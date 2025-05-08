Без молока и сливочного масла: цитрусовый пирог, от которого не оторваться

Этот пирог — не просто десерт, это цитрусовый праздник в каждом кусочке. Благодаря сочетанию кукурузной и пшеничной муки, пирог получается рассыпчатым, а апельсиновая цедра и сок наполняют его ярким вкусом и ароматом. А сверху — хрустящая сахарная корочка.
Оливковое масло — 0.5 стакана
Пшеничная мука — 1.25 стакана
Кукурузная мука — 0.5 стакана
Разрыхлитель — 2 чайные ложки
Соль — 1 чайная ложка
Цедра 1 апельсина
Яйца (крупные) — 2 штуки
Сахар — 1 стакан + 0.33 стакана (для посыпки)
Апельсиновый сок или белое сухое вино — 0.5 стакана
Подготовка — 15 минут
Выпечка — 35-40 минут
Остывание — 20 минут
Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму смажьте маслом, застелите пергаментом и снова слегка смажьте.
В миске соедините оба вида муки, разрыхлитель, соль и апельсиновую цедру.
В другой миске взбейте оливковое масло, яйца, 1 стакан сахара и апельсиновый сок или вино до однородности.
Постепенно добавляйте сухую смесь в жидкую, перемешивая до получения гладкого теста.
Вылейте тесто в подготовленную форму, разровняйте. Сверху посыпьте оставшимся сахаром — это даст хрустящую корочку.
Выпекайте 35-40 минут, пока зубочистка не выйдет сухой.
Остудите пирог 20 минут в форме, затем аккуратно достаньте и полностью охладите на решетке.
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Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
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