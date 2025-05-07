Нежнее облака: творожно-тыквенный пирог-суфле на песочной основе

Этот пирог — настоящий кулинарный обманщик. На вид — как будто произведение искусства, а на вкус — как будто вы едите облако. В основе — простое песочное тесто, а внутри — два слоя воздушного суфле: тыквенное и творожное. И все это оформлено в виде красивого "зебрового" узора.

Фото: flickr.com by stuart spivack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ пирог

Что нужно

Для теста:

Маргарин или сливочное масло — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 200 г

Сахар — 50 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Тыквенная начинка:

Тыквенное пюре — 400 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 50 г

Крахмал картофельный — 1 ст. л.

Творожная начинка:

Творог — 400 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Крахмал — 1 ст. л.

Как готовить

Тесто:

Взбиваем мягкое масло с сахаром и яйцом, постепенно добавляем муку с разрыхлителем. Замешиваем мягкое тесто, заворачиваем в плёнку и в холодильник — пусть отдохнёт. Тыквенная часть:

К пюре добавляем желтки, сахар и крахмал, всё взбиваем. Белки отдельно — до крепкой пены, и аккуратно вмешиваем в основную массу. Творожная часть:

То же самое: творог + желтки + сахар + крахмал, а потом — белковая пена. Аккуратно, чтобы не осело. Сборка:

Тесто раскатываем, формируем бортики. Начинки выкладываем по ложке поочерёдно в центр — получится зебра. Выпечка:

Сначала — под фольгой, 40 минут при 180 °C. Потом — без фольги, ещё 25 минут при 160 °C. Дать полностью остыть, чтобы суфле застыло.

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