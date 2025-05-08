Легкое сметанное желе с фруктами — красочный десерт на любой случай

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот десерт — настоящий волшебник на детских праздниках! Разноцветное сметанное желе не только вкусное, но и выглядит ярко и оригинально. Детям он точно понравится, а вам доставит удовольствие процесс приготовления и украшения!

Фото: flickr.com by City Foodsters, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фруктовое желе

Ингредиенты (на 6 порций)

Сметана (жирностью 10 %) — 400 г

Желе красного цвета (сухая смесь) — 75 г

Желе оранжевого цвета (сухая смесь) — 75 г

Желатин быстрорастворимый — 15 г

Сахар — 100 г

Вода — 900 мл

Фрукты для украшения (по желанию)

Мята свежая (по желанию)

Пошаговый рецепт

Подготовьте продукты. Выберите желе разных цветов (клубничное, апельсиновое и другие). Сметану можно взять и более жирную для более насыщенного вкуса. Приготовьте желе. Вскипятите 700 мл воды, залейте одну порцию желе (75 г) и перемешайте до растворения. Сделайте то же самое для второго вида желе. Остудите желе. Перелейте остывшие желе в подходящие ёмкости и поставьте в холодильник на 3-4 часа до застывания. Приготовьте желатин. Залейте 100 мл воды 15 г желатина, оставьте для набухания на 30 минут. Нарежьте желе. Застывшее желе нарежьте кубиками или треугольниками. Сметанная основа. В сметану (комнатной температуры) добавьте сахар и 100 мл воды, перемешайте до растворения. Добавьте желатин. Прогрейте набухший желатин до растворения, влейте в сметану и тщательно перемешайте. Соберите десерт. Добавьте нарезанные кусочки желе в сметанную массу и аккуратно перемешайте. Охладите. Вылейте смесь в контейнер и поставьте в холодильник на 3 часа до застывания. Подача. Разрежьте готовое желе на порции, украсьте фруктами и мятой.

Уточнения

Желе́ (от фр. gelée — «студень, гель, желе») — пищевой коллоидный раствор (обычно на основе фруктовых соков), в который добавляют желирующий агент — гелеобразователь (например желатин, пектин, агар), при этом, остывая, вся масса получает студенистый вид.

