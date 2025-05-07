Один из лучших способов утилизировать замороженные ягоды без варки варенья

Если у вас в морозилке затаились пакетики с клубникой, этот десерт — идеальный способ их вкусно "утилизировать". Получается нечто среднее между суфле и зефиром: лёгкое, тающее во рту облако, которое буквально наполнено ароматом лета. Нежность, вкус и простота — всё в одной миске.
Клубника (свежая или замороженная) — 500 г
Сахар — 200 г
Желатин быстрорастворимый — 30 г
Вода — 150 мл
Растительное масло (без запаха) — для формы
1. Подготовка желатина.
Быстрорастворимый желатин заливаем холодной водой, перемешиваем и оставляем набухать на 10 минут. Всё как написано на упаковке — не игнорируйте инструкцию, иначе может не "схватиться".
2. Ягодная база.
Если клубника у вас замороженная — дайте немного оттаять. Пробейте ягоды блендером в пюре и отправьте его в сотейник. Добавьте сахар, поставьте на средний огонь и доведите почти до кипения — до появления первых пузырьков. Главное — не кипятите.
3. Соединяем с желатином.
Горячее пюре снимаем с огня, добавляем в него желатин и хорошо размешиваем до полного растворения.
4. Процеживаем.
Чтобы десерт был максимально нежным, клубничную массу лучше процедить через сито. Это мелочь, но результат будет гораздо воздушнее.
5. Взбиваем.
Переливаем ягодную смесь в миску и начинаем взбивать миксером. Сначала на маленькой скорости, потом постепенно увеличиваем. Через 10 минут масса посветлеет и станет в 2-3 раза больше — волшебство начинается!
6. В форму.
Застелите форму пищевой плёнкой и смажьте маслом — не пропускайте этот шаг, иначе потом будет сложно достать десерт. Выложите массу, разровняйте, снова закройте плёнкой в контакт и уберите в холодильник на 2-3 часа.
7. Подача.
Когда десерт застынет, переложите его на доску, снимите плёнку и нарежьте на порции. Готово. Это действительно просто, а выглядит — как из кондитерской витрины.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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