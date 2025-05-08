Бюджетный лайфхак: как заменить грибы за 15 минут, обманите вкус — и удивите гостей

Хотите вкус грибов без грибов? Этот рецепт — ваш тайный козырь! Баклажаны, ароматная приправка и немного магии — и вот уже на сковородке нечто, что по вкусу ну точно шампиньоны. А готовится — за считанные минуты и без хлопот.

Фото: freepik курица с грибами

Ингредиенты

Баклажаны — 3 шт.

Лук репчатый — 1-2 шт.

Помидор — 1 шт. (или 1 ст. л. томатной пасты)

Чеснок — 1-2 зубчика

Грибная приправа — 1 ст. л. (или 1 кубик грибного бульона)

Как готовить

Нарежьте репчатый лук, обжарьте до мягкости на растительном масле. Добавьте нарезанный помидор или пасту. Обжаривайте 1–2 минуты до аромата. Нарежьте баклажаны брусочками, добавьте к овощам. Жарьте 5–7 минут, помешивая. Посыпьте грибной приправой или добавьте кубик бульона. Перемешайте. Раздавите чеснок, добавьте к баклажанам. Обжаривайте ещё 3–5 минут до готовности.

Почему это вкусно

Баклажаны прекрасно впитывают вкус приправ

Быстро, просто, бюджетно

Аромат – будто грибной лес на сковородке

Идеально в тёплом и холодном виде — как гарнир или закуска

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

