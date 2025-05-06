Хранение томатной пасты без плесени: простое решение для каждой хозяйки

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждая хозяйка сталкивалась с неприятной проблемой при хранении томатной пасты — появлением плесени на поверхности, даже если вы использовали всего пару ложек. Но есть способ избежать этого и сохранить пасту свежей на долгое время.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain томатная паста

Шаг 1: Подготовка банки

Откройте консервным ножом обе крышки жестяной банки. Снимите верхнюю крышку и накройте банку пищевой пленкой. Такой способ помогает предотвратить попадание воздуха и образования плесени.

Шаг 2: Замораживание пасты

Теперь поставьте банку с томатной пастой в морозильную камеру на ночь. Это позволит пасте застыть в плотный брусок, что значительно упрощает её дальнейшее использование.

Шаг 3: Хранение и использование

Через 12 часов достаньте банку из морозилки. Пластик с пастой легко снимется, а сами томаты будут скреплены в удобный для использования брусок. Просто отрежьте необходимое количество пасты и снова верните остаток в морозильник.

Срок хранения: в таком виде томатная паста может храниться в морозилке до 3 месяцев. Это идеальный способ, чтобы всегда иметь под рукой этот ингредиент для борща, голубцов, пиццы и других любимых блюд.

Уточнения

Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров.

