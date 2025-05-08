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Брюссельская капуста: 7 секретов, как её приготовить вкусно и полезно

3:19
Еда

Брюссельская капуста — это не просто известный овощ, но и ценный продукт, который часто недооценивают. Она богата витаминами и минералами, но из-за специфического вкуса может не нравиться некоторым людям. Однако, если знать, как правильно её готовить, брюссельская капуста может стать вкусным и полезным дополнением к вашему рациону.

брюссельская капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Coyau, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
брюссельская капуста

Почему стоит включить брюссельскую капусту в меню?

Брюссельская капуста — настоящий кладезь полезных веществ. В ней содержатся витамины С и К, а также витамины группы В. Витамин С укрепляет иммунную систему, витамин К способствует свертываемости крови, а витамины группы В поддерживают здоровье нервной системы. Кроме того, брюссельская капуста богата клетчаткой, которая улучшает пищеварение и помогает чувствовать сытость.

Выбор и подготовка брюссельской капусты

При выборе брюссельской капусты отдавайте предпочтение свежим овощам насыщенного зеленого цвета. Они имеют более насыщенный вкус и плотную текстуру. Замороженная капуста доступна круглый год и сохраняет большую часть своих питательных свойств. Однако после разморозки она может стать более водянистой, поэтому лучше готовить её сразу, советует ubytovaniopocno.cz.

Как приготовить замороженную брюссельскую капусту?

Приготовление замороженной брюссельской капусты не требует много времени и усилий. Вам понадобится:

  • Кастрюля с водой.
  • Щепотка соли.
  1. Наполните кастрюлю водой так, чтобы она полностью покрывала овощи.
  2. Доведите воду до кипения, добавьте соль и бросьте замороженную капусту.
  3. Варите без крышки 2 минуты, затем накройте крышкой и готовьте ещё 3-5 минут. Время варки может варьироваться в зависимости от размера капусты. Чтобы проверить готовность, используйте вилку: капуста должна быть слегка твёрдой.
  4. После варки слейте воду и приправьте капусту маслом или любимыми специями.

Как приготовить свежую брюссельскую капусту?

Свежую капусту нужно готовить немного дольше, но результат того стоит. Вот как это сделать:

  1. Промойте капусту под проточной водой.
  2. Удалите увядшие листья и срежьте стебли.
  3. Доведите воду до кипения в кастрюле.
  4. Добавьте соль из расчёта 1 чайная ложка на 1 литр воды.
  5. Положите капусту в кипящую воду и варите без крышки 2-3 минуты.
  6. Затем накройте кастрюлю крышкой и варите ещё 7-10 минут, проверяя готовность вилкой.

Приготовление брюссельской капусты на пару

Этот способ позволяет сохранить больше полезных веществ, чем при варке.

  • Для приготовления на пару вам понадобится пароварка и кастрюля с водой.
  • Налейте в кастрюлю столько воды, чтобы она не касалась дна пароварки.
  • Положите капусту в пароварку и накройте крышкой.
  • Для свежей капусты время приготовления составляет 8-12 минут, для замороженной — до 15 минут. Проверяйте готовность вилкой: капуста должна быть слегка твёрдой.

Уточнения

Брюссе́льская капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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