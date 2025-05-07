Нежнее облака: творожно-тыквенный пирог-суфле на песочной основе

Этот пирог — настоящий кулинарный обманщик. На вид — как будто произведение искусства, а на вкус — как будто вы едите облако. В основе — простое песочное тесто, а внутри — два слоя воздушного суфле: тыквенное и творожное. И все это оформлено в виде красивого "зебрового" узора.
Что нужно
Для теста:
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Маргарин или сливочное масло — 100 г
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Яйцо — 1 шт.
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Мука — 200 г
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Сахар — 50 г
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Разрыхлитель — 1 ч. л.
Тыквенная начинка:
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Тыквенное пюре — 400 г
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Яйца — 2 шт.
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Сахар — 50 г
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Крахмал картофельный — 1 ст. л.
Творожная начинка:
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Творог — 400 г
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Яйца — 2 шт.
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Сахар — 2 ст. л.
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Крахмал — 1 ст. л.
Как готовить
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Тесто:
Взбиваем мягкое масло с сахаром и яйцом, постепенно добавляем муку с разрыхлителем. Замешиваем мягкое тесто, заворачиваем в плёнку и в холодильник — пусть отдохнёт.
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Тыквенная часть:
К пюре добавляем желтки, сахар и крахмал, всё взбиваем. Белки отдельно — до крепкой пены, и аккуратно вмешиваем в основную массу.
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Творожная часть:
То же самое: творог + желтки + сахар + крахмал, а потом — белковая пена. Аккуратно, чтобы не осело.
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Сборка:
Тесто раскатываем, формируем бортики. Начинки выкладываем по ложке поочерёдно в центр — получится зебра.
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Выпечка:
Сначала — под фольгой, 40 минут при 180 °C. Потом — без фольги, ещё 25 минут при 160 °C. Дать полностью остыть, чтобы суфле застыло.
Советы
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Тыквенное пюре можно сделать в микроволновке за 10 минут или запечь тыкву в фольге.
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Не торопитесь доставать пирог — он должен хорошо остыть, иначе начинка "поплывёт".
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Для красоты можно украсить сахарной пудрой или каплей меда.