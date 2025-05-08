Без молока и сливочного масла: цитрусовый пирог, от которого не оторваться

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пирог — не просто десерт, это цитрусовый праздник в каждом кусочке. Благодаря сочетанию кукурузной и пшеничной муки, пирог получается рассыпчатым, а апельсиновая цедра и сок наполняют его ярким вкусом и ароматом. А сверху — хрустящая сахарная корочка.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Апельсиновый пирог

Ингредиенты

Оливковое масло — 0.5 стакана

Пшеничная мука — 1.25 стакана

Кукурузная мука — 0.5 стакана

Разрыхлитель — 2 чайные ложки

Соль — 1 чайная ложка

Цедра 1 апельсина

Яйца (крупные) — 2 штуки

Сахар — 1 стакан + 0.33 стакана (для посыпки)

Апельсиновый сок или белое сухое вино — 0.5 стакана

Время приготовления

Подготовка — 15 минут

Выпечка — 35-40 минут

Остывание — 20 минут

Как готовить

Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму смажьте маслом, застелите пергаментом и снова слегка смажьте. В миске соедините оба вида муки, разрыхлитель, соль и апельсиновую цедру. В другой миске взбейте оливковое масло, яйца, 1 стакан сахара и апельсиновый сок или вино до однородности. Постепенно добавляйте сухую смесь в жидкую, перемешивая до получения гладкого теста. Вылейте тесто в подготовленную форму, разровняйте. Сверху посыпьте оставшимся сахаром — это даст хрустящую корочку. Выпекайте 35-40 минут, пока зубочистка не выйдет сухой. Остудите пирог 20 минут в форме, затем аккуратно достаньте и полностью охладите на решетке.

С чем подать

С дольками апельсина

С ванильным мороженым

С чёрным чаем или кофе

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.

