Сковорода в холодильник? Вот почему так делать нельзя

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Знакомая ситуация: вы готовите, а потом, не заморачиваясь, оставляете остатки пищи прямо в сковороде и убираете её в холодильник. Но на самом деле такая привычка может быть вредной. Почему стоит хранить еду по-другому — расскажем ниже.

Фото: Adobe Stock by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фаршированные перцы

1. Окисление от контакта с металлом

Многие продукты содержат кислоты, которые при контакте с металлической поверхностью начинают окисляться. Это может не только испортить вкус пищи, но и повредить сковороду, особенно если на ней уже есть механические повреждения. Таким образом, привычка хранить еду в сковороде может привести к порче как продуктов, так и кухонной утвари.

2. Влияние алюминиевой посуды на здоровье

Если вы храните еду в алюминиевых контейнерах, особенно если она соленая или кислая, это категорически не рекомендуется. Алюминий вступает в реакцию с продуктами, что может ухудшить их вкус и снизить срок хранения. Более того, длительное хранение пищи в таких емкостях может отрицательно сказаться на здоровье.

3. Потеря качества

Сковороды, как и другие металлические предметы, могут впитывать запахи из холодильника. Это приводит к тому, что еда теряет свой первоначальный вкус и становится менее аппетитной. Также, еда в сковороде быстрее заветривается, что сокращает её срок хранения.

Как правильно хранить остатки еды

Чтобы избежать этих проблем, лучше переложить остатки пищи в контейнеры. Пластиковые — вполне подходящий вариант, но еще лучше использовать стеклянные банки. Они не впитывают запахи, не окисляются и не меняют вкус пищи.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.



