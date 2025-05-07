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Сковорода в холодильник? Вот почему так делать нельзя

1:46
Еда

Знакомая ситуация: вы готовите, а потом, не заморачиваясь, оставляете остатки пищи прямо в сковороде и убираете её в холодильник. Но на самом деле такая привычка может быть вредной. Почему стоит хранить еду по-другому — расскажем ниже.

Фаршированные перцы
Фото: Adobe Stock by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фаршированные перцы

1. Окисление от контакта с металлом

Многие продукты содержат кислоты, которые при контакте с металлической поверхностью начинают окисляться. Это может не только испортить вкус пищи, но и повредить сковороду, особенно если на ней уже есть механические повреждения. Таким образом, привычка хранить еду в сковороде может привести к порче как продуктов, так и кухонной утвари.

2. Влияние алюминиевой посуды на здоровье

Если вы храните еду в алюминиевых контейнерах, особенно если она соленая или кислая, это категорически не рекомендуется. Алюминий вступает в реакцию с продуктами, что может ухудшить их вкус и снизить срок хранения. Более того, длительное хранение пищи в таких емкостях может отрицательно сказаться на здоровье.

3. Потеря качества

Сковороды, как и другие металлические предметы, могут впитывать запахи из холодильника. Это приводит к тому, что еда теряет свой первоначальный вкус и становится менее аппетитной. Также, еда в сковороде быстрее заветривается, что сокращает её срок хранения.

Как правильно хранить остатки еды

Чтобы избежать этих проблем, лучше переложить остатки пищи в контейнеры. Пластиковые — вполне подходящий вариант, но еще лучше использовать стеклянные банки. Они не впитывают запахи, не окисляются и не меняют вкус пищи.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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