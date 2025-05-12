Эти грибы съели быстрее мяса: закуска на мангале, которая сводит с ума

Пока все жарят шашлыки, ты можешь удивить гостей грибами, которые съедаются быстрее, чем нарезаются. Запечённые на мангале шампиньоны с начинкой — это не просто гарнир или "что-то для вегетарианцев". Это закуска, которая исчезает первой. Хрустящая шапочка, аромат дыма, тянущийся сыр внутри — и всё это в одной ладони. Лови проверенный рецепт с вау-эффектом.
Крупные шампиньоны — 10 штук
Твёрдый сыр (например, российский или чеддер) — 100 г
Чеснок — 2 зубчика
Сливочный сыр или мягкий творожный — 2 ст. л.
Свежая зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
Оливковое масло — 2 ст. л.
Соль, перец, паприка — по вкусу
По желанию — немного бекона, ветчины или вяленых томатов
Грибы очистите, аккуратно выломайте ножки, но не выбрасывайте — они нам понадобятся.
Шляпки посолите, поперчите и смажьте маслом — пусть немного пропитаются.
Ножки мелко нарежьте и обжарьте на сковороде с чесноком и щепоткой паприки (буквально 3-4 минуты).
Снимите с огня, дайте остыть и смешайте с тертым сыром, сливочным сыром и зеленью. Можно добавить мелко порубленную ветчину или бекон — получится ещё сочнее.
Начините шляпки этой смесью, аккуратно утрамбовав — не до отказа, но щедро.
Заверните каждую в фольгу, либо уложите на решётку с поддоном, чтобы сок не утекал в угли.
Жарьте на горячих углях около 10-12 минут, до мягкости и плавления сыра. Главное — не пересушите.
Горячими, прямо с огня — можно на шпажках, можно на тарелке с зеленью. Отлично сочетаются с лавашом, овощами и мясом — если вообще доживут до подачи.
Сливочный сыр + вяленые томаты + базилик — средиземноморский вайб
Фета + шпинат — нежно и сочно
Тёртый сыр + халапеньо — остро и цепко
Без сыра, но с овощным рагу — тоже работает
Потому что шампиньон — это маленький натуральный гриль-контейнер: он вбирает аромат дыма, остаётся сочным и отлично держит форму. А начинка делает его полноценным блюдом, а не просто гарниром.
Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)». Род включает в себя как съедобные, так и несъедобные грибы. К числу культивируемых съедобных относится шампиньон двуспоровый.
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