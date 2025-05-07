Вкус, который возвращает в детство: огурцы по рецепту бабушки

Результат — это настоящая банка радости: хрустящие, в меру острые огурцы, утопающие в насыщенном томатном соусе с чесночным акцентом. Они подойдут и к пюре, и к гречке, и просто так — под вилку. Если вы любите заготовки, этот рецепт точно встанет в вашу золотую коллекцию.
Огурцы — 5 кг
Помидоры — 2 кг
Чеснок — 250 г
Масло растительное — 250 мл
Сахар — 250 г
Соль — 3 ст. ложки
Уксусная эссенция 70% — 2 ст. ложки
или
Уксус 9% — 15-18 ст. ложек
1. Подготавливаем заливку.
Помидоры нужно ошпарить, снять с них кожицу, а затем измельчить — подойдет мясорубка или блендер. Получившееся пюре переливаем в кастрюлю, добавляем масло, сахар и соль. Ставим на огонь, доводим до кипения и варим около 10 минут, чтобы соус стал гуще и насыщеннее.
2. Работаем с огурцами.
Огурцы тщательно промываем и нарезаем колечками. Чем свежее огурцы — тем хруст в готовой закуске будет ярче.
3. Соединяем.
В томатную массу добавляем нарезанные огурцы. Как только всё закипит, варим ещё 20 минут. Почти в самом конце добавляем измельчённый чеснок и уксус, хорошо перемешиваем.
4. Заготавливаем.
Банки обязательно стерилизуем, как и крышки. Горячую массу раскладываем по банкам и сразу закатываем. Дальше — всё по классике: перевернуть, укутать и дать остыть.
5. Ждём (если сможем).
Да, огурцы лучше всего раскрываются спустя хотя бы пару недель хранения. Но если не выдержите — можно открывать и раньше. Они всё равно будут хороши.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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