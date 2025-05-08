Как сделать из обычных яиц шедевр — рецепт яичной помазанки

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Простой и быстрый рецепт, который превращает обычные варёные яйца в настоящую закуску. Яичная помазанка — это классическая чешская закуска, идеально подходящая для бутербродов, а также для праздников и повседневных трапез.

Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Закуски на праздничном столе

Ингредиенты

Яйца — 5-6 штук

Огурцы маринованные — 100 г

Лук зелёный — 10 г

Укроп свежий — 15 г

Майонез — 60 г

Горчица (готовая приправа) — 15-20 г

Хлеб ржаной — 5 ломтиков

Соль — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Пошаговый рецепт

Варим яйца вкрутую (8-10 минут), охлаждаем в холодной воде. Натираем огурцы на мелкой тёрке, отжимаем лишнюю жидкость. В салатник добавляем огурцы. Очищаем яйца от скорлупы и также натираем на мелкой тёрке, добавляем к огурцам. Мелко нарезаем зелёный лук и укроп, добавляем в салатник. Добавляем горчицу и майонез, перемешиваем. Добавляем соль и перец, тщательно перемешиваем до однородной консистенции. Яичная помазанка готова! Подаём на ржаном хлебе или как самостоятельную закуску.

Уточнения

Яйцо́ или ооци́т, или яйцеклетка — женская половая клетка, из которой в результате оплодотворения или путём партеногенеза развивается новый организм.

