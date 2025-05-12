Приготовил топлёное масло — и все блюда заиграли по-новому

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Золотистое, с тонким ореховым ароматом, не дымится на сковороде и хранится вечно — это не мечта, а топлёное масло, которое легко сделать своими руками. Многие его помнят из детства, другие открывают заново в модных рецептах с надписью «гхи». А ведь всё, что нужно — немного терпения и правильная кастрюля.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сливочное масло

Как это работает

Шеф-повар Александр Растунин делится простейшим методом:

Возьмите сливочное масло высокой жирности и положите в кастрюлю с толстым дном (лучше — нержавейку). Включите самый слабый огонь и дайте маслу спокойно растаять. Как только появится пена и корочка сверху — аккуратно убирайте их шумовкой. Повторите процедуру 2–4 раза, пока масло не станет прозрачным. Дальше — самое интересное: на дне кастрюли начнёт пригорать молочный сахар. Это сигнал, что пора снимать с плиты. Обычно это занимает 30–40 минут. Осторожно перелейте масло в банку, стараясь не задеть осадок. Остудите — и наслаждайтесь.

Что получится

Настоящее гхи — ароматное, янтарное, с лёгким привкусом ореха. Оно:

не дымится при жарке;

годами хранится при комнатной температуре;

делает выпечку, кашу и яичницу особенно вкусными.

По сути, вы получаете масло, которое не боится сковородки и только выигрывает при нагреве.

Где использовать

Жарить котлеты, рыбу, блины — без запаха гари;

Добавлять в каши и гарниры — для аромата;

Намазывать на бутерброды — как из бабушкиной кухни;

Печь кексы, печенье и хлеб — получится насыщенно и воздушно.

Хранить как

В плотно закрытой банке до нескольких месяцев. Главное — не заносить туда воду или влажную ложку.

Уточнения

Топлёное масло — молочный жир, получаемый из сливочного масла методом нагрева. Таким образом молочный жир отделяется от воды, молочных белков и молочного сахара.

