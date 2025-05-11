Угли готовы, а ты — нет: тайминг идеального шашлыка

Мангалы уже раскочегарены, аромат дыма витает в воздухе, а вы, как главный шашлычный мастер, стоите с шампурами в руке. Но вот главный вопрос: сколько жарить шашлык, чтобы он не стал подошвой и не остался сырым? Ответ — не только в минутах, но и в деталях. Разбираемся, как добиться той самой золотой корочки с сочным мясом внутри.
Для идеального результата лучше выбрать свиную шею — это золотая середина между жиром и мясом. Постная вырезка слишком сухая, а слишком жирный кусок быстро обгорит снаружи, не прожарившись внутри.
Идеальный размер — кубики по 3–4 см. Больше — риск сырого центра. Меньше — пересушите.
Простой и рабочий вариант:
лук кольцами,
чёрный перец,
соль,
немного уксуса (50 мл на 1 кг мяса).
Мариновать лучше от 3 до 6 часов. Дольше — мясо может потерять текстуру.
Жарьте только тогда, когда угли покрылись серым налётом и не дают открытого пламени. Шампуры держите на расстоянии около 10 см от углей.
15–20 минут — средняя продолжительность.
Переворачивайте шампуры каждые 30–40 секунд, особенно в первые минуты, чтобы не пригорел сок и мясо не пересохло.
Мясо готово, если при проколе выходит прозрачный сок и нет крови.
Ориентируйтесь на мясо, а не только на секундомер — жара может быть разной.
Добавьте к шашлыку:
свежие овощи,
зелень,
лепёшки или лаваш,
лёгкий соус на йогуртовой или томатной основе.
И всё — у вас праздник, а не просто обед.
Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.
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