Без замеса теста: пирог с вау-эффектом из готовой смеси

Хочется лёгкого тропического настроения — не проблема! Этот пирог-перевёртыш с ананасами, коктейльной вишней и грецкими орехами не только эффектный на вид, но и возмутительно вкусный. Используем готовую смесь для кексов — экономим силы, не экономим на удовольствии!
Смесь для кексов — 500 г
Ананас (консервированный кольцами) — 6 шт.
Вишня коктейльная — 6 шт.
Грецкие орехи — 100 г
Готовится быстро, а выглядит как из кондитерской
Яркий, солнечный и ароматный
Идеально для чая, гостей и "порадовать себя"
Орехи дают хруст, ананасы — сочность, вишня — настроение
Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).
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