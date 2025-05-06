Хранение томатной пасты без плесени: простое решение для каждой хозяйки

Каждая хозяйка сталкивалась с неприятной проблемой при хранении томатной пасты — появлением плесени на поверхности, даже если вы использовали всего пару ложек. Но есть способ избежать этого и сохранить пасту свежей на долгое время.
Шаг 1: Подготовка банки
Откройте консервным ножом обе крышки жестяной банки. Снимите верхнюю крышку и накройте банку пищевой пленкой. Такой способ помогает предотвратить попадание воздуха и образования плесени.
Шаг 2: Замораживание пасты
Теперь поставьте банку с томатной пастой в морозильную камеру на ночь. Это позволит пасте застыть в плотный брусок, что значительно упрощает её дальнейшее использование.
Шаг 3: Хранение и использование
Через 12 часов достаньте банку из морозилки. Пластик с пастой легко снимется, а сами томаты будут скреплены в удобный для использования брусок. Просто отрежьте необходимое количество пасты и снова верните остаток в морозильник.
Срок хранения: в таком виде томатная паста может храниться в морозилке до 3 месяцев. Это идеальный способ, чтобы всегда иметь под рукой этот ингредиент для борща, голубцов, пиццы и других любимых блюд.
Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров.
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