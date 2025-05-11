Это не мясо, это мина: что нельзя жарить на мангале

Майские праздники, аромат дыма, огонь и мангал — всё как по традиции. Только есть один нюанс: не весь шашлык одинаково съедобен, если говорить о здоровье. И дело вовсе не в жирной свинине или баранине.
Эндокринолог Дарья Хайкина уверена: самый вредный шашлык — не из мяса, а из переработанных продуктов. Всё, что уже прошло промышленную обработку — сардельки, покупные маринованные рёбрышки, "готовые шашлыки" из супермаркета — лучше держать подальше от решётки.
Причина не только в жирности, но и в составе:
В колбасных изделиях и полуфабрикатах — большое количество насыщенных жиров, стабилизаторов и консервантов.
При жарке на углях эти жиры высвобождают канцерогены — полициклические ароматические углеводороды.
Их связывают с риском развития онкологических заболеваний.
Добавим к этому маринады на основе майонеза, уксуса и соли, которыми любят щедро поливать такие продукты. Получается вред в кубе:
скачки давления,
отёки,
разрушение структуры белка — и новые канцерогенные соединения при жарке.
Конечно, шашлык — это не постная гречка. Но если выбирать между свежим куском мяса и фабричной сарделей, то натуральный продукт — меньшее зло. Особенно если готовить правильно: без подгоревшей корки, без химических маринадов и без постоянного "шипения" жира на углях.
Переработанное мясо + угли = опасный коктейль.
Чем проще состав — тем меньше вреда.
Лучше замариновать мясо самому — с минимальной солью, без майонеза.
И жарить — до румяной, но не угольной корки.
Манга́л — жаровня у народов Ближнего Востока, медная чаша на ножках с широкими горизонтальными полями, двумя ручками для переноски и полусферической крышкой.
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