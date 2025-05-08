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Натуральный энергетик: берёзовый квас с мёдом и изюмом

Еда

Если у вас есть доступ к свежему берёзовому соку — не упустите шанс приготовить настоящий живой квас. Мёд придаёт напитку приятную мягкость, лимон добавляет свежую кислинку, а изюм запускает естественное брожение. Лёгкий, освежающий и абсолютно натуральный напиток.

Берёза повислая KR 04
Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Берёза повислая KR 04

Ингредиенты

  • Берёзовый сок — 5 литров

  • Лимон — 1-1,5 штуки

  • Дрожжи свежие — 50 г
    (или сухие — 15 г)

  • Мёд — 100 г

  • Изюм — 2-3 штуки

Как собрать берёзовый сок

  1. Выберите здоровое дерево диаметром не менее 20 см с развитой кроной.

  2. Просверлите отверстие глубиной 2-3 см на высоте 40-50 см от земли с южной стороны.

  3. Вставьте трубочку, зафиксируйте её пластилином, подсоедините ёмкость для сбора.

  4. После сбора закройте отверстие мхом или воском, чтобы дерево восстановилось.

Как приготовить квас из берёзового сока с мёдом

  1. Процедите сок через марлю.

  2. Выжмите лимонный сок, добавьте его в берёзовый сок вместе с мёдом.

  3. Дрожжи разведите в 30-50 мл тёплой воды, влейте в общий объём.

  4. В чистую бутылку положите несколько изюминок, затем влейте жидкость.

  5. Плотно закройте бутылки и уберите их в прохладное место на 2-3 дня.

  6. Готовый квас — слегка газированный, терпко-сладкий и очень живой.

Уточнения

Берёза (лат. Bétula) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Берёзовые (Betulaceae).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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