Армянский плов с сухофруктами, или "затик плав", — это не просто сладкое блюдо, а настоящий символ Пасхи. В нем скрыто множество значений: белый рис олицетворяет человечество, а изюм — верующих в Спасителя христиан. Это традиционное угощение несет в себе не только глубокий смысл, но и незабываемый вкус. Для приготовления плова используйте только лучшие ингредиенты — сливочное и топленое масло придадут блюду особый вкус и аромат.
600 г белого риса
100 г топленого масла
100 г кураги
100 г чернослива
100 г белого изюма
100 г сырого миндаля
1 ст. л. меда
70 г сливочного масла
Молотая корица, гвоздика по вкусу
Соль по вкусу
Шаг 1
Промойте рис несколько раз, пока вода не станет чистой. Откиньте его на сито и переложите в кастрюлю с кипящей подсоленной водой. Варите рис на среднем огне около 10 минут, до состояния "аль денте". Вода должна полностью впитаться, а зерна немного оставаться твердыми внутри. Откиньте рис на дуршлаг.
Шаг 2
Бланшируйте миндаль, заливая его кипятком на пару минут. Слейте воду, облейте миндаль холодной водой, после чего легко снимите кожицу.
Шаг 3
Сухофрукты тщательно промойте в горячей воде, при необходимости замочите их. Если курага и чернослив крупные, разрежьте их на кусочки.
Шаг 4
Распустите топленое масло в сковороде. Когда оно начнет закипать, выложите в сковороду сухофрукты и миндаль. Обжаривайте на маленьком огне, помешивая, пока сухофрукты не начнут набухать.
Шаг 5
Смешайте мед с 2-3 ст. л. воды и влейте в сковороду с фруктами и миндалем. Добавьте щепотку молотой корицы и гвоздики. Накройте крышкой и пропарьте все 5 минут на медленном огне.
Шаг 6
В казане или жаропрочной кастрюле растопите сливочное масло. Выложите 2-3 ст. л. риса и прогрейте его пару минут. Затем добавьте оставшийся рис и смесь из сухофруктов с миндалем. Прогревайте еще 3-4 минуты, постоянно помешивая.
Шаг 7
Снимите с огня, накройте крышкой и подложите под нее кухонное полотенце для впитывания конденсата. Дайте плову настояться 10 минут.
Шаг 8
При подаче, по желанию, посыпьте плов молотой корицей для дополнительного аромата.
Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!