Пицца без духовки: этот рецепт спасает, когда срочно нужно вкусно

Не всегда есть силы, желание (и дрожжи), чтобы возиться с классическим тестом для пиццы. Но это не повод отказываться от вкусной домашней пиццы! Этот экспресс-рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то сытное, ароматное и уютное за 10 минут. Без замеса, без духовки, без стресса.

Фото: flickr.com by Navin Rajagopalan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пицца

Ингредиенты на 4 порции

Для теста:

Яйца — 3 шт.

Майонез — 5 ст. л.

Мука — 5 ст. л.

Соль — по вкусу

Для начинки (на выбор):

Колбаса

Сыр

Помидоры

Солёные огурцы

Лук

Чеснок

Кетчуп

Как приготовить пиццу на сковороде за 10 минут

1. Готовим тесто.

Смешайте яйца, майонез, муку и немного соли венчиком до однородности. Масса получится густой, как на оладьи — это и есть основа вашей пиццы.

2. Выливаем на сковороду.

Используйте сковороду с антипригарным покрытием. Распределите тесто равномерно по дну. Сверху аккуратно смажьте кетчупом — будет как томатный соус.

3. Выбираем начинку.

Нарежьте колбасу, овощи, добавьте немного лука или чеснока — что найдётся в холодильнике, то и пойдёт. Распределите всё по поверхности пиццы произвольно, без лишнего перфекционизма.

4. Не забываем про сыр.

Посыпьте тертым сыром щедро — именно он соберёт все вкусы воедино и создаст ту самую аппетитную корочку.

5. Готовим на плите.

Поставьте сковороду на медленный огонь, накройте крышкой и забудьте о ней минут на 10. Готовность проверьте зубочисткой: если она выходит сухой — пора снимать.

6. Наслаждаемся.

Готово! Пицца получилась мягкая, ароматная, с расплавленным сыром и сочной начинкой. Быстро, просто и очень вкусно.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

