Пицца без духовки: этот рецепт спасает, когда срочно нужно вкусно

Не всегда есть силы, желание (и дрожжи), чтобы возиться с классическим тестом для пиццы. Но это не повод отказываться от вкусной домашней пиццы! Этот экспресс-рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то сытное, ароматное и уютное за 10 минут. Без замеса, без духовки, без стресса.
Яйца — 3 шт.
Майонез — 5 ст. л.
Мука — 5 ст. л.
Соль — по вкусу
Колбаса
Сыр
Помидоры
Солёные огурцы
Лук
Чеснок
Кетчуп
1. Готовим тесто.
Смешайте яйца, майонез, муку и немного соли венчиком до однородности. Масса получится густой, как на оладьи — это и есть основа вашей пиццы.
2. Выливаем на сковороду.
Используйте сковороду с антипригарным покрытием. Распределите тесто равномерно по дну. Сверху аккуратно смажьте кетчупом — будет как томатный соус.
3. Выбираем начинку.
Нарежьте колбасу, овощи, добавьте немного лука или чеснока — что найдётся в холодильнике, то и пойдёт. Распределите всё по поверхности пиццы произвольно, без лишнего перфекционизма.
4. Не забываем про сыр.
Посыпьте тертым сыром щедро — именно он соберёт все вкусы воедино и создаст ту самую аппетитную корочку.
5. Готовим на плите.
Поставьте сковороду на медленный огонь, накройте крышкой и забудьте о ней минут на 10. Готовность проверьте зубочисткой: если она выходит сухой — пора снимать.
6. Наслаждаемся.
Готово! Пицца получилась мягкая, ароматная, с расплавленным сыром и сочной начинкой. Быстро, просто и очень вкусно.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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