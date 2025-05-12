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Одна банка тунца и 15 минут — закуска, которая удивит гостей

1:55
Еда

Когда гости уже на пороге, а под рукой — только батон и пара банок, не паникуйте. У итальянцев на этот случай есть план — брускетта. Эта простая, но изысканная закуска не требует ни плиты, ни сложных ингредиентов. Особенно, если добавить к хрустящему хлебу немного тунца, яйца и свежести - получится золотая середина между салатом и канапе, которая подойдёт и к праздничному столу, и к вечернему вину.

Брускетта
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брускетта

Что понадобится (на 3 порции):

  • Батон — 3 ломтика

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Яйца — 2 штуки

  • Сметана — 1 ст. л.

  • Тахини (кунжутная паста) — 1/2 ч. л.

  • Лимонный сок — 1 ч. л.

  • Тунец в масле или соку — 50 г

  • Огурец — 1/2 штуки

  • Укроп — немного для аромата

Как приготовить:

  1. Подсушите ломтики батона на сковороде или в духовке до золотистой корочки.

  2. Горячие гренки натрите чесноком — аромат будет волшебный.

  3. Яйца отварите вкрутую, остудите и разомните вилкой.

  4. В миске смешайте яйца, сметану, тахини и лимонный сок до состояния нежного крема.

  5. Огурец нарежьте кубиками, укроп — как можно мельче.

  6. На гренки намажьте яичную массу, сверху выложите кусочки тунца, украсьте огурцом и укропом.

Почему это вкусно

  • Яйца и тунец дают сытность

  • Тахини и лимон добавляют нежный, орехово-цитрусовый акцент

  • Огурец и укроп дают свежий хруст

  • А главное — всё это на горячем хрустящем хлебе, который сам по себе уже половина удовольствия

Варианты:

  • Замените сметану на греческий йогурт - будет легче

  • Добавьте немного каперсов или красного лука - станет острее

  • Используйте цельнозерновой хлеб или чиабатту — для текстуры

Уточнения

Тунцы́ — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini. К роду относят 8 видов, более половины всей трибы. Род подразделяют на два подрода. Название происходит от др.-греч. θύνω «(бешено) бросаюсь, устремляюсь», заимствовано в русский посредством нем. Thun или непосредственно от итал. tonno (в свою очередь, восходящему к вульг. лат. thunnus).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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