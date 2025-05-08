Мужчины будут в восторге: настоящий мясной холодец к празднику

Никакого желатина, только мясо, время и терпение! Этот холодец из свиных ножек и говядины получается плотным, ароматным и сытным — именно таким, каким его любит вся семья. Классика на века — несложная, но требующая неспешного подхода.
Свиные ножки — 1 кг
Говядина на кости — 1-1,2 кг
Морковь — 3 шт. (около 300 г)
Лук репчатый — 3 шт. (около 300 г)
Чеснок — 3 зубчика
Перец душистый (горошком) — 5-7 шт.
Лавровый лист — 3 шт.
Соль — по вкусу
Вода — около 3 л
Общее — 14,5 часов
Ваше участие — 1 час
Подаём с хреном, горчицей, или как закуску под стопочку.
Натуральный холодец — без добавок, с насыщенным мясным вкусом
Отлично хранится — в холодильнике до недели
Готовится в один приём — а потом остаётся только наслаждаться
Идеален к праздничному столу — гости оценят
Домашняя классика — как у бабушки
Холоде́ц (сту́день) — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса.
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