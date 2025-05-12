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Больше не мешай на глаз: точный рецепт настоящей окрошки

2:32
Еда

Лето — это не только шашлыки и кукуруза. Это время, когда хочется чего-то освежающего, лёгкого и "с ложки — прямо в душу". И вот она, королева знойных дней — окрошка. Но не любая, а такая, чтобы и бабушка сказала "вот это правильно", и друг-шеф не сморщился. Делимся рецептом, где всё на своих местах: вкус, текстура, температура и, конечно, та самая лёгкая кислинка.

Окрошка
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Окрошка

Что понадобится:

  • Отварной картофель — 3 средних

  • Варёные яйца — 3 штуки

  • Огурцы — 2-3 штуки

  • Редис — 5-6 штук

  • Зелёный лук — пучок

  • Укроп и петрушка — по вкусу

  • Отварное мясо или колбаса — 300 г (варёная говядина, курица, или докторская — на выбор)

  • Кефир 2,5–3% — 500 мл

  • Газированная минеральная вода (холодная) — 400 мл

  • Сметана — по вкусу

  • Соль, перец, горчица — по вкусу

  • Лимонный сок или уксус (по желанию) — 1–2 ч. л.

Как готовить — просто и без суеты

  1. Картошку, яйца, мясо — нарезать кубиком. Всё — мелко, но без фанатизма.

  2. Огурцы и редис — можно чуть крупнее, чтобы похрустывали.

  3. Зелень и лук — не просто нарезать, а перетереть с солью, чтобы выделился сок.

  4. Всё перемешать в большой миске — не как винегрет, а нежно, с любовью.

  5. Отдельно в кувшине смешайте кефир с минералкой. Если хотите поострее — добавьте ложечку горчицы и немного лимонного сока.

  6. Залейте смесью нарезку, дайте настояться в холодильнике минимум 30 минут.

  7. Подавать с ложкой сметаны, можно — с кусочком чёрного хлеба.

Несколько лайфхаков:

  • Хотите окрошку на квасе? Берите только белый, несладкий, живого брожения. Ни в коем случае не лимонадного вкуса.

  • Если используете курицу — берите грудку отварную, а не копчёную.

  • Минералка должна быть сильногазированной, иначе будет «жидкий салат», а не окрошка.

  • Все ингредиенты охладите заранее. Тёплая окрошка — это уже другая история (и не самая вкусная).

Вкусно, легко и бодро

Хорошая окрошка — это не "что осталось в холодильнике", а правильный баланс свежести, кислоты и текстуры. Она не утяжеляет, не надоедает и не требует трёх часов у плиты. Просто, быстро, по-летнему.

Уточнения

Окро́шка — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период. Традиционными компонентами окрошки являются хлебный (ржаной, ячменный) квас, свежие огурцы, укроп, растёртый с солью зелёный лук, столовая горчица, крутое яйцо и сметана. Ингредиенты окрошки измельчают, крошат, что отражено в названии супа. В переносном смысле слово «окрошка» употребляется в значении «смесь, смешение разнородных понятий и предметов».
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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