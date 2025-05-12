Эти грибы съели быстрее мяса: закуска на мангале, которая сводит с ума

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Пока все жарят шашлыки, ты можешь удивить гостей грибами, которые съедаются быстрее, чем нарезаются. Запечённые на мангале шампиньоны с начинкой — это не просто гарнир или "что-то для вегетарианцев". Это закуска, которая исчезает первой. Хрустящая шапочка, аромат дыма, тянущийся сыр внутри — и всё это в одной ладони. Лови проверенный рецепт с вау-эффектом.

Фото: flickr.com by woodleywonderworks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Грибы и кабачки на гриле

Что нужно (на 10 шампиньонов):

Крупные шампиньоны — 10 штук

Твёрдый сыр (например, российский или чеддер) — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Сливочный сыр или мягкий творожный — 2 ст. л.

Свежая зелень (укроп, петрушка) — по вкусу

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль, перец, паприка — по вкусу

По желанию — немного бекона, ветчины или вяленых томатов

Как готовить:

Грибы очистите, аккуратно выломайте ножки, но не выбрасывайте — они нам понадобятся. Шляпки посолите, поперчите и смажьте маслом — пусть немного пропитаются. Ножки мелко нарежьте и обжарьте на сковороде с чесноком и щепоткой паприки (буквально 3-4 минуты). Снимите с огня, дайте остыть и смешайте с тертым сыром, сливочным сыром и зеленью. Можно добавить мелко порубленную ветчину или бекон — получится ещё сочнее. Начините шляпки этой смесью, аккуратно утрамбовав — не до отказа, но щедро. Заверните каждую в фольгу, либо уложите на решётку с поддоном, чтобы сок не утекал в угли. Жарьте на горячих углях около 10-12 минут, до мягкости и плавления сыра. Главное — не пересушите.

Как подать:

Горячими, прямо с огня — можно на шпажках, можно на тарелке с зеленью. Отлично сочетаются с лавашом, овощами и мясом — если вообще доживут до подачи.

Варианты начинки:

Сливочный сыр + вяленые томаты + базилик — средиземноморский вайб

Фета + шпинат — нежно и сочно

Тёртый сыр + халапеньо — остро и цепко

Без сыра, но с овощным рагу — тоже работает

Почему это вкусно

Потому что шампиньон — это маленький натуральный гриль-контейнер: он вбирает аромат дыма, остаётся сочным и отлично держит форму. А начинка делает его полноценным блюдом, а не просто гарниром.

Уточнения

Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)». Род включает в себя как съедобные, так и несъедобные грибы. К числу культивируемых съедобных относится шампиньон двуспоровый.

