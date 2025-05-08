Хотите самсу, но лень лепить? Бюджетный пирог с восточной начинкой — готов за час

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда времени нет, а хочется "вкусно и восточно", на помощь приходит этот экспресс-рецепт: пирог из слоёного теста с сочной начинкой из курицы, тыквы, лука и ароматной зиры. Это как самса, только проще — без лепки и с той же насыщенностью вкуса. Получается сытно, пряно и очень уютно!

Фото: Freepik by mdjaff is licensed under Рublic domain куринный пирог

Ингредиенты

Слоёное тесто — 300 г

Куриное филе — 300 г

Тыква — 150 г

Лук — 300 г

Сало — 50 г

Зелень (петрушка, кинза) — 1 пучок

Соль, чёрный перец — по вкусу

Зира — по вкусу

Как приготовить пирог "по мотивам самсы"

Нарежьте кубиками курицу, тыкву, сало и лук. Добавьте мелко нарезанную зелень, посолите, поперчите и щедро приправьте зирой. Всё перемешайте. Слоёное тесто раскатайте и выложите в форму, сделав бортики. Выложите всю начинку. Закройте пирог произвольно — можно полностью, можно частично оставить открытым. Запекайте при 180°C около 40-50 минут. Если верх румянится слишком быстро — прикройте фольгой.

Почему стоит попробовать

Быстрее, чем лепить самсу

Тот же вкус — минимум усилий

Тыква придаёт нежную сладость и сочность

Слоёное тесто всегда выигрывает

Вкусно и в горячем, и в холодном виде

Уточнения

Самса́ или само́са — блюдо, схожее с пирожком, произвольной (квадратной, треугольной или чаще всего округлой) формы с начинкой.

