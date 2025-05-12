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Приготовил топлёное масло — и все блюда заиграли по-новому

1:53
Еда

Золотистое, с тонким ореховым ароматом, не дымится на сковороде и хранится вечно — это не мечта, а топлёное масло, которое легко сделать своими руками. Многие его помнят из детства, другие открывают заново в модных рецептах с надписью «гхи». А ведь всё, что нужно — немного терпения и правильная кастрюля.

Сливочное масло
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сливочное масло

Как это работает

Шеф-повар Александр Растунин делится простейшим методом:

  1. Возьмите сливочное масло высокой жирности и положите в кастрюлю с толстым дном (лучше — нержавейку).

  2. Включите самый слабый огонь и дайте маслу спокойно растаять.

  3. Как только появится пена и корочка сверху — аккуратно убирайте их шумовкой. Повторите процедуру 2–4 раза, пока масло не станет прозрачным.

  4. Дальше — самое интересное: на дне кастрюли начнёт пригорать молочный сахар. Это сигнал, что пора снимать с плиты. Обычно это занимает 30–40 минут.

  5. Осторожно перелейте масло в банку, стараясь не задеть осадок. Остудите — и наслаждайтесь.

Что получится

Настоящее гхи — ароматное, янтарное, с лёгким привкусом ореха. Оно:

  • не дымится при жарке;

  • годами хранится при комнатной температуре;

  • делает выпечку, кашу и яичницу особенно вкусными.

По сути, вы получаете масло, которое не боится сковородки и только выигрывает при нагреве.

Где использовать

  • Жарить котлеты, рыбу, блины — без запаха гари;

  • Добавлять в каши и гарниры — для аромата;

  • Намазывать на бутерброды — как из бабушкиной кухни;

  • Печь кексы, печенье и хлеб — получится насыщенно и воздушно.

Хранить как

В плотно закрытой банке до нескольких месяцев. Главное — не заносить туда воду или влажную ложку.

Уточнения

Топлёное масло — молочный жир, получаемый из сливочного масла методом нагрева. Таким образом молочный жир отделяется от воды, молочных белков и молочного сахара.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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