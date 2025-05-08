Как избавиться от зимних килограммов: простая закуска-намазка из тунца, которая поможет вам в этом

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимой многие сталкиваются с проблемой набора веса. Холод, долгие вечера дома и увлечение просмотром телевизора могут способствовать увеличению массы тела. Весной, когда приходит время задуматься о фигуре, важно найти способы избавиться от лишних килограммов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Намазка

Один из ключевых аспектов похудения — это правильное питание и регулярная физическая активность. Мы хотим предложить вам полезную и низкокалорийную закуску, которая станет идеальным дополнением к вашему диетическому меню.

Ингредиенты:

Консервированный тунец — 1 банка.

Яйца — 2 штуки.

Небольшой свежий или солёный огурец (по желанию).

Приготовление:

Сварите яйца, затем охладите их в холодной воде. Откройте банку с тунцом и переложите содержимое в глубокую миску. Разомните рыбу вилкой до получения однородной массы. Натрите яйца на мелкой тёрке и добавьте к тунцу. Если делаете с огурцом, его также натрите на тёрке. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Эта вкусная и питательная закуска прекрасно сочетается с цельнозерновым хлебом, подсушенным в тостере. Намажьте её на хлеб и наслаждайтесь полезным перекусом, который не навредит вашей фигуре. Приятного аппетита!

Уточнения

Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

