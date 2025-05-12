Яичница в стакане: пока все жарят — ты уже ешь

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Нет времени, но хочется съесть что-то тёплое, сытное и вкусное? У нас есть решение, которое займет всего 5 минут — и это яичница с сыром в стакане. Готовится в микроволновке, не требует сковороды и уборки, а вкус — как будто вы заглянули в кафе на завтрак. Просто, быстро, питательно — и никаких компромиссов.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яичница

Что понадобится:

Яйцо — 1 шт.

Вода — 1 ст. л.

Соль — щепотка

Сыр — 1-2 ст. л. (любой: твёрдый, моцарелла, фета, даже плавленый)

По желанию: молотый перец, паприка, сухие травы, зелень, ветчина или кусочки овощей.

Как готовить:

В глубокий керамический стакан или кружку разбейте яйцо. Добавьте воду и соль, хорошо размешайте вилкой до однородности. Натрите сыр (или покрошите, если мягкий), добавьте в смесь. По желанию — немного специй, сушёной зелени или нарезанной ветчины. Поставьте в микроволновку на 1 минуту (или 20-30 секунд, если у вас мощная техника). Яичница должна стать плотной, но не "резиновой". Если не схватилась — дайте ещё 10 секунд. Осторожно достаньте — посуда горячая! Можно есть прямо из стакана или перевернуть на тарелку.

Почему это удобно:

Не нужно сковородок, масла и мытья посуды

Можно готовить на работе, в поездке, даже в общежитии

Эксперименты бесконечны: сыр, специи, добавки — каждый раз новый вкус

Идеально для детей, перекуса, или если "ничего не охота"

Полезный совет:

Добавьте к яичнице маленький кусочек сливочного масла перед микроволновкой — получится особенно нежно и ароматно.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц. В русском языке различаются яичница-глазунья, в которой желток должен по возможности остаться целым и сырым, и яичница-болтунья, в которой яйца перемешиваются. Яичница-болтунья, к которой добавляется молоко или другая жидкость, называется омлет.



