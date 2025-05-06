Как приготовить суп за копейки: вкусный рецепт из кильки

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда в холодильнике ограниченные запасы, но хочется поесть чего-то вкусного и сытного, этот рецепт станет настоящей находкой. Простой суп из кильки в томатном соусе, который был популярным еще в советские времена, порадует вас не только вкусом, но и доступностью ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Olexdj, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Суп Мастава

Ингредиенты:

2 банки рыбных консервов (килька в томатном соусе)

3-4 картофелины

1 луковица

1 морковь

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Небольшой пучок укропа (по желанию можно использовать сушеный)

Приготовление:

Наполните кастрюлю водой и поставьте на огонь. Пока вода закипает, займитесь подготовкой овощей: мелко нашинкуйте лук, натрите морковь на терке, а картошку нарежьте на произвольные кусочки. Когда вода закипит, добавьте в кастрюлю морковь и лук. Варите их 5 минут. Далее добавьте картошку и варите суп еще 10 минут, до того, как картофель станет мягким. Когда картошка почти готова, откройте банки с килькой, добавьте их в кастрюлю и перемешайте. Добавьте соль и перец по вкусу, а укроп — перед подачей на стол.

Этот суп идеально подойдет для тех, кто ищет быстрые и бюджетные решения. Сытно, вкусно и недорого — что еще нужно для отличного обеда?

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

