Брюссельская капуста: 7 секретов, как её приготовить вкусно и полезно

Брюссельская капуста — это не просто известный овощ, но и ценный продукт, который часто недооценивают. Она богата витаминами и минералами, но из-за специфического вкуса может не нравиться некоторым людям. Однако, если знать, как правильно её готовить, брюссельская капуста может стать вкусным и полезным дополнением к вашему рациону.
Почему стоит включить брюссельскую капусту в меню?
Брюссельская капуста — настоящий кладезь полезных веществ. В ней содержатся витамины С и К, а также витамины группы В. Витамин С укрепляет иммунную систему, витамин К способствует свертываемости крови, а витамины группы В поддерживают здоровье нервной системы. Кроме того, брюссельская капуста богата клетчаткой, которая улучшает пищеварение и помогает чувствовать сытость.
Выбор и подготовка брюссельской капусты
При выборе брюссельской капусты отдавайте предпочтение свежим овощам насыщенного зеленого цвета. Они имеют более насыщенный вкус и плотную текстуру. Замороженная капуста доступна круглый год и сохраняет большую часть своих питательных свойств. Однако после разморозки она может стать более водянистой, поэтому лучше готовить её сразу, советует ubytovaniopocno.cz.
Как приготовить замороженную брюссельскую капусту?
Приготовление замороженной брюссельской капусты не требует много времени и усилий. Вам понадобится:
Как приготовить свежую брюссельскую капусту?
Свежую капусту нужно готовить немного дольше, но результат того стоит. Вот как это сделать:
Приготовление брюссельской капусты на пару
Этот способ позволяет сохранить больше полезных веществ, чем при варке.
Брюссе́льская капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
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