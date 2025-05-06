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Как приготовить суп за копейки: вкусный рецепт из кильки

1:23
Еда

Когда в холодильнике ограниченные запасы, но хочется поесть чего-то вкусного и сытного, этот рецепт станет настоящей находкой. Простой суп из кильки в томатном соусе, который был популярным еще в советские времена, порадует вас не только вкусом, но и доступностью ингредиентов.

Суп Мастава
Фото: commons.wikimedia.org by Olexdj, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Суп Мастава

Ингредиенты:

  • 2 банки рыбных консервов (килька в томатном соусе)

  • 3-4 картофелины

  • 1 луковица

  • 1 морковь

  • Соль и черный молотый перец — по вкусу

  • Небольшой пучок укропа (по желанию можно использовать сушеный)

Приготовление:

  1. Наполните кастрюлю водой и поставьте на огонь. Пока вода закипает, займитесь подготовкой овощей: мелко нашинкуйте лук, натрите морковь на терке, а картошку нарежьте на произвольные кусочки.

  2. Когда вода закипит, добавьте в кастрюлю морковь и лук. Варите их 5 минут.

  3. Далее добавьте картошку и варите суп еще 10 минут, до того, как картофель станет мягким.

  4. Когда картошка почти готова, откройте банки с килькой, добавьте их в кастрюлю и перемешайте.

  5. Добавьте соль и перец по вкусу, а укроп — перед подачей на стол.

Этот суп идеально подойдет для тех, кто ищет быстрые и бюджетные решения. Сытно, вкусно и недорого — что еще нужно для отличного обеда?

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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