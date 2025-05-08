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Этот салат победит оливье: легко, быстро, по-домашнему и очень полезно

1:33
Еда

Вам не нужно ждать праздников, чтобы порадовать себя чем-то вкусным и лёгким! Этот салат — находка для тех, кто хочет питаться просто и полезно. Варёная цветная капуста, свежий огурчик, яйца и зелень в сметанно-горчичной заправке — сочетание, которое работает безотказно. Никакой майонезной тяжести — только лёгкость и освежающий вкус.

Стейки из цветной капусты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейки из цветной капусты

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Цветная капуста — 600 г (1 кочан)

  • Огурец — 215 г (1 крупный)

  • Яйца — 3 шт.

  • Сметана — 100 г

  • Горчица — 1,5 ч. л.

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

  • Петрушка свежая — 4 веточки (около 20 г)

Как приготовить салат с цветной капустой и огурцами

  1. Разберите её на крупные соцветия, отварите 10 минут в подсоленной воде, остудите и нарежьте кусочками.
  2. Яйца отварите вкрутую, охладите и мелко нарежьте. Огурец нарежьте тонкими полукружьями. Зелень измельчите.
  3. Смешайте капусту, огурцы, яйца и петрушку. Добавьте соль, перец, сметану и горчицу. Хорошо перемешайте.
  4. Подавайте сразу или охладите немного в холодильнике — вкус станет ещё насыщеннее!

Чем хорош этот салат

  • Лёгкий и сытный одновременно

  • Без майонеза

  • Подходит для правильного питания

  • Готовится за 15 минут активного времени

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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