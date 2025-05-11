Это не мясо, это мина: что нельзя жарить на мангале

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Майские праздники, аромат дыма, огонь и мангал — всё как по традиции. Только есть один нюанс: не весь шашлык одинаково съедобен, если говорить о здоровье. И дело вовсе не в жирной свинине или баранине.

Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain шашлык

Эндокринолог Дарья Хайкина уверена: самый вредный шашлык — не из мяса, а из переработанных продуктов. Всё, что уже прошло промышленную обработку — сардельки, покупные маринованные рёбрышки, "готовые шашлыки" из супермаркета — лучше держать подальше от решётки.

Почему такой шашлык опаснее классического

Причина не только в жирности, но и в составе:

В колбасных изделиях и полуфабрикатах — большое количество насыщенных жиров, стабилизаторов и консервантов.

При жарке на углях эти жиры высвобождают канцерогены — полициклические ароматические углеводороды.

Их связывают с риском развития онкологических заболеваний.

Добавим к этому маринады на основе майонеза, уксуса и соли, которыми любят щедро поливать такие продукты. Получается вред в кубе:

скачки давления,

отёки,

разрушение структуры белка — и новые канцерогенные соединения при жарке.

А что, обычное мясо не вредно

Конечно, шашлык — это не постная гречка. Но если выбирать между свежим куском мяса и фабричной сарделей, то натуральный продукт — меньшее зло. Особенно если готовить правильно: без подгоревшей корки, без химических маринадов и без постоянного "шипения" жира на углях.

Что запомнить

Переработанное мясо + угли = опасный коктейль.

Чем проще состав — тем меньше вреда.

Лучше замариновать мясо самому — с минимальной солью, без майонеза.

И жарить — до румяной, но не угольной корки.

Уточнения

Манга́л — жаровня у народов Ближнего Востока, медная чаша на ножках с широкими горизонтальными полями, двумя ручками для переноски и полусферической крышкой.

