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Шашлык без пива? Да: эти коктейли вкуснее и интереснее

Еда

Мясо на углях — это праздник. Но что, если привычная бутылка пива или банальный лимонад уже не радуют? Есть способ сделать вечер интереснее: подобрать к шашлыку правильный коктейль. Без сложных барменских выкрутасов и редких ингредиентов — всё просто, вкусно и с настроением. Вот 5 напитков, которые идеально подчёркивают вкус мяса и создают летнюю атмосферу.

шашлык
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
шашлык

1. Кровавая Мэри - идеальна к шашлыку из свинины или баранины

Вкус: пикантный, томатный, с лёгкой остротой.
Почему к мясу: томат и специи подчеркивают жареные ароматы, а острота разжигает аппетит.

Ингредиенты:

  • томатный сок — 150 мл

  • водка — 50 мл

  • лимонный сок — 10 мл

  • табаско, соль, перец, сельдерей — по вкусу

Смешайте, охладите, украсьте веточкой сельдерея. Можно подавать без алкоголя — получится не хуже.

2. Куба Либре - лёгкий спутник для говядины и курицы

Вкус: кола с лаймом, чуть сладко, чуть горько.
Почему к мясу: кислота лайма "освежает" жареное мясо, а ром добавляет бодрости.

Ингредиенты:

  • белый ром — 50 мл

  • лайм — 1/2 (сок)

  • кола — 100 мл

  • лёд

В высокий стакан лёд, ром, сок лайма, долить колу. Подавать с трубочкой и долькой цитруса.

3. Мохито (алко и без) - идеально к курице и овощам на гриле

Вкус: свежий, мятный, чуть сладковатый.
Почему к мясу: мята и лайм охлаждают, контрастируют с жареным.

Ингредиенты:

  • ром — 50 мл (или не добавляйте)

  • лайм — 1/2

  • мята — несколько веточек

  • сахар — 2 ч. л.

  • газированная вода — 100-150 мл

  • лёд

Разомните мяту с лаймом и сахаром, добавьте ром, лёд и воду. Размешайте. Освежает моментально.

4. Виски с яблочным соком - для крепких вкусов (копчёное мясо, ребра)

Вкус: насыщенный, слегка дымный, с фруктовой кислинкой.
Почему к мясу: балансирует жир и подчёркивает аромат дыма.

Ингредиенты:

  • бурбон или виски — 50 мл

  • яблочный сок — 100 мл

  • лёд, долька яблока

Смешать в бокале, украсить. Отлично подходит к рёбрам и грудинке.

5. Сангрия по-быстрому - для компании и овощей на мангале

Вкус: фруктово-винный, освежающий.
Почему к мясу: нейтрально-прохладный фон, не забивает вкус блюда.

Ингредиенты:

  • красное полусухое вино — 500 мл

  • апельсин, яблоко, лимон — по 1/2

  • газировка (спрайт или содовая) — 250 мл

  • лёд, немного мёда или сахара по вкусу

Фрукты нарезать, залить вином и газировкой, охладить. Подавать в кувшине.

Важное напоминание:

  • Все коктейли можно делать и в безалкогольной версии — вкус останется, веселье тоже.

  • Подавайте в охлаждённой посуде — напитки дольше останутся бодрящими.

  • Старайтесь не перебивать мясо — коктейль должен дополнять, а не спорить со вкусом.

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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