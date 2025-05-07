Не только вкусно, но и полезно: готовим глазированные сырки своими руками

4:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда-то глазированные сырки были настоящим дефицитом, и их нужно было искать в магазинах как редкое лакомство. Сегодня же, благодаря множеству вариантов на полках супермаркетов, выбор стал настолько большим, что можно растеряться. Однако приготовление глазированных сырков дома — это не только способ сделать их вкусными, но и более полезными.

Фото: commons.wikimedia.org by Storye book, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ марципан

Как делают глазированные сырки на производстве

На производстве классический глазированный сырок готовится из творога, шоколадной глазури, сахара, сливочного масла и ароматизатора (чаще всего ванильного). Процесс состоит в том, чтобы вымешать творог с сахаром и маслом до однородности, затем выложить массу в формовочную машину, которая придает сыркам нужную форму. Если в сырках предполагается начинка (например, вареная сгущенка или повидло), начинку закачивают в специальные устройства. Далее сырки проходят через ванну для глазури, где они глазируются с обеих сторон, а затем охлаждаются и упаковываются.

Полезны ли глазированные сырки

С одной стороны, глазированные сырки — это удобный вариант для быстрого перекуса или завтрака, поскольку они содержат творог, который полезен для здоровья. Однако в их составе может быть много сахара, что делает их не лучшим выбором для завтрака, особенно для детей.

Диетологи советуют внимательно следить за тем, из чего состоят такие сырки. Часто в них могут быть добавки, которые совсем не полезны для организма. Приготовив сырки дома, вы сможете контролировать состав, подбирая натуральные и полезные ингредиенты.

Как выбрать правильный творог

Для приготовления глазированных сырков используйте творог с однородной текстурой. Не подойдет мягкий творог в тубах, а также творог "сыр домашний", так как он слишком жидкий. Идеальным будет пластовой творог, который предварительно нужно отжать от лишней жидкости.

Формируем сырки

Для того чтобы сформировать сырки, можно использовать несколько способов:

Выложить творожную массу в силиконовую форму. Использовать кондитерский мешок для создания цилиндров. Завернуть массу в пленку и заморозить, а затем нарезать на порции.

После замораживания сырки нужно аккуратно покрыть шоколадной глазурью.

Какую начинку выбрать

Для глазированных сырков можно использовать разные начинки, такие как:

Вареная сгущенка.

Ягодная начинка (из свежих или замороженных ягод, желатин или агар-агар).

Повидло (например, яблочное или ягодное).

Сухофрукты (чернослив, курага, изюм).

Можно добавить в творожную массу и какао-порошок или измельченное печенье.

Какой шоколад выбрать для глазури

Для глазури используйте качественный шоколад. Он может быть темным (с содержанием какао выше 60%) или молочным, в зависимости от предпочтений. Также в глазурь можно добавить растительное масло для улучшения текстуры и блеска.

Рецепты глазированных сырков

Глазированные сырки с кокосом и кокосовым маслом

Для приготовления 10 сырков нужно:

Творог 9% — 400 г

Кокосовая стружка — 40-50 г

Кокосовое масло — 40-50 г

Сахарная пудра — 40 г

Ванильный сахар — 5 г

Для глазури:

Шоколад (по выбору) — 200 г

Кокосовая стружка — 30 г

Глазированные сырки с красными ягодами и темной глазурью

Для приготовления 15 сырков:

Сухой творог 2% — 500-550 г

Сметана 30% — 50 г

Сливочное масло — 40 г

Сахарная пудра — 70-80 г

Ванильный сахар — 8-10 г

Для начинки:

Замороженные красные ягоды — 400 г

Мед — 60 г

Агар-агар — 4 г

Для глазури:

Темный шоколад — 250 г

Растительное масло — 30 г

Как готовить глазированные сырки

Сначала приготовьте начинку (если она есть). Смешайте творог с другими ингредиентами, например, с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Сформируйте сырки и заморозьте. Для глазури растопите шоколад и смешайте его с маслом. Окунайте сырки в глазурь, затем замораживайте.

Готовые сырки можно хранить в холодильнике или замораживать до трех месяцев.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

