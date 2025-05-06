Распространенная ошибка с рисом и макаронами, которая может стоить вам жизни

Макароны и рис — два популярных продукта, которые часто остаются на следующий день после еды. Но оставлять их при комнатной температуре может быть опасно для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Joy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ макароны по-итальянски

Согласно исследованиям, неправильное хранение приготовленных продуктов может привести к пищевым отравлениям. Особенно это касается риса и макарон, которые могут быстро стать рассадниками опасных бактерий.

Почему это опасно

Американский врач неотложной помощи Джо Уиттингтон в видео на TikTok предупредил о рисках, связанных с хранением спагетти и риса при комнатной температуре. Он рассказал трагическую историю 20-летнего молодого человека, который умер после того, как съел оставшиеся на пять дней спагетти, не хранившиеся в холодильнике. Через несколько часов после употребления пищи, у парня началась интенсивная рвота и другие симптомы отравления, а вскрытие показало острое печеночное повреждение.

Причина в том, что в рисе и макаронах может развиваться бактерия Bacillus cereus, которая быстро размножается при хранении пищи при температуре выше 20°C. Это может привести к пищевому отравлению и даже смерти, как в случае с этим молодым человеком.

Как правильно хранить макароны и рис

По рекомендации NHS (Национальной службы здравоохранения Великобритании), рис и макароны необходимо охлаждать в течение одного часа после приготовления и немедленно помещать в холодильник. Не следует оставлять эти продукты при комнатной температуре более двух часов, так как это повышает риск размножения бактерий.

Если вы храните приготовленные блюда в холодильнике, помните, что их нужно употребить в течение 24 часов и не разогревать больше одного раза.

Что делать, если у вас пищевое отравление

Пищевое отравление, как правило, не опасно и проходит через несколько дней. Однако важно пить много воды, чтобы избежать обезвоживания. Если симптомы не проходят, сопровождаются рвотой, кровавым поносом или сильной болью, следует обратиться к врачу.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.



