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Хотите самсу, но лень лепить? Бюджетный пирог с восточной начинкой — готов за час

1:28
Еда

Когда времени нет, а хочется "вкусно и восточно", на помощь приходит этот экспресс-рецепт: пирог из слоёного теста с сочной начинкой из курицы, тыквы, лука и ароматной зиры. Это как самса, только проще — без лепки и с той же насыщенностью вкуса. Получается сытно, пряно и очень уютно!

куринный пирог
Фото: Freepik by mdjaff is licensed under Рublic domain
куринный пирог

Ингредиенты

  • Слоёное тесто — 300 г

  • Куриное филе — 300 г

  • Тыква — 150 г

  • Лук — 300 г

  • Сало — 50 г

  • Зелень (петрушка, кинза) — 1 пучок

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

  • Зира — по вкусу

Как приготовить пирог "по мотивам самсы"

  1. Нарежьте кубиками курицу, тыкву, сало и лук. Добавьте мелко нарезанную зелень, посолите, поперчите и щедро приправьте зирой. Всё перемешайте.
  2. Слоёное тесто раскатайте и выложите в форму, сделав бортики. Выложите всю начинку. Закройте пирог произвольно — можно полностью, можно частично оставить открытым.
  3. Запекайте при 180°C около 40-50 минут. Если верх румянится слишком быстро — прикройте фольгой.

Почему стоит попробовать

  • Быстрее, чем лепить самсу

  • Тот же вкус — минимум усилий

  • Тыква придаёт нежную сладость и сочность

  • Слоёное тесто всегда выигрывает

  • Вкусно и в горячем, и в холодном виде

Уточнения

Самса́ или само́са — блюдо, схожее с пирожком, произвольной (квадратной, треугольной или чаще всего округлой) формы с начинкой.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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