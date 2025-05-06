Тонкие блинчики за 30 минут: идеальный завтрак для всей семьи

Домашние тонкие блинчики — это не только отличный завтрак, но и незаменимая кулинарная палочка-выручалочка. Их можно подавать с разнообразными начинками: мясом, творогом, фруктами или просто с сахаром. Такие блинчики также хорошо подходят для роллов или сытных трубочек, которые можно подрумянить на сковороде. Приготовить их несложно, а результат всегда будет восхитительным.
3 яйца
1 ст. л. сахара
1 ч. л. соли
500 мл молока
280 г муки
3 ст. л. растительного масла + для жарки
сливочное масло, сметана или варенье для подачи
Шаг 1
В большой миске слегка взбейте яйца с сахаром и солью. Важно не переборщить с взбиванием — достаточно просто соединить ингредиенты.
Шаг 2
Добавьте половину холодного молока в яичную смесь и тщательно перемешайте венчиком до получения однородной массы. Просейте муку через мелкое сито.
Шаг 3
Постепенно добавляйте муку в яично-молочную смесь, тщательно перемешивая венчиком или лопаточкой. Тесто должно быть по консистенции как сметана, без комочков.
Шаг 4
Добавьте оставшееся молоко и снова перемешайте. Влейте растительное масло, перемешайте, и оставьте тесто на 10-15 минут при комнатной температуре.
Шаг 5
Разогрейте сковороду и смазать растительным маслом. Выпекайте блинчики, поочередно переворачивая их, пока они не станут золотистыми с обеих сторон. Готовые блинчики выкладывайте стопкой, смазывая каждый сливочным маслом.
Подавайте блинчики с любимыми добавками: вареньем, медом, сметаной или любыми начинками по вашему вкусу.
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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