Шашлык без пива? Да: эти коктейли вкуснее и интереснее

Мясо на углях — это праздник. Но что, если привычная бутылка пива или банальный лимонад уже не радуют? Есть способ сделать вечер интереснее: подобрать к шашлыку правильный коктейль. Без сложных барменских выкрутасов и редких ингредиентов — всё просто, вкусно и с настроением. Вот 5 напитков, которые идеально подчёркивают вкус мяса и создают летнюю атмосферу.
Вкус: пикантный, томатный, с лёгкой остротой.
Почему к мясу: томат и специи подчеркивают жареные ароматы, а острота разжигает аппетит.
Ингредиенты:
томатный сок — 150 мл
водка — 50 мл
лимонный сок — 10 мл
табаско, соль, перец, сельдерей — по вкусу
Смешайте, охладите, украсьте веточкой сельдерея. Можно подавать без алкоголя — получится не хуже.
Вкус: кола с лаймом, чуть сладко, чуть горько.
Почему к мясу: кислота лайма "освежает" жареное мясо, а ром добавляет бодрости.
Ингредиенты:
белый ром — 50 мл
лайм — 1/2 (сок)
кола — 100 мл
лёд
В высокий стакан лёд, ром, сок лайма, долить колу. Подавать с трубочкой и долькой цитруса.
Вкус: свежий, мятный, чуть сладковатый.
Почему к мясу: мята и лайм охлаждают, контрастируют с жареным.
Ингредиенты:
ром — 50 мл (или не добавляйте)
лайм — 1/2
мята — несколько веточек
сахар — 2 ч. л.
газированная вода — 100-150 мл
лёд
Разомните мяту с лаймом и сахаром, добавьте ром, лёд и воду. Размешайте. Освежает моментально.
Вкус: насыщенный, слегка дымный, с фруктовой кислинкой.
Почему к мясу: балансирует жир и подчёркивает аромат дыма.
Ингредиенты:
бурбон или виски — 50 мл
яблочный сок — 100 мл
лёд, долька яблока
Смешать в бокале, украсить. Отлично подходит к рёбрам и грудинке.
Вкус: фруктово-винный, освежающий.
Почему к мясу: нейтрально-прохладный фон, не забивает вкус блюда.
Ингредиенты:
красное полусухое вино — 500 мл
апельсин, яблоко, лимон — по 1/2
газировка (спрайт или содовая) — 250 мл
лёд, немного мёда или сахара по вкусу
Фрукты нарезать, залить вином и газировкой, охладить. Подавать в кувшине.
Все коктейли можно делать и в безалкогольной версии — вкус останется, веселье тоже.
Подавайте в охлаждённой посуде — напитки дольше останутся бодрящими.
Старайтесь не перебивать мясо — коктейль должен дополнять, а не спорить со вкусом.
Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!