Оладьи с ветчиной и сыром: пышный ужин за 20 минут

Идеальный вариант для ужина — пышные и легкие оладушки с ветчиной, сыром и зеленью. Этот рецепт не только быстрый, но и очень вкусный! Порции получаются сытными, но при этом нежными и легкими.
Ингредиенты (на 4 порции):
100-150 г ветчины
40 г твердого выдержанного сыра
1 маленький пучок зеленого лука (30 г)
3 средних яйца С1
200 г простокваши
50 г манки
150 г муки
1 ч. л. с горкой разрыхлителя
соль по вкусу
свежемолотый черный перец
топленое или растительное масло для жарения
Приготовление:
Подготовка теста: Всыпьте манку в простоквашу, перемешайте и оставьте на несколько минут, пока готовите остальные ингредиенты.
Нарезка ингредиентов: Нарежьте зеленый лук тонкими кольцами, а ветчину — мелкими кубиками. Сыр натрите на мелкой терке.
Смешивание теста: Смешайте муку с разрыхлителем и натертым сыром. Взбейте яйца с солью в пышную пену. Затем добавьте простоквашу с манкой и муку с сыром, тщательно перемешайте до однородности.
Добавление начинки: Аккуратно вмешайте в тесто нарезанный лук и ветчину. Дайте тесту постоять 10 минут.
Жарка: Разогрейте сковороду с толстым дном на среднем огне, добавьте немного масла. Жарьте небольшие оладушки под крышкой, по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.
Подавайте горячими или теплыми — с любимым соусом или сметаной!
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
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