Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Не мясом единым: крокеты из фасоли и сыра — вкусно и сытно
Живот как воздушный шар: 90% людей допускают ошибки после вздутия
Причины пожелтения сансевиерии и что делать, чтобы вернуть ей здоровье
Почему ваша кошка чихает? 5 тревожных сигналов, о которых стоит знать
Стиралка не прощает беспорядок: она может работать 15 лет, но вы её губите за 3
Акция Бессмертный полк в этом году будет необычной: в ней примет участие певец, которого знают абсолютно все
Тусклые румяна засияют: простой трюк вернёт косметике первозданный вид
Травы, которые творят чудеса: вздутие уходит без таблеток

Без молока и сливочного масла: цитрусовый пирог, от которого не оторваться

1:56
Еда

Этот пирог — не просто десерт, это цитрусовый праздник в каждом кусочке. Благодаря сочетанию кукурузной и пшеничной муки, пирог получается рассыпчатым, а апельсиновая цедра и сок наполняют его ярким вкусом и ароматом. А сверху — хрустящая сахарная корочка.

Апельсиновый пирог
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Апельсиновый пирог

Ингредиенты

  • Оливковое масло — 0.5 стакана

  • Пшеничная мука — 1.25 стакана

  • Кукурузная мука — 0.5 стакана

  • Разрыхлитель — 2 чайные ложки

  • Соль — 1 чайная ложка

  • Цедра 1 апельсина

  • Яйца (крупные) — 2 штуки

  • Сахар — 1 стакан + 0.33 стакана (для посыпки)

  • Апельсиновый сок или белое сухое вино — 0.5 стакана

Время приготовления

  • Подготовка — 15 минут

  • Выпечка — 35-40 минут

  • Остывание — 20 минут

Как готовить

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму смажьте маслом, застелите пергаментом и снова слегка смажьте.

  2. В миске соедините оба вида муки, разрыхлитель, соль и апельсиновую цедру.

  3. В другой миске взбейте оливковое масло, яйца, 1 стакан сахара и апельсиновый сок или вино до однородности.

  4. Постепенно добавляйте сухую смесь в жидкую, перемешивая до получения гладкого теста.

  5. Вылейте тесто в подготовленную форму, разровняйте. Сверху посыпьте оставшимся сахаром — это даст хрустящую корочку.

  6. Выпекайте 35-40 минут, пока зубочистка не выйдет сухой.

  7. Остудите пирог 20 минут в форме, затем аккуратно достаньте и полностью охладите на решетке.

С чем подать

  • С дольками апельсина

  • С ванильным мороженым

  • С чёрным чаем или кофе

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Авто
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени Аудио 
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Авто
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна Аудио 
Выбирает не человек, а судьба: какое животное связано с вашим месяцем рождения и почему это не случайно
Домашние животные
Выбирает не человек, а судьба: какое животное связано с вашим месяцем рождения и почему это не случайно Аудио 
Популярное
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени

Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.

Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Дрон-истребитель Рубикон. Новые боевые группы начали успешно работать по БПЛА ВСУ Дмитрий Плотников Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова
Число пенсионеров в России снизилось до 40 млн — что стоит за этим
Забудьте про обычные удлинители: вот что нужно покупать в 2025 году
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Последние материалы
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Не мясом единым: крокеты из фасоли и сыра — вкусно и сытно
Живот как воздушный шар: 90% людей допускают ошибки после вздутия
Причины пожелтения сансевиерии и что делать, чтобы вернуть ей здоровье
Почему ваша кошка чихает? 5 тревожных сигналов, о которых стоит знать
Стиралка не прощает беспорядок: она может работать 15 лет, но вы её губите за 3
Акция Бессмертный полк в этом году будет необычной: в ней примет участие певец, которого знают абсолютно все
Тусклые румяна засияют: простой трюк вернёт косметике первозданный вид
Травы, которые творят чудеса: вздутие уходит без таблеток
Без молока и сливочного масла: цитрусовый пирог, от которого не оторваться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.