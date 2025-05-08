Сделай сам: огненная харисса, как в Тунисе

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Харисса - это жгучая перечная паста родом из стран Магриба (Тунис, Алжир, Марокко), которую можно добавить буквально в любое блюдо. Хотите оживить суп? Смазать хлеб под буженину? Или придать мясу жару? Харисса справится со всем.

Фото: commons.wikimedia.org by Yair Geva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Перец чили

Ингредиенты

Острые сушёные перцы (без семян) — 12 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Зира — 2 ч. л. (1 ч. л. молотой + 1 ч. л. растолчённой)

Кориандр молотый — 1 ч. л.

Сухой перец чили — 1 ч. л.

Душистый перец — 2 горошины, мелко размолоть

Крупная морская соль — 1 ч. л.

Оливковое масло — около 30 мл (можно ароматизированное, настоянное на перцах)

Как приготовить

Заливаем сушёные острые перцы кипятком — не всю воду сразу, перцы впитывают влагу как губка. Даём постоять до размягчения. Измельчаем чеснок до состояния кашицы и добавляем к набухшим перцам. В ступке тщательно растираем зиру и морскую соль до мельчайшего порошка. Добавляем к перцам. Всыпаем кориандр, сухой чили и душистый перец. Всё как следует вымешиваем. Вливаем оливковое масло, перемешиваем до однородной острой пасты. Перекладываем хариссу в стеклянную баночку, плотно закрываем и оставляем настаиваться хотя бы на ночь в холодильнике. А лучше — на пару дней.

Уточнения



Хари́сса (араб. هَرِيسَة‎ hари́сса), также ари́сса — острый пастообразный соус красного цвета из перца чили (иногда высушенного или вяленого) и чеснока с добавлением кориандра, зиры, соли и оливкового масла.

