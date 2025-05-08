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Без замеса теста: пирог с вау-эффектом из готовой смеси

1:27
Еда

Хочется лёгкого тропического настроения — не проблема! Этот пирог-перевёртыш с ананасами, коктейльной вишней и грецкими орехами не только эффектный на вид, но и возмутительно вкусный. Используем готовую смесь для кексов — экономим силы, не экономим на удовольствии!

Ананасовый пирог
Фото: Designed by Freepik by zeynebmammadli90, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ананасовый пирог

Ингредиенты

  • Смесь для кексов — 500 г

  • Ананас (консервированный кольцами) — 6 шт.

  • Вишня коктейльная — 6 шт.

  • Грецкие орехи — 100 г

Как приготовить ананасовый перевёртыш

  1. Грецкие орехи слегка измельчите.
  2. В форму (25 см) выложите кольца ананаса. В центр каждого — по вишенке. Пространство между фруктами присыпьте половиной орехов.
  3. Сделайте тесто из готовой кексовой смеси, как указано на упаковке. Выложите поверх ананасов, разровняйте. Сверху — оставшиеся орехи.
  4. Запекайте при 175 °C 40-45 минут. Проверьте зубочисткой — она должна выйти сухой.
  5. Через 10 минут после выпечки аккуратно переверните пирог на решётку и остудите.

Почему он идеален

  • Готовится быстро, а выглядит как из кондитерской

  • Яркий, солнечный и ароматный

  • Идеально для чая, гостей и "порадовать себя"

  • Орехи дают хруст, ананасы — сочность, вишня — настроение

Уточнения

Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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