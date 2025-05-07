Легкая и сытная запеканка из макарон с курицей и помидорами — просто и вкусно

2:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеканка из макарон — это одно из тех блюд, которое радует не только вкусом, но и удобством приготовления. В нем нет ничего сложного! Все, что нужно, это просто уложить ингредиенты в форму, залить соусом и отправить в духовку. Макароны не нужно варить, а куриное филе не надо жарить. Через 45 минут вас ждет сытная запеканка с нежной курочкой и золотистой сырной корочкой. Просто, вкусно и быстро!

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённый картофель с сыром

Ингредиенты для 4 порций:

Куриное филе — 300 г

Макароны высшего сорта — 250 г

Сливки 10% (нежирные) — 250 мл

Сметана 20% (средней жирности) — 150 г

Твердый сыр — 100 г

Томат (помидор) — 150 г

Приправа для курицы — 1 ст. л.

Масло растительное рафинированное — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Рецепт приготовления:

Шаг 1: Подготовьте форму для запеканки размером около 20х30 см. Смажьте её растительным маслом с помощью кисточки или скомканного бумажного полотенца.

Шаг 2: В форму выложите сухие макароны, равномерно распределите их по дну слоем 1-1,5 см. Не переживайте, во время запекания они размягчатся в соусе.

Шаг 3: Нарежьте куриное филе ломтями 1х3 см. Приправьте солью, перцем и специями для курицы. Хорошо перемешайте, чтобы специи распределились.

Шаг 4: Выложите курицу в один слой на макароны. Нарежьте помидоры кубиками размером 1х1 см и распределите их поверх курицы.

Шаг 5: Приготовьте соус: в миске смешайте сметану и сливки (или замените сливками питьевой водой). Посолите, поперчите, добавьте любые сушеные травы по вкусу.

Шаг 6: Залейте соусом курицу и макароны в форме. Натрите сыр и посыпьте им верх запеканки. Накройте форму фольгой. Разогрейте духовку до 180°C.

Шаг 7: Запекайте запеканку 30 минут. Затем аккуратно снимите фольгу и верните форму в духовку на 10-15 минут, чтобы верх запеканки подрумянился.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

