Этот салат победит оливье: легко, быстро, по-домашнему и очень полезно

Вам не нужно ждать праздников, чтобы порадовать себя чем-то вкусным и лёгким! Этот салат — находка для тех, кто хочет питаться просто и полезно. Варёная цветная капуста, свежий огурчик, яйца и зелень в сметанно-горчичной заправке — сочетание, которое работает безотказно. Никакой майонезной тяжести — только лёгкость и освежающий вкус.
Цветная капуста — 600 г (1 кочан)
Огурец — 215 г (1 крупный)
Яйца — 3 шт.
Сметана — 100 г
Горчица — 1,5 ч. л.
Соль и чёрный перец — по вкусу
Петрушка свежая — 4 веточки (около 20 г)
Лёгкий и сытный одновременно
Без майонеза
Подходит для правильного питания
Готовится за 15 минут активного времени
Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
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