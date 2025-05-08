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Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером

2:13
Еда

Попробуйте этот простой и вкусный рецепт ужина с куриной грудкой в виде запеканки. Он наверняка понравится всей семье и станет вашим любимым блюдом. Приготовление займет всего час, а результат вас приятно удивит.

запеканка
Фото: freepik by atlascompany
запеканка

Вкусный ужин с курицей

Чтобы приготовить питательный и вкусный ужин, не обязательно тратить много времени и сил. Одним из таких блюд является запеканка с куриной грудкой, овощами и соусом. Это простой, но сытный рецепт, который можно приготовить всего за час.

Ингредиенты для запеканки

  • 2 куриные грудки
  • 1 луковица
  • 4 картофелины
  • 2 яйца
  • 1 помидор
  • 200 мл сливок (30%)
  • 200 г желтого сыра (нарезать кубиками)
  • Масло для смазывания формы
  • Специи: куркума, сушеный тимьян, перец, соль

Рецепт запеканки с куриной грудкой

  1. Промойте куриные грудки и удалите белые пленки. Нарежьте их на отбивные и слегка отбейте молотком. Приправьте солью и перцем по вкусу.
  2. Очистите и нарежьте лук тонкими полукольцами. Картофель вымойте, очистите и нарежьте ломтиками толщиной около 0,5 см.
  3. Смажьте жаропрочную форму маслом. На дно формы выложите лук, затем картофель.
  4. Поверх картофеля равномерно распределите приправленные куриные отбивные.
  5. В миске взбейте яйца, добавьте сливки и хорошо перемешайте. Приправьте соус солью, перцем, тимьяном и куркумой. Еще раз тщательно перемешайте.
  6. Полейте ингредиенты соусом.
  7. Накройте форму алюминиевой фольгой и поставьте в предварительно разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на 30 минут.
  8. По истечении времени снимите фольгу, натрите сыр на крупной терке и посыпьте им блюдо. Вымойте и нарежьте помидор ломтиками, выложите сверху.
  9. Увеличьте температуру до 220 градусов Цельсия и запекайте еще 20 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

Приятного аппетита!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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