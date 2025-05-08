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Мужчины будут в восторге: настоящий мясной холодец к празднику

2:04
Еда

Никакого желатина, только мясо, время и терпение! Этот холодец из свиных ножек и говядины получается плотным, ароматным и сытным — именно таким, каким его любит вся семья. Классика на века — несложная, но требующая неспешного подхода.

холодец
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодец

Ингредиенты (на 7 порций)

  • Свиные ножки — 1 кг

  • Говядина на кости — 1-1,2 кг

  • Морковь — 3 шт. (около 300 г)

  • Лук репчатый — 3 шт. (около 300 г)

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Перец душистый (горошком) — 5-7 шт.

  • Лавровый лист — 3 шт.

  • Соль — по вкусу

  • Вода — около 3 л

Время приготовления

Общее — 14,5 часов
Ваше участие — 1 час

Как готовить

  1. Свиные ножки тщательно промываем, заливаем 3 литрами холодной воды и ставим на огонь. После закипания убавляем огонь до минимума и варим под крышкой 5 часов, снимая пену.
  2. Промытую говядину на кости закладываем в кастрюлю — варим ещё 3 часа.
  3. Добавляем нарезанные крупно лук и морковь, перец горошком и соль. Варим 1 час. За 15 минут до конца добавляем лавровый лист.
  4. Мясо достаём, бульон процеживаем через марлю или сито. Оставляем остывать.
  5. Разделываем мясо на кусочки. Чеснок измельчаем. Всё укладываем в формы или контейнеры.
  6. Заливаем мясо бульоном. Убираем в холодильник на 6-8 часов до полного застывания.

Подаём с хреном, горчицей, или как закуску под стопочку.

Почему стоит готовить

  • Натуральный холодец — без добавок, с насыщенным мясным вкусом

  • Отлично хранится — в холодильнике до недели

  • Готовится в один приём — а потом остаётся только наслаждаться

  • Идеален к праздничному столу — гости оценят

  • Домашняя классика — как у бабушки

Уточнения

Холоде́ц (сту́день) — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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