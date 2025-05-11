Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Особенности полива различных растений в холодный сезон
Сыр, который можно даже на диете: вкусно, легко, без вреда для фигуры
Украинская спортсменка впервые с начала СВО пожала руку россиянке
Мечта алхимиков сбылась: физики выяснили, как свинец можно превращать в золото
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
50 лет спокойствия для Венеции: инженер раскрыл секрет спасения города от затопления
Без единого голубя: как изменится город, если исчезнут все пернатые соседи
Губка для посуды — бомба замедленного действия. Вот как её обезвредить
Этот картофельный салат перенесёт вас в детство: секрет в одном ингредиенте и правильной подаче

Угли готовы, а ты — нет: тайминг идеального шашлыка

1:56
Еда

Мангалы уже раскочегарены, аромат дыма витает в воздухе, а вы, как главный шашлычный мастер, стоите с шампурами в руке. Но вот главный вопрос: сколько жарить шашлык, чтобы он не стал подошвой и не остался сырым? Ответ — не только в минутах, но и в деталях. Разбираемся, как добиться той самой золотой корочки с сочным мясом внутри.

Пикник
Фото: Adobe Stock by dusanpetkovic1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пикник

Мясо — всё решает на старте

Для идеального результата лучше выбрать свиную шею — это золотая середина между жиром и мясом. Постная вырезка слишком сухая, а слишком жирный кусок быстро обгорит снаружи, не прожарившись внутри.

Идеальный размер — кубики по 3–4 см. Больше — риск сырого центра. Меньше — пересушите.

Маринад: не переборщите

Простой и рабочий вариант:

  • лук кольцами,

  • чёрный перец,

  • соль,

  • немного уксуса (50 мл на 1 кг мяса).

Мариновать лучше от 3 до 6 часов. Дольше — мясо может потерять текстуру.

Огонь — ваш союзник (или враг)

Жарьте только тогда, когда угли покрылись серым налётом и не дают открытого пламени. Шампуры держите на расстоянии около 10 см от углей.

Идеальное время жарки

  • 15–20 минут — средняя продолжительность.

  • Переворачивайте шампуры каждые 30–40 секунд, особенно в первые минуты, чтобы не пригорел сок и мясо не пересохло.

  • Мясо готово, если при проколе выходит прозрачный сок и нет крови.

Ориентируйтесь на мясо, а не только на секундомер — жара может быть разной.

Подача — это не просто гарнир

Добавьте к шашлыку:

  • свежие овощи,

  • зелень,

  • лепёшки или лаваш,

  • лёгкий соус на йогуртовой или томатной основе.

И всё — у вас праздник, а не просто обед.

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Авто
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана Аудио 
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Авто
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах Аудио 
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Шоу-бизнес
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Думали, АИ-95 чище АИ-92? Всё наоборот — вот почему дешевое топливо может быть безопаснее
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Последние материалы
Сыр, который можно даже на диете: вкусно, легко, без вреда для фигуры
Украинская спортсменка впервые с начала СВО пожала руку россиянке
Мечта алхимиков сбылась: физики выяснили, как свинец можно превращать в золото
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
50 лет спокойствия для Венеции: инженер раскрыл секрет спасения города от затопления
Без единого голубя: как изменится город, если исчезнут все пернатые соседи
Губка для посуды — бомба замедленного действия. Вот как её обезвредить
Этот картофельный салат перенесёт вас в детство: секрет в одном ингредиенте и правильной подаче
В болгарском Бургасе открылся бутик-отель: каждый гость чувствует заботу
Глобального потепления не будет? Землю настигнет ледниковый период через 40 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.