Одна банка тунца и 15 минут — закуска, которая удивит гостей

Когда гости уже на пороге, а под рукой — только батон и пара банок, не паникуйте. У итальянцев на этот случай есть план — брускетта. Эта простая, но изысканная закуска не требует ни плиты, ни сложных ингредиентов. Особенно, если добавить к хрустящему хлебу немного тунца, яйца и свежести - получится золотая середина между салатом и канапе, которая подойдёт и к праздничному столу, и к вечернему вину.
Батон — 3 ломтика
Чеснок — 1 зубчик
Яйца — 2 штуки
Сметана — 1 ст. л.
Тахини (кунжутная паста) — 1/2 ч. л.
Лимонный сок — 1 ч. л.
Тунец в масле или соку — 50 г
Огурец — 1/2 штуки
Укроп — немного для аромата
Подсушите ломтики батона на сковороде или в духовке до золотистой корочки.
Горячие гренки натрите чесноком — аромат будет волшебный.
Яйца отварите вкрутую, остудите и разомните вилкой.
В миске смешайте яйца, сметану, тахини и лимонный сок до состояния нежного крема.
Огурец нарежьте кубиками, укроп — как можно мельче.
На гренки намажьте яичную массу, сверху выложите кусочки тунца, украсьте огурцом и укропом.
Яйца и тунец дают сытность
Тахини и лимон добавляют нежный, орехово-цитрусовый акцент
Огурец и укроп дают свежий хруст
А главное — всё это на горячем хрустящем хлебе, который сам по себе уже половина удовольствия
Замените сметану на греческий йогурт - будет легче
Добавьте немного каперсов или красного лука - станет острее
Используйте цельнозерновой хлеб или чиабатту — для текстуры
Тунцы́ — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini. К роду относят 8 видов, более половины всей трибы. Род подразделяют на два подрода. Название происходит от др.-греч. θύνω «(бешено) бросаюсь, устремляюсь», заимствовано в русский посредством нем. Thun или непосредственно от итал. tonno (в свою очередь, восходящему к вульг. лат. thunnus).
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