Этот салат победит оливье: легко, быстро, по-домашнему и очень полезно

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Вам не нужно ждать праздников, чтобы порадовать себя чем-то вкусным и лёгким! Этот салат — находка для тех, кто хочет питаться просто и полезно. Варёная цветная капуста, свежий огурчик, яйца и зелень в сметанно-горчичной заправке — сочетание, которое работает безотказно. Никакой майонезной тяжести — только лёгкость и освежающий вкус.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейки из цветной капусты

Ингредиенты (на 4 порции)

Цветная капуста — 600 г (1 кочан)

Огурец — 215 г (1 крупный)

Яйца — 3 шт.

Сметана — 100 г

Горчица — 1,5 ч. л.

Соль и чёрный перец — по вкусу

Петрушка свежая — 4 веточки (около 20 г)

Как приготовить салат с цветной капустой и огурцами

Разберите её на крупные соцветия, отварите 10 минут в подсоленной воде, остудите и нарежьте кусочками. Яйца отварите вкрутую, охладите и мелко нарежьте. Огурец нарежьте тонкими полукружьями. Зелень измельчите. Смешайте капусту, огурцы, яйца и петрушку. Добавьте соль, перец, сметану и горчицу. Хорошо перемешайте. Подавайте сразу или охладите немного в холодильнике — вкус станет ещё насыщеннее!

Чем хорош этот салат

Лёгкий и сытный одновременно

Без майонеза

Подходит для правильного питания

Готовится за 15 минут активного времени

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

