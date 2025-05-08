Мужчины будут в восторге: настоящий мясной холодец к празднику

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Никакого желатина, только мясо, время и терпение! Этот холодец из свиных ножек и говядины получается плотным, ароматным и сытным — именно таким, каким его любит вся семья. Классика на века — несложная, но требующая неспешного подхода.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain холодец

Ингредиенты (на 7 порций)

Свиные ножки — 1 кг

Говядина на кости — 1-1,2 кг

Морковь — 3 шт. (около 300 г)

Лук репчатый — 3 шт. (около 300 г)

Чеснок — 3 зубчика

Перец душистый (горошком) — 5-7 шт.

Лавровый лист — 3 шт.

Соль — по вкусу

Вода — около 3 л

Время приготовления

Общее — 14,5 часов

Ваше участие — 1 час

Как готовить

Свиные ножки тщательно промываем, заливаем 3 литрами холодной воды и ставим на огонь. После закипания убавляем огонь до минимума и варим под крышкой 5 часов, снимая пену. Промытую говядину на кости закладываем в кастрюлю — варим ещё 3 часа. Добавляем нарезанные крупно лук и морковь, перец горошком и соль. Варим 1 час. За 15 минут до конца добавляем лавровый лист. Мясо достаём, бульон процеживаем через марлю или сито. Оставляем остывать. Разделываем мясо на кусочки. Чеснок измельчаем. Всё укладываем в формы или контейнеры. Заливаем мясо бульоном. Убираем в холодильник на 6-8 часов до полного застывания.

Подаём с хреном, горчицей, или как закуску под стопочку.

Почему стоит готовить

Натуральный холодец — без добавок, с насыщенным мясным вкусом

Отлично хранится — в холодильнике до недели

Готовится в один приём — а потом остаётся только наслаждаться

Идеален к праздничному столу — гости оценят

Домашняя классика — как у бабушки

Уточнения

Холоде́ц (сту́день) — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса.

