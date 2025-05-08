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Вот так надо фаршировать кальмары — греческий рецепт, который поразит

1:47
Еда

Сочетание морепродуктов, свежих овощей, ароматной зелени и феты — в этих кальмарах есть всё, за что мы любим греческую кухню. Рецепт простой, но выглядит так, будто вы потратили часы. Отлично подойдёт для романтического ужина или красивого обеда.

кальмар
Фото: wikipediа by Ocdp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кальмар

Ингредиенты

  • Кальмары (тушки, крупные) — 500 г (2 штуки)

  • Рис круглый — 150 г

  • Лук репчатый — 70 г

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Помидоры — 130 г

  • Мидии консервированные (в масле) — 100-120 г

  • Фета — 80 г

  • Оливковое масло — 1,5 столовой ложки

  • Петрушка свежая — 10 г

  • Соль, перец — по вкусу

  • Вода — 70 мл

Для подачи (по желанию)

  • Лимон — 70 г

  • Соус дзадзики — по вкусу

Как готовить

  1. Отварите рис до полуготовности (примерно 7-10 минут).

  2. Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте на оливковом масле 5-7 минут.

  3. Помидоры очистите от кожицы, удалите семена, мякоть нарежьте и добавьте к луку. Тушите 2 минуты.

  4. Добавьте мелко нарезанную петрушку.

  5. Рис откиньте на сито и добавьте к овощам. Перемешайте.

  6. Всыпьте раскрошенную фету и нарезанные мидии. Посолите, поперчите, перемешайте.

  7. Кальмары очистите, снимите плёнку, удалите внутренности.

  8. Плотно нафаршируйте тушки подготовленной смесью.

  9. Выложите в форму, смазанную маслом, добавьте немного воды.

  10. Запекайте при 180°C — 20 минут, затем при 220°C — ещё 5 минут.

  11. Нарежьте кольцами, подавайте с лимоном и соусом дзадзики.

Уточнения

Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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