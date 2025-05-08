Легкое сметанное желе с фруктами — красочный десерт на любой случай

Этот десерт — настоящий волшебник на детских праздниках! Разноцветное сметанное желе не только вкусное, но и выглядит ярко и оригинально. Детям он точно понравится, а вам доставит удовольствие процесс приготовления и украшения!
Сметана (жирностью 10 %) — 400 г
Желе красного цвета (сухая смесь) — 75 г
Желе оранжевого цвета (сухая смесь) — 75 г
Желатин быстрорастворимый — 15 г
Сахар — 100 г
Вода — 900 мл
Фрукты для украшения (по желанию)
Мята свежая (по желанию)
Подготовьте продукты. Выберите желе разных цветов (клубничное, апельсиновое и другие). Сметану можно взять и более жирную для более насыщенного вкуса.
Приготовьте желе. Вскипятите 700 мл воды, залейте одну порцию желе (75 г) и перемешайте до растворения. Сделайте то же самое для второго вида желе.
Остудите желе. Перелейте остывшие желе в подходящие ёмкости и поставьте в холодильник на 3-4 часа до застывания.
Приготовьте желатин. Залейте 100 мл воды 15 г желатина, оставьте для набухания на 30 минут.
Нарежьте желе. Застывшее желе нарежьте кубиками или треугольниками.
Сметанная основа. В сметану (комнатной температуры) добавьте сахар и 100 мл воды, перемешайте до растворения.
Добавьте желатин. Прогрейте набухший желатин до растворения, влейте в сметану и тщательно перемешайте.
Соберите десерт. Добавьте нарезанные кусочки желе в сметанную массу и аккуратно перемешайте.
Охладите. Вылейте смесь в контейнер и поставьте в холодильник на 3 часа до застывания.
Подача. Разрежьте готовое желе на порции, украсьте фруктами и мятой.
Желе́ (от фр. gelée — «студень, гель, желе») — пищевой коллоидный раствор (обычно на основе фруктовых соков), в который добавляют желирующий агент — гелеобразователь (например желатин, пектин, агар), при этом, остывая, вся масса получает студенистый вид.
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