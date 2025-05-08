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Как избавиться от зимних килограммов: простая закуска-намазка из тунца, которая поможет вам в этом

1:23
Еда

Зимой многие сталкиваются с проблемой набора веса. Холод, долгие вечера дома и увлечение просмотром телевизора могут способствовать увеличению массы тела. Весной, когда приходит время задуматься о фигуре, важно найти способы избавиться от лишних килограммов.

Намазка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Намазка

Один из ключевых аспектов похудения — это правильное питание и регулярная физическая активность. Мы хотим предложить вам полезную и низкокалорийную закуску, которая станет идеальным дополнением к вашему диетическому меню.

Ингредиенты:

  • Консервированный тунец — 1 банка.
  • Яйца — 2 штуки.
  • Небольшой свежий или солёный огурец (по желанию).

Приготовление:

  1. Сварите яйца, затем охладите их в холодной воде.
  2. Откройте банку с тунцом и переложите содержимое в глубокую миску.
  3. Разомните рыбу вилкой до получения однородной массы.
  4. Натрите яйца на мелкой тёрке и добавьте к тунцу.
  5. Если делаете с огурцом, его также натрите на тёрке. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Эта вкусная и питательная закуска прекрасно сочетается с цельнозерновым хлебом, подсушенным в тостере. Намажьте её на хлеб и наслаждайтесь полезным перекусом, который не навредит вашей фигуре. Приятного аппетита!

Уточнения

Тунцы́ (лат  Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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