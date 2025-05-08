Вот так надо фаршировать кальмары — греческий рецепт, который поразит

Сочетание морепродуктов, свежих овощей, ароматной зелени и феты — в этих кальмарах есть всё, за что мы любим греческую кухню. Рецепт простой, но выглядит так, будто вы потратили часы. Отлично подойдёт для романтического ужина или красивого обеда.
Кальмары (тушки, крупные) — 500 г (2 штуки)
Рис круглый — 150 г
Лук репчатый — 70 г
Чеснок — 1 зубчик
Помидоры — 130 г
Мидии консервированные (в масле) — 100-120 г
Фета — 80 г
Оливковое масло — 1,5 столовой ложки
Петрушка свежая — 10 г
Соль, перец — по вкусу
Вода — 70 мл
Лимон — 70 г
Соус дзадзики — по вкусу
Отварите рис до полуготовности (примерно 7-10 минут).
Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте на оливковом масле 5-7 минут.
Помидоры очистите от кожицы, удалите семена, мякоть нарежьте и добавьте к луку. Тушите 2 минуты.
Добавьте мелко нарезанную петрушку.
Рис откиньте на сито и добавьте к овощам. Перемешайте.
Всыпьте раскрошенную фету и нарезанные мидии. Посолите, поперчите, перемешайте.
Кальмары очистите, снимите плёнку, удалите внутренности.
Плотно нафаршируйте тушки подготовленной смесью.
Выложите в форму, смазанную маслом, добавьте немного воды.
Запекайте при 180°C — 20 минут, затем при 220°C — ещё 5 минут.
Нарежьте кольцами, подавайте с лимоном и соусом дзадзики.
Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков.
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