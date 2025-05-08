Бюджетный лайфхак: как заменить грибы за 15 минут, обманите вкус — и удивите гостей

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Еда

Хотите вкус грибов без грибов? Этот рецепт — ваш тайный козырь! Баклажаны, ароматная приправка и немного магии — и вот уже на сковородке нечто, что по вкусу ну точно шампиньоны. А готовится — за считанные минуты и без хлопот.

курица с грибами
Фото: freepik
курица с грибами

Ингредиенты

  • Баклажаны — 3 шт.

  • Лук репчатый — 1-2 шт.

  • Помидор — 1 шт. (или 1 ст. л. томатной пасты)

  • Чеснок — 1-2 зубчика

  • Грибная приправа — 1 ст. л. (или 1 кубик грибного бульона)

Как готовить

  1. Нарежьте репчатый лук, обжарьте до мягкости на растительном масле.
  2. Добавьте нарезанный помидор или пасту. Обжаривайте 1–2 минуты до аромата.
  3. Нарежьте баклажаны брусочками, добавьте к овощам. Жарьте 5–7 минут, помешивая.
  4. Посыпьте грибной приправой или добавьте кубик бульона. Перемешайте.
  5. Раздавите чеснок, добавьте к баклажанам. Обжаривайте ещё 3–5 минут до готовности.

Почему это вкусно

  • Баклажаны прекрасно впитывают вкус приправ

  • Быстро, просто, бюджетно

  • Аромат – будто грибной лес на сковородке

  • Идеально в тёплом и холодном виде — как гарнир или закуска

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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