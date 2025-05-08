Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером

Попробуйте этот простой и вкусный рецепт ужина с куриной грудкой в виде запеканки. Он наверняка понравится всей семье и станет вашим любимым блюдом. Приготовление займет всего час, а результат вас приятно удивит.
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запеканка
Вкусный ужин с курицей
Чтобы приготовить питательный и вкусный ужин, не обязательно тратить много времени и сил. Одним из таких блюд является запеканка с куриной грудкой, овощами и соусом. Это простой, но сытный рецепт, который можно приготовить всего за час.
Ингредиенты для запеканки
2 куриные грудки
1 луковица
4 картофелины
2 яйца
1 помидор
200 мл сливок (30%)
200 г желтого сыра (нарезать кубиками)
Масло для смазывания формы
Специи: куркума, сушеный тимьян, перец, соль
Рецепт запеканки с куриной грудкой
Промойте куриные грудки и удалите белые пленки. Нарежьте их на отбивные и слегка отбейте молотком. Приправьте солью и перцем по вкусу.
Очистите и нарежьте лук тонкими полукольцами. Картофель вымойте, очистите и нарежьте ломтиками толщиной около 0,5 см.
Смажьте жаропрочную форму маслом. На дно формы выложите лук, затем картофель.