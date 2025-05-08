Без замеса теста: пирог с вау-эффектом из готовой смеси

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Хочется лёгкого тропического настроения — не проблема! Этот пирог-перевёртыш с ананасами, коктейльной вишней и грецкими орехами не только эффектный на вид, но и возмутительно вкусный. Используем готовую смесь для кексов — экономим силы, не экономим на удовольствии!

Фото: Designed by Freepik by zeynebmammadli90, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ананасовый пирог

Ингредиенты

Смесь для кексов — 500 г

Ананас (консервированный кольцами) — 6 шт.

Вишня коктейльная — 6 шт.

Грецкие орехи — 100 г

Как приготовить ананасовый перевёртыш

Грецкие орехи слегка измельчите. В форму (25 см) выложите кольца ананаса. В центр каждого — по вишенке. Пространство между фруктами присыпьте половиной орехов. Сделайте тесто из готовой кексовой смеси, как указано на упаковке. Выложите поверх ананасов, разровняйте. Сверху — оставшиеся орехи. Запекайте при 175 °C 40-45 минут. Проверьте зубочисткой — она должна выйти сухой. Через 10 минут после выпечки аккуратно переверните пирог на решётку и остудите.

Почему он идеален

Готовится быстро, а выглядит как из кондитерской

Яркий, солнечный и ароматный

Идеально для чая, гостей и "порадовать себя"

Орехи дают хруст, ананасы — сочность, вишня — настроение

Уточнения

Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).

