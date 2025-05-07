Готовим ароматное вино из одуванчиков — простой и вкусный рецепт

Многие, кто слышал о вине из одуванчиков, считают его труднодоступным и сложным в приготовлении. Однако, на самом деле, это удивительный и ароматный напиток вполне доступен для самостоятельного приготовления. Вдохновленный романом Рэя Брэдбери, этот напиток обладает реальным вкусом и прекрасным ароматом, который оценят даже самые требовательные гурманы. А если подать его в подарок, романтики не смогут устоять!
Лимоны — 2 шт.
Сахар — 1,5 кг
Мелисса лимонная или мята — 3-4 веточки
Цветки одуванчика (1 литровая банка) — 1 шт.
Изюм — 100 г
Подготовка лепестков одуванчиков
Для приготовления вина нам понадобятся только лепестки. Аккуратно отделите их от цветоложа с помощью ножа, прижав лезвие к лепесткам и дернув за основание стебля.
Настой из одуванчиков
Положите лепестки в большую кастрюлю и залейте 4 литрами кипяченой и охлажденной фильтрованной воды. Закройте крышкой и оставьте на 24 часа при комнатной температуре.
Приготовление сиропа
Через сутки растворите сахар в 0,5 литра кипящей воды, доведите до кипения и варите на маленьком огне до готовности. Проверить готовность можно, капнув сироп на гладкую поверхность — если капля не растекается, сироп готов.
Процеживание настоя
Доведите настой из одуванчиков до кипения, затем снимите с огня и оставьте остывать. После охлаждения процедите отвар через сито, удалив лепестки.
Добавление лимонов и других ингредиентов
С лимонов снимите цедру в виде спирали, а мякоть выжмите. Добавьте в процеженный настой сироп, изюм, мелиссу, лимонный сок и цедру. Все тщательно перемешайте, накройте марлей и оставьте на два дня для первичного брожения. После этого удалите цедру и мелиссу.
Брожение и созревание вина
Перелейте смесь в большую бутыль и установите на горлышко резиновую перчатку с небольшой дырочкой. Оставьте в темном месте при комнатной температуре для продолжения брожения. Когда оно прекратится, отделите осадок и переливайте вино в бутылки. Плотно закройте и оставьте в прохладном темном месте на 3-6 месяцев для созревания.
Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae). Типовой вид рода — Одуванчик лекарственный — хорошо известное растение с розеткой прикорневых листьев и крупными ярко-жёлтыми соцветиями-корзинками из язычковых цветков. В ненастную погоду и на ночь корзинка закрывается.
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