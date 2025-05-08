Как сделать из обычных яиц шедевр — рецепт яичной помазанки

Простой и быстрый рецепт, который превращает обычные варёные яйца в настоящую закуску. Яичная помазанка — это классическая чешская закуска, идеально подходящая для бутербродов, а также для праздников и повседневных трапез.
Яйца — 5-6 штук
Огурцы маринованные — 100 г
Лук зелёный — 10 г
Укроп свежий — 15 г
Майонез — 60 г
Горчица (готовая приправа) — 15-20 г
Хлеб ржаной — 5 ломтиков
Соль — по вкусу
Перец чёрный молотый — по вкусу
Варим яйца вкрутую (8-10 минут), охлаждаем в холодной воде.
Натираем огурцы на мелкой тёрке, отжимаем лишнюю жидкость.
В салатник добавляем огурцы.
Очищаем яйца от скорлупы и также натираем на мелкой тёрке, добавляем к огурцам.
Мелко нарезаем зелёный лук и укроп, добавляем в салатник.
Добавляем горчицу и майонез, перемешиваем.
Добавляем соль и перец, тщательно перемешиваем до однородной консистенции.
Яичная помазанка готова! Подаём на ржаном хлебе или как самостоятельную закуску.
Яйцо́ или ооци́т, или яйцеклетка — женская половая клетка, из которой в результате оплодотворения или путём партеногенеза развивается новый организм.
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