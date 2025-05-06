Тонкие блинчики за 30 минут: идеальный завтрак для всей семьи

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашние тонкие блинчики — это не только отличный завтрак, но и незаменимая кулинарная палочка-выручалочка. Их можно подавать с разнообразными начинками: мясом, творогом, фруктами или просто с сахаром. Такие блинчики также хорошо подходят для роллов или сытных трубочек, которые можно подрумянить на сковороде. Приготовить их несложно, а результат всегда будет восхитительным.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 6 ПОРЦИЙ:

3 яйца

1 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

500 мл молока

280 г муки

3 ст. л. растительного масла + для жарки

сливочное масло, сметана или варенье для подачи

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1

В большой миске слегка взбейте яйца с сахаром и солью. Важно не переборщить с взбиванием — достаточно просто соединить ингредиенты.

Шаг 2

Добавьте половину холодного молока в яичную смесь и тщательно перемешайте венчиком до получения однородной массы. Просейте муку через мелкое сито.

Шаг 3

Постепенно добавляйте муку в яично-молочную смесь, тщательно перемешивая венчиком или лопаточкой. Тесто должно быть по консистенции как сметана, без комочков.

Шаг 4

Добавьте оставшееся молоко и снова перемешайте. Влейте растительное масло, перемешайте, и оставьте тесто на 10-15 минут при комнатной температуре.

Шаг 5

Разогрейте сковороду и смазать растительным маслом. Выпекайте блинчики, поочередно переворачивая их, пока они не станут золотистыми с обеих сторон. Готовые блинчики выкладывайте стопкой, смазывая каждый сливочным маслом.

Подача:

Подавайте блинчики с любимыми добавками: вареньем, медом, сметаной или любыми начинками по вашему вкусу.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

