Одна банка тунца и 15 минут — закуска, которая удивит гостей

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда гости уже на пороге, а под рукой — только батон и пара банок, не паникуйте. У итальянцев на этот случай есть план — брускетта. Эта простая, но изысканная закуска не требует ни плиты, ни сложных ингредиентов. Особенно, если добавить к хрустящему хлебу немного тунца, яйца и свежести - получится золотая середина между салатом и канапе, которая подойдёт и к праздничному столу, и к вечернему вину.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брускетта

Что понадобится (на 3 порции):

Батон — 3 ломтика

Чеснок — 1 зубчик

Яйца — 2 штуки

Сметана — 1 ст. л.

Тахини (кунжутная паста) — 1/2 ч. л.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Тунец в масле или соку — 50 г

Огурец — 1/2 штуки

Укроп — немного для аромата

Как приготовить:

Подсушите ломтики батона на сковороде или в духовке до золотистой корочки. Горячие гренки натрите чесноком — аромат будет волшебный. Яйца отварите вкрутую, остудите и разомните вилкой. В миске смешайте яйца, сметану, тахини и лимонный сок до состояния нежного крема. Огурец нарежьте кубиками, укроп — как можно мельче. На гренки намажьте яичную массу, сверху выложите кусочки тунца, украсьте огурцом и укропом.

Почему это вкусно

Яйца и тунец дают сытность

Тахини и лимон добавляют нежный, орехово-цитрусовый акцент

Огурец и укроп дают свежий хруст

А главное — всё это на горячем хрустящем хлебе, который сам по себе уже половина удовольствия

Варианты:

Замените сметану на греческий йогурт - будет легче

Добавьте немного каперсов или красного лука - станет острее

Используйте цельнозерновой хлеб или чиабатту — для текстуры

Уточнения

Тунцы́ — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini. К роду относят 8 видов, более половины всей трибы. Род подразделяют на два подрода. Название происходит от др.-греч. θύνω «(бешено) бросаюсь, устремляюсь», заимствовано в русский посредством нем. Thun или непосредственно от итал. tonno (в свою очередь, восходящему к вульг. лат. thunnus).



