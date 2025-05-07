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Пицца без духовки: этот рецепт спасает, когда срочно нужно вкусно

Еда

Не всегда есть силы, желание (и дрожжи), чтобы возиться с классическим тестом для пиццы. Но это не повод отказываться от вкусной домашней пиццы! Этот экспресс-рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то сытное, ароматное и уютное за 10 минут. Без замеса, без духовки, без стресса.

Пицца
Фото: flickr.com by Navin Rajagopalan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пицца

Ингредиенты на 4 порции

Для теста:

  • Яйца — 3 шт.

  • Майонез — 5 ст. л.

  • Мука — 5 ст. л.

  • Соль — по вкусу

Для начинки (на выбор):

  • Колбаса

  • Сыр

  • Помидоры

  • Солёные огурцы

  • Лук

  • Чеснок

  • Кетчуп

Как приготовить пиццу на сковороде за 10 минут

1. Готовим тесто.
Смешайте яйца, майонез, муку и немного соли венчиком до однородности. Масса получится густой, как на оладьи — это и есть основа вашей пиццы.

2. Выливаем на сковороду.
Используйте сковороду с антипригарным покрытием. Распределите тесто равномерно по дну. Сверху аккуратно смажьте кетчупом — будет как томатный соус.

3. Выбираем начинку.
Нарежьте колбасу, овощи, добавьте немного лука или чеснока — что найдётся в холодильнике, то и пойдёт. Распределите всё по поверхности пиццы произвольно, без лишнего перфекционизма.

4. Не забываем про сыр.
Посыпьте тертым сыром щедро — именно он соберёт все вкусы воедино и создаст ту самую аппетитную корочку.

5. Готовим на плите.
Поставьте сковороду на медленный огонь, накройте крышкой и забудьте о ней минут на 10. Готовность проверьте зубочисткой: если она выходит сухой — пора снимать.

6. Наслаждаемся.
Готово! Пицца получилась мягкая, ароматная, с расплавленным сыром и сочной начинкой. Быстро, просто и очень вкусно.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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