Как приготовить суп за копейки: вкусный рецепт из кильки

Когда в холодильнике ограниченные запасы, но хочется поесть чего-то вкусного и сытного, этот рецепт станет настоящей находкой. Простой суп из кильки в томатном соусе, который был популярным еще в советские времена, порадует вас не только вкусом, но и доступностью ингредиентов.
Ингредиенты:
2 банки рыбных консервов (килька в томатном соусе)
3-4 картофелины
1 луковица
1 морковь
Соль и черный молотый перец — по вкусу
Небольшой пучок укропа (по желанию можно использовать сушеный)
Приготовление:
Наполните кастрюлю водой и поставьте на огонь. Пока вода закипает, займитесь подготовкой овощей: мелко нашинкуйте лук, натрите морковь на терке, а картошку нарежьте на произвольные кусочки.
Когда вода закипит, добавьте в кастрюлю морковь и лук. Варите их 5 минут.
Далее добавьте картошку и варите суп еще 10 минут, до того, как картофель станет мягким.
Когда картошка почти готова, откройте банки с килькой, добавьте их в кастрюлю и перемешайте.
Добавьте соль и перец по вкусу, а укроп — перед подачей на стол.
Этот суп идеально подойдет для тех, кто ищет быстрые и бюджетные решения. Сытно, вкусно и недорого — что еще нужно для отличного обеда?
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
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