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Нежнее облака: творожно-тыквенный пирог-суфле на песочной основе

2:03
Еда

Этот пирог — настоящий кулинарный обманщик. На вид — как будто произведение искусства, а на вкус — как будто вы едите облако. В основе — простое песочное тесто, а внутри — два слоя воздушного суфле: тыквенное и творожное. И все это оформлено в виде красивого "зебрового" узора.

пирог
Фото: flickr.com by stuart spivack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
пирог

Что нужно

Для теста:

  • Маргарин или сливочное масло — 100 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Мука — 200 г

  • Сахар — 50 г

  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Тыквенная начинка:

  • Тыквенное пюре — 400 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Сахар — 50 г

  • Крахмал картофельный — 1 ст. л.

Творожная начинка:

  • Творог — 400 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Сахар — 2 ст. л.

  • Крахмал — 1 ст. л.

Как готовить

  1. Тесто:
    Взбиваем мягкое масло с сахаром и яйцом, постепенно добавляем муку с разрыхлителем. Замешиваем мягкое тесто, заворачиваем в плёнку и в холодильник — пусть отдохнёт.

  2. Тыквенная часть:
    К пюре добавляем желтки, сахар и крахмал, всё взбиваем. Белки отдельно — до крепкой пены, и аккуратно вмешиваем в основную массу.

  3. Творожная часть:
    То же самое: творог + желтки + сахар + крахмал, а потом — белковая пена. Аккуратно, чтобы не осело.

  4. Сборка:
    Тесто раскатываем, формируем бортики. Начинки выкладываем по ложке поочерёдно в центр — получится зебра.

  5. Выпечка:
    Сначала — под фольгой, 40 минут при 180 °C. Потом — без фольги, ещё 25 минут при 160 °C. Дать полностью остыть, чтобы суфле застыло.

Советы

  • Тыквенное пюре можно сделать в микроволновке за 10 минут или запечь тыкву в фольге.

  • Не торопитесь доставать пирог — он должен хорошо остыть, иначе начинка "поплывёт".

  • Для красоты можно украсить сахарной пудрой или каплей меда.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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