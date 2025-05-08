Натуральный энергетик: берёзовый квас с мёдом и изюмом

Если у вас есть доступ к свежему берёзовому соку — не упустите шанс приготовить настоящий живой квас. Мёд придаёт напитку приятную мягкость, лимон добавляет свежую кислинку, а изюм запускает естественное брожение. Лёгкий, освежающий и абсолютно натуральный напиток.
Берёзовый сок — 5 литров
Лимон — 1-1,5 штуки
Дрожжи свежие — 50 г
(или сухие — 15 г)
Мёд — 100 г
Изюм — 2-3 штуки
Выберите здоровое дерево диаметром не менее 20 см с развитой кроной.
Просверлите отверстие глубиной 2-3 см на высоте 40-50 см от земли с южной стороны.
Вставьте трубочку, зафиксируйте её пластилином, подсоедините ёмкость для сбора.
После сбора закройте отверстие мхом или воском, чтобы дерево восстановилось.
Процедите сок через марлю.
Выжмите лимонный сок, добавьте его в берёзовый сок вместе с мёдом.
Дрожжи разведите в 30-50 мл тёплой воды, влейте в общий объём.
В чистую бутылку положите несколько изюминок, затем влейте жидкость.
Плотно закройте бутылки и уберите их в прохладное место на 2-3 дня.
Готовый квас — слегка газированный, терпко-сладкий и очень живой.
Берёза (лат. Bétula) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Берёзовые (Betulaceae).
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