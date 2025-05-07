Почему резистентные крахмалы станут вашим лучшим другом в борьбе с лишним весом? Узнайте секрет

В последние годы углеводы, особенно из макарон, риса и сладостей, приобрели плохую репутацию из-за связи с ожирением и диабетом 2 типа. Однако исследователи выделяют особый тип углеводов — резистентные крахмалы — которые могут быть полезны для здоровья.
Что такое резистентные крахмалы?
Резистентные крахмалы — это сложные углеводы, которые не перевариваются в тонком кишечнике, а попадают в толстый кишечник, где служат пищей для полезных бактерий. Они содержатся в цельнозерновых продуктах, бобах, семенах и незрелых бананах.
Почему резистентные крахмалы полезны?
Как увеличить потребление резистентных крахмалов?
Важно помнить
Резистентные крахмалы не являются чудодейственным средством, но они могут стать полезным дополнением к здоровому питанию. Они не превратят ваше тело волшебным образом, но улучшат общее состояние здоровья, пишет oloygeia.gr.
Крахма́л — органическое вещество с формулой (C6H10O5)n, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза.
Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.
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