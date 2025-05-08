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Как сделать из обычных яиц шедевр — рецепт яичной помазанки

1:18
Еда

Простой и быстрый рецепт, который превращает обычные варёные яйца в настоящую закуску. Яичная помазанка — это классическая чешская закуска, идеально подходящая для бутербродов, а также для праздников и повседневных трапез.

Закуски на праздничном столе
Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Закуски на праздничном столе

Ингредиенты

  • Яйца — 5-6 штук

  • Огурцы маринованные — 100 г

  • Лук зелёный — 10 г

  • Укроп свежий — 15 г

  • Майонез — 60 г

  • Горчица (готовая приправа) — 15-20 г

  • Хлеб ржаной — 5 ломтиков

  • Соль — по вкусу

  • Перец чёрный молотый — по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Варим яйца вкрутую (8-10 минут), охлаждаем в холодной воде.

  2. Натираем огурцы на мелкой тёрке, отжимаем лишнюю жидкость.

  3. В салатник добавляем огурцы.

  4. Очищаем яйца от скорлупы и также натираем на мелкой тёрке, добавляем к огурцам.

  5. Мелко нарезаем зелёный лук и укроп, добавляем в салатник.

  6. Добавляем горчицу и майонез, перемешиваем.

  7. Добавляем соль и перец, тщательно перемешиваем до однородной консистенции.

  8. Яичная помазанка готова! Подаём на ржаном хлебе или как самостоятельную закуску.

Уточнения

Яйцо́ или ооци́т, или яйцеклетка — женская половая клетка, из которой в результате оплодотворения или путём партеногенеза развивается новый организм. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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