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Эти грибы съели быстрее мяса: закуска на мангале, которая сводит с ума

2:27
Еда

Пока все жарят шашлыки, ты можешь удивить гостей грибами, которые съедаются быстрее, чем нарезаются. Запечённые на мангале шампиньоны с начинкой — это не просто гарнир или "что-то для вегетарианцев". Это закуска, которая исчезает первой. Хрустящая шапочка, аромат дыма, тянущийся сыр внутри — и всё это в одной ладони. Лови проверенный рецепт с вау-эффектом.

Грибы и кабачки на гриле
Фото: flickr.com by woodleywonderworks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Грибы и кабачки на гриле

Что нужно (на 10 шампиньонов):

  • Крупные шампиньоны — 10 штук

  • Твёрдый сыр (например, российский или чеддер) — 100 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Сливочный сыр или мягкий творожный — 2 ст. л.

  • Свежая зелень (укроп, петрушка) — по вкусу

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Соль, перец, паприка — по вкусу

  • По желанию — немного бекона, ветчины или вяленых томатов

Как готовить:

  1. Грибы очистите, аккуратно выломайте ножки, но не выбрасывайте — они нам понадобятся.

  2. Шляпки посолите, поперчите и смажьте маслом — пусть немного пропитаются.

  3. Ножки мелко нарежьте и обжарьте на сковороде с чесноком и щепоткой паприки (буквально 3-4 минуты).

  4. Снимите с огня, дайте остыть и смешайте с тертым сыром, сливочным сыром и зеленью. Можно добавить мелко порубленную ветчину или бекон — получится ещё сочнее.

  5. Начините шляпки этой смесью, аккуратно утрамбовав — не до отказа, но щедро.

  6. Заверните каждую в фольгу, либо уложите на решётку с поддоном, чтобы сок не утекал в угли.

  7. Жарьте на горячих углях около 10-12 минут, до мягкости и плавления сыра. Главное — не пересушите.

Как подать:

Горячими, прямо с огня — можно на шпажках, можно на тарелке с зеленью. Отлично сочетаются с лавашом, овощами и мясом — если вообще доживут до подачи.

Варианты начинки:

  • Сливочный сыр + вяленые томаты + базилик — средиземноморский вайб

  • Фета + шпинат — нежно и сочно

  • Тёртый сыр + халапеньо — остро и цепко

  • Без сыра, но с овощным рагу — тоже работает

Почему это вкусно

Потому что шампиньон — это маленький натуральный гриль-контейнер: он вбирает аромат дыма, остаётся сочным и отлично держит форму. А начинка делает его полноценным блюдом, а не просто гарниром.

Уточнения

Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)». Род включает в себя как съедобные, так и несъедобные грибы. К числу культивируемых съедобных относится шампиньон двуспоровый.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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