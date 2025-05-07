Почему резистентные крахмалы станут вашим лучшим другом в борьбе с лишним весом? Узнайте секрет

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

В последние годы углеводы, особенно из макарон, риса и сладостей, приобрели плохую репутацию из-за связи с ожирением и диабетом 2 типа. Однако исследователи выделяют особый тип углеводов — резистентные крахмалы — которые могут быть полезны для здоровья.

Фото: flickr.com by Andrew Malone, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Спагетти с анчоусами

Что такое резистентные крахмалы?

Резистентные крахмалы — это сложные углеводы, которые не перевариваются в тонком кишечнике, а попадают в толстый кишечник, где служат пищей для полезных бактерий. Они содержатся в цельнозерновых продуктах, бобах, семенах и незрелых бананах.

Почему резистентные крахмалы полезны?

Польза для пищеварения : Они действуют как клетчатка, улучшая пищеварение.

: Они действуют как клетчатка, улучшая пищеварение. Контроль веса : Резистентные крахмалы помогают чувствовать сытость, что может снизить риск переедания и способствовать снижению веса.

: Резистентные крахмалы помогают чувствовать сытость, что может снизить риск переедания и способствовать снижению веса. Снижение уровня сахара в крови : Они замедляют всасывание глюкозы, что полезно для людей с диабетом.

: Они замедляют всасывание глюкозы, что полезно для людей с диабетом. Защита от рака: Некоторые исследования показывают, что резистентные крахмалы могут снижать риск развития рака.

Как увеличить потребление резистентных крахмалов?

Охлаждение крахмалистых продуктов : Замораживание или охлаждение риса и макарон увеличивает содержание резистентных крахмалов.

: Замораживание или охлаждение риса и макарон увеличивает содержание резистентных крахмалов. Выбор продуктов: Включайте в рацион цельнозерновые продукты, бобы и семена.

Важно помнить

Резистентные крахмалы не являются чудодейственным средством, но они могут стать полезным дополнением к здоровому питанию. Они не превратят ваше тело волшебным образом, но улучшат общее состояние здоровья, пишет oloygeia.gr.

Уточнения

Крахма́л — органическое вещество с формулой (C 6 H 10 O 5 ) n , смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза.



Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

