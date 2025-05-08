Натуральный энергетик: берёзовый квас с мёдом и изюмом

Если у вас есть доступ к свежему берёзовому соку — не упустите шанс приготовить настоящий живой квас. Мёд придаёт напитку приятную мягкость, лимон добавляет свежую кислинку, а изюм запускает естественное брожение. Лёгкий, освежающий и абсолютно натуральный напиток.

Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Берёза повислая KR 04

Ингредиенты

Берёзовый сок — 5 литров

Лимон — 1-1,5 штуки

Дрожжи свежие — 50 г

(или сухие — 15 г)

Мёд — 100 г

Изюм — 2-3 штуки

Как собрать берёзовый сок

Выберите здоровое дерево диаметром не менее 20 см с развитой кроной. Просверлите отверстие глубиной 2-3 см на высоте 40-50 см от земли с южной стороны. Вставьте трубочку, зафиксируйте её пластилином, подсоедините ёмкость для сбора. После сбора закройте отверстие мхом или воском, чтобы дерево восстановилось.

Как приготовить квас из берёзового сока с мёдом

Процедите сок через марлю. Выжмите лимонный сок, добавьте его в берёзовый сок вместе с мёдом. Дрожжи разведите в 30-50 мл тёплой воды, влейте в общий объём. В чистую бутылку положите несколько изюминок, затем влейте жидкость. Плотно закройте бутылки и уберите их в прохладное место на 2-3 дня. Готовый квас — слегка газированный, терпко-сладкий и очень живой.

Уточнения

Берёза (лат. Bétula) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Берёзовые (Betulaceae).

