Сделай сам: огненная харисса, как в Тунисе

Харисса - это жгучая перечная паста родом из стран Магриба (Тунис, Алжир, Марокко), которую можно добавить буквально в любое блюдо. Хотите оживить суп? Смазать хлеб под буженину? Или придать мясу жару? Харисса справится со всем.
Острые сушёные перцы (без семян) — 12 шт.
Чеснок — 4 зубчика
Зира — 2 ч. л. (1 ч. л. молотой + 1 ч. л. растолчённой)
Кориандр молотый — 1 ч. л.
Сухой перец чили — 1 ч. л.
Душистый перец — 2 горошины, мелко размолоть
Крупная морская соль — 1 ч. л.
Оливковое масло — около 30 мл (можно ароматизированное, настоянное на перцах)
Заливаем сушёные острые перцы кипятком — не всю воду сразу, перцы впитывают влагу как губка. Даём постоять до размягчения.
Измельчаем чеснок до состояния кашицы и добавляем к набухшим перцам.
В ступке тщательно растираем зиру и морскую соль до мельчайшего порошка. Добавляем к перцам.
Всыпаем кориандр, сухой чили и душистый перец. Всё как следует вымешиваем.
Вливаем оливковое масло, перемешиваем до однородной острой пасты.
Перекладываем хариссу в стеклянную баночку, плотно закрываем и оставляем настаиваться хотя бы на ночь в холодильнике. А лучше — на пару дней.
Хари́сса (араб. هَرِيسَة hари́сса), также ари́сса — острый пастообразный соус красного цвета из перца чили (иногда высушенного или вяленого) и чеснока с добавлением кориандра, зиры, соли и оливкового масла.
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