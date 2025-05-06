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Хранение томатной пасты без плесени: простое решение для каждой хозяйки

1:21
Еда

Каждая хозяйка сталкивалась с неприятной проблемой при хранении томатной пасты — появлением плесени на поверхности, даже если вы использовали всего пару ложек. Но есть способ избежать этого и сохранить пасту свежей на долгое время.

томатная паста
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
томатная паста

Шаг 1: Подготовка банки

Откройте консервным ножом обе крышки жестяной банки. Снимите верхнюю крышку и накройте банку пищевой пленкой. Такой способ помогает предотвратить попадание воздуха и образования плесени.

Шаг 2: Замораживание пасты

Теперь поставьте банку с томатной пастой в морозильную камеру на ночь. Это позволит пасте застыть в плотный брусок, что значительно упрощает её дальнейшее использование.

Шаг 3: Хранение и использование

Через 12 часов достаньте банку из морозилки. Пластик с пастой легко снимется, а сами томаты будут скреплены в удобный для использования брусок. Просто отрежьте необходимое количество пасты и снова верните остаток в морозильник.

Срок хранения: в таком виде томатная паста может храниться в морозилке до 3 месяцев. Это идеальный способ, чтобы всегда иметь под рукой этот ингредиент для борща, голубцов, пиццы и других любимых блюд.

Уточнения

Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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