса, которое у кого-то вызовет восторг, а у кого-то отвращение

3:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Некоторые люди с отвращением воспринимают идею употребления мяса бобра, в то время как другие считают его деликатесом и кулинарной редкостью, которую мечтают попробовать. В Чехии это блюдо практически не встречается, однако в соседних европейских странах оно всё ещё присутствует в меню.

Фото: freepik тушёная картошка с мясом

Употребление мяса бобра может показаться необычным, но много лет назад это не вызывало удивления. Грызуны появились на столах из-за поста, предписанного церковью. Раньше этот пост был гораздо строже: мясо не ели не только во время Великого поста, но и каждую пятницу. Дворянство не могло принять этот обычай, но стремилось бросить вызов установленному порядку. Они решили подать бобров, чтобы обойти запрет. Хотя употребление рыбы во время поста не вызывает вопросов, объяснить, почему на стол подавали грызунов, сложнее. На помощь пришёл характерный хвост бобра, покрытый чешуёй, который напоминал рыбу. Кроме того, бобры живут в воде, что тоже способствовало их использованию в качестве альтернативы рыбе.

Польза мяса бобра

Если оставить в стороне исторические аспекты и спорное происхождение, мясо бобра может стать интересным дополнением к вашему рациону. Как и оленина, это чистое мясо, полученное от животного, живущего в дикой природе без искусственной пищи и антибиотиков. Благодаря активному образу жизни бобров, их мясо содержит сравнительно мало жира.

Мясо бобра богато цинком, медью и витаминами группы В, такими как витамин B12, ниацин (B3) и рибофлавин (B2). Оно также является источником высококачественных белков, необходимых для строительства клеток организма. В мясе содержится значительное количество гемового железа, которое лучше усваивается, чем негемовое железо из растительных источников. Железо играет ключевую роль в транспортировке кислорода по организму и профилактике анемии, пишет ubytovaniopocno.cz.

Кулинарное использование мяса бобра

Важно, чтобы мясо бобра было легально добыто и прошло проверку на наличие болезней и паразитов. В Чешской Республике бобры находятся под охраной, поскольку в прошлом они были на грани исчезновения. Под кожей бобра может быть довольно толстый слой жира, но после его удаления мясо становится относительно постным. Жир имеет специфический запах, который может не всем понравиться.

По вкусу мясо бобра напоминает оленину, но с более сладким привкусом из-за растительной диеты. Оно также немного похоже на говядину, но с лёгким лесным ароматом. Как и другие виды дичи, мясо бобра можно запекать целиком или использовать в тушёных блюдах с овощами и ароматными специями. Это поможет избежать риска чрезмерного размягчения мяса. Насыщенный вкус прекрасно сочетается с рагу и паштетами.

Тушёное мясо бобра может стать отличной заменой говядины в бургерах. Его также можно коптить или вялить, что позволяет использовать его в качестве закуски или дополнения к основным блюдам.

Уточнения

Обыкнове́нный бобр или речно́й бобр (лат. Castor fiber), — полуводное млекопитающее отряда грызунов; один из двух современных представителей семейства бобровых (наряду с канадским бобром, которого ранее считали подвидом).

