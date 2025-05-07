Сковорода в холодильник? Вот почему так делать нельзя

Знакомая ситуация: вы готовите, а потом, не заморачиваясь, оставляете остатки пищи прямо в сковороде и убираете её в холодильник. Но на самом деле такая привычка может быть вредной. Почему стоит хранить еду по-другому — расскажем ниже.
1. Окисление от контакта с металлом
Многие продукты содержат кислоты, которые при контакте с металлической поверхностью начинают окисляться. Это может не только испортить вкус пищи, но и повредить сковороду, особенно если на ней уже есть механические повреждения. Таким образом, привычка хранить еду в сковороде может привести к порче как продуктов, так и кухонной утвари.
2. Влияние алюминиевой посуды на здоровье
Если вы храните еду в алюминиевых контейнерах, особенно если она соленая или кислая, это категорически не рекомендуется. Алюминий вступает в реакцию с продуктами, что может ухудшить их вкус и снизить срок хранения. Более того, длительное хранение пищи в таких емкостях может отрицательно сказаться на здоровье.
3. Потеря качества
Сковороды, как и другие металлические предметы, могут впитывать запахи из холодильника. Это приводит к тому, что еда теряет свой первоначальный вкус и становится менее аппетитной. Также, еда в сковороде быстрее заветривается, что сокращает её срок хранения.
Чтобы избежать этих проблем, лучше переложить остатки пищи в контейнеры. Пластиковые — вполне подходящий вариант, но еще лучше использовать стеклянные банки. Они не впитывают запахи, не окисляются и не меняют вкус пищи.
Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!