Пицца, которую не нужно печь: готовим в микроволновке за 5 минут

Когда нет времени на долгую готовку, этот экспресс-вариант пиццы станет спасением. В отличие от традиционной выпечки, она готовится за несколько минут в микроволновке, а для основы можно использовать тортилью или тостовый хлеб. Это отличный выбор для быстрого завтрака или легкого перекуса на работе. Начинку можно подобрать на свой вкус, добавив мясную нарезку, помидоры, оливки или грибы. А сыры без заменителей молочного жира всегда придадут пицце настоящую итальянскую нотку.

Фото: commons.wikimedia.org by David Nuescheler uncled, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пицца с овощами

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 1 ПОРЦИЮ:

1 лепешка-тортилья

5 шампиньонов

5 шариков моцареллы

50 г полутвердого сыра

1\4 сладкого красного перца

1\4 красного лука

2 ст. ложки томатного соуса

Руккола для украшения

Орегано сушеный по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1

Положите тортилью на плоскую тарелку и смажьте томатным соусом. Посыпьте орегано и, по желанию, добавьте немного черного перца. Оставьте тортилью пропитываться соусом минимум на 10 минут.

Шаг 2

Шампиньоны нарежьте вертикально на 2-3 ломтика. Моцареллу нарежьте тонкими кружочками, около 5 мм в толщину.

Шаг 3

Натрите полутвердый сыр на мелкой терке. Сладкий перец нарежьте соломкой, а лук — тонкими перьями или полукольцами.

Шаг 4

Соберите пиццу: на пропитанную тортилью посыпьте тертым сыром. Затем в хаотичном порядке разложите грибы, перец, лук и моцареллу. Немного присыпьте орегано.

Шаг 5

Готовьте пиццу в микроволновке при мощности 700-750 Вт в течение 5 минут до полного расплавления сыра. Если нужно, добавьте еще пару минут, но не увеличивайте мощность, чтобы пицца не пересохла. Подавайте, украсив листиками руколы.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

