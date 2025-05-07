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Оладьи с ветчиной и сыром: пышный ужин за 20 минут

1:44
Еда

Идеальный вариант для ужина — пышные и легкие оладушки с ветчиной, сыром и зеленью. Этот рецепт не только быстрый, но и очень вкусный! Порции получаются сытными, но при этом нежными и легкими.

Оладьи с кукурузой
Фото: commons.wikimedia.org by Midori, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Оладьи с кукурузой

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 100-150 г ветчины

  • 40 г твердого выдержанного сыра

  • 1 маленький пучок зеленого лука (30 г)

  • 3 средних яйца С1

  • 200 г простокваши

  • 50 г манки

  • 150 г муки

  • 1 ч. л. с горкой разрыхлителя

  • соль по вкусу

  • свежемолотый черный перец

  • топленое или растительное масло для жарения

Приготовление:

  1. Подготовка теста: Всыпьте манку в простоквашу, перемешайте и оставьте на несколько минут, пока готовите остальные ингредиенты.

  2. Нарезка ингредиентов: Нарежьте зеленый лук тонкими кольцами, а ветчину — мелкими кубиками. Сыр натрите на мелкой терке.

  3. Смешивание теста: Смешайте муку с разрыхлителем и натертым сыром. Взбейте яйца с солью в пышную пену. Затем добавьте простоквашу с манкой и муку с сыром, тщательно перемешайте до однородности.

  4. Добавление начинки: Аккуратно вмешайте в тесто нарезанный лук и ветчину. Дайте тесту постоять 10 минут.

  5. Жарка: Разогрейте сковороду с толстым дном на среднем огне, добавьте немного масла. Жарьте небольшие оладушки под крышкой, по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте горячими или теплыми — с любимым соусом или сметаной!

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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