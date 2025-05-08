Вот так надо фаршировать кальмары — греческий рецепт, который поразит

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Сочетание морепродуктов, свежих овощей, ароматной зелени и феты — в этих кальмарах есть всё, за что мы любим греческую кухню. Рецепт простой, но выглядит так, будто вы потратили часы. Отлично подойдёт для романтического ужина или красивого обеда.

Фото: wikipediа by Ocdp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кальмар

Ингредиенты

Кальмары (тушки, крупные) — 500 г (2 штуки)

Рис круглый — 150 г

Лук репчатый — 70 г

Чеснок — 1 зубчик

Помидоры — 130 г

Мидии консервированные (в масле) — 100-120 г

Фета — 80 г

Оливковое масло — 1,5 столовой ложки

Петрушка свежая — 10 г

Соль, перец — по вкусу

Вода — 70 мл

Для подачи (по желанию)

Лимон — 70 г

Соус дзадзики — по вкусу

Как готовить

Отварите рис до полуготовности (примерно 7-10 минут). Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте на оливковом масле 5-7 минут. Помидоры очистите от кожицы, удалите семена, мякоть нарежьте и добавьте к луку. Тушите 2 минуты. Добавьте мелко нарезанную петрушку. Рис откиньте на сито и добавьте к овощам. Перемешайте. Всыпьте раскрошенную фету и нарезанные мидии. Посолите, поперчите, перемешайте. Кальмары очистите, снимите плёнку, удалите внутренности. Плотно нафаршируйте тушки подготовленной смесью. Выложите в форму, смазанную маслом, добавьте немного воды. Запекайте при 180°C — 20 минут, затем при 220°C — ещё 5 минут. Нарежьте кольцами, подавайте с лимоном и соусом дзадзики.

Уточнения

Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков.

