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Рецепт, который не подведет: армянский плов с сухофруктами для праздничного стола

2:48
Еда

Армянский плов с сухофруктами, или "затик плав", — это не просто сладкое блюдо, а настоящий символ Пасхи. В нем скрыто множество значений: белый рис олицетворяет человечество, а изюм — верующих в Спасителя христиан. Это традиционное угощение несет в себе не только глубокий смысл, но и незабываемый вкус. Для приготовления плова используйте только лучшие ингредиенты — сливочное и топленое масло придадут блюду особый вкус и аромат.

плов
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
плов

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 8 ПОРЦИЙ:

  • 600 г белого риса

  • 100 г топленого масла

  • 100 г кураги

  • 100 г чернослива

  • 100 г белого изюма

  • 100 г сырого миндаля

  • 1 ст. л. меда

  • 70 г сливочного масла

  • Молотая корица, гвоздика по вкусу

  • Соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1
Промойте рис несколько раз, пока вода не станет чистой. Откиньте его на сито и переложите в кастрюлю с кипящей подсоленной водой. Варите рис на среднем огне около 10 минут, до состояния "аль денте". Вода должна полностью впитаться, а зерна немного оставаться твердыми внутри. Откиньте рис на дуршлаг.

Шаг 2
Бланшируйте миндаль, заливая его кипятком на пару минут. Слейте воду, облейте миндаль холодной водой, после чего легко снимите кожицу.

Шаг 3
Сухофрукты тщательно промойте в горячей воде, при необходимости замочите их. Если курага и чернослив крупные, разрежьте их на кусочки.

Шаг 4
Распустите топленое масло в сковороде. Когда оно начнет закипать, выложите в сковороду сухофрукты и миндаль. Обжаривайте на маленьком огне, помешивая, пока сухофрукты не начнут набухать.

Шаг 5
Смешайте мед с 2-3 ст. л. воды и влейте в сковороду с фруктами и миндалем. Добавьте щепотку молотой корицы и гвоздики. Накройте крышкой и пропарьте все 5 минут на медленном огне.

Шаг 6
В казане или жаропрочной кастрюле растопите сливочное масло. Выложите 2-3 ст. л. риса и прогрейте его пару минут. Затем добавьте оставшийся рис и смесь из сухофруктов с миндалем. Прогревайте еще 3-4 минуты, постоянно помешивая.

Шаг 7
Снимите с огня, накройте крышкой и подложите под нее кухонное полотенце для впитывания конденсата. Дайте плову настояться 10 минут.

Шаг 8
При подаче, по желанию, посыпьте плов молотой корицей для дополнительного аромата.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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