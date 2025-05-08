Бюджетный лайфхак: как заменить грибы за 15 минут, обманите вкус — и удивите гостей

Хотите вкус грибов без грибов? Этот рецепт — ваш тайный козырь! Баклажаны, ароматная приправка и немного магии — и вот уже на сковородке нечто, что по вкусу ну точно шампиньоны. А готовится — за считанные минуты и без хлопот.
Баклажаны — 3 шт.
Лук репчатый — 1-2 шт.
Помидор — 1 шт. (или 1 ст. л. томатной пасты)
Чеснок — 1-2 зубчика
Грибная приправа — 1 ст. л. (или 1 кубик грибного бульона)
Баклажаны прекрасно впитывают вкус приправ
Быстро, просто, бюджетно
Аромат – будто грибной лес на сковородке
Идеально в тёплом и холодном виде — как гарнир или закуска
Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.
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