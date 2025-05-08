Хотите самсу, но лень лепить? Бюджетный пирог с восточной начинкой — готов за час

Когда времени нет, а хочется "вкусно и восточно", на помощь приходит этот экспресс-рецепт: пирог из слоёного теста с сочной начинкой из курицы, тыквы, лука и ароматной зиры. Это как самса, только проще — без лепки и с той же насыщенностью вкуса. Получается сытно, пряно и очень уютно!
Слоёное тесто — 300 г
Куриное филе — 300 г
Тыква — 150 г
Лук — 300 г
Сало — 50 г
Зелень (петрушка, кинза) — 1 пучок
Соль, чёрный перец — по вкусу
Зира — по вкусу
Быстрее, чем лепить самсу
Тот же вкус — минимум усилий
Тыква придаёт нежную сладость и сочность
Слоёное тесто всегда выигрывает
Вкусно и в горячем, и в холодном виде
Самса́ или само́са — блюдо, схожее с пирожком, произвольной (квадратной, треугольной или чаще всего округлой) формы с начинкой.
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