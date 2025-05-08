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Сделай сам: огненная харисса, как в Тунисе

1:33
Еда

Харисса - это жгучая перечная паста родом из стран Магриба (Тунис, Алжир, Марокко), которую можно добавить буквально в любое блюдо. Хотите оживить суп? Смазать хлеб под буженину? Или придать мясу жару? Харисса справится со всем.

Перец чили
Фото: commons.wikimedia.org by Yair Geva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Перец чили

Ингредиенты

  • Острые сушёные перцы (без семян) — 12 шт.

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Зира — 2 ч. л. (1 ч. л. молотой + 1 ч. л. растолчённой)

  • Кориандр молотый — 1 ч. л.

  • Сухой перец чили — 1 ч. л.

  • Душистый перец — 2 горошины, мелко размолоть

  • Крупная морская соль — 1 ч. л.

  • Оливковое масло — около 30 мл (можно ароматизированное, настоянное на перцах)

Как приготовить

  1. Заливаем сушёные острые перцы кипятком — не всю воду сразу, перцы впитывают влагу как губка. Даём постоять до размягчения.

  2. Измельчаем чеснок до состояния кашицы и добавляем к набухшим перцам.

  3. В ступке тщательно растираем зиру и морскую соль до мельчайшего порошка. Добавляем к перцам.

  4. Всыпаем кориандр, сухой чили и душистый перец. Всё как следует вымешиваем.

  5. Вливаем оливковое масло, перемешиваем до однородной острой пасты.

  6. Перекладываем хариссу в стеклянную баночку, плотно закрываем и оставляем настаиваться хотя бы на ночь в холодильнике. А лучше — на пару дней.

Уточнения


Хари́сса (араб. هَرِيسَةhари́сса), также ари́сса — острый пастообразный соус красного цвета из перца чили (иногда высушенного или вяленого) и чеснока с добавлением кориандра, зиры, соли и оливкового масла.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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