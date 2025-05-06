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Кефир, который пьет Путин, за который россияне теперь готовы сражаться

2:42
Еда

После выхода фильма о 25-летии президентства Владимира Путина внимание зрителей привлек не только сам фильм, но и то, что оказалось в его холодильнике. Одним из популярных продуктов стал кефир "Эковакино" из Рязанской области. Интерес к "кефиру президента" моментально взлетел, а эксперты начали обсуждать его состав и особенности вкуса. Технолог молочной промышленности Эльвира Морозова объяснила, что делает этот кефир таким особенным.

Кисломолочные продукты
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кисломолочные продукты

Почему кефир Путина — лучший

По словам Морозовой, предприятие "Вакинское агро", производящее кефир, проводит полный цикл производства — от собственной фермы до выпуска готовой продукции. Это значит, что молоко, используемое для производства, исключительно с фермы "Вакинского агро", что обеспечивает высокое качество. Морозова отмечает, что фермы автоматизированы и отличаются высокой степенью чистоты. Это особенно важно для качества продукта, ведь чистота на всех этапах производства является основой его безопасности, сообщает URA. RU.

Морозова также подчеркнула, что в производственном процессе используется СИП-мойка (CIP) — автоматическая система для мойки оборудования, что исключает возможность попадания микробов в продукт. Благодаря этому, кефир получается безопасным и высокого качества.

Почему кефир не "взрывается"

Еще одним важным аспектом является то, что кефир от "Эковакино" не имеет чрезмерной кислотности, как многие другие кефиры. Этот продукт мягкий, сбалансированный и не бродит. По словам технолога, кефир с ярко выраженной кислотой может быть агрессивным для желудка, особенно если он долго хранится. Морозова считает, что отсутствие ярко выраженной кислоты — это не минус, а, наоборот, достоинство. "Если дрожжей слишком много, упаковка может вздуться", — пояснила она.

Почему "Вакинское агро" выбирает Путин

Морозова уверена, что кефир, который пьет президент, — это продукт, который может по-настоящему понравиться и другим россиянам. Она сама пробовала продукцию "Вакинского агро" на выставках и осталась довольна вкусом. "Очень хорошо, что президент выбирает именно такой продукт", — сказала она, добавив, что, возможно, это вдохновит других ценить качественные отечественные продукты.

Кефир "Эковакино" теперь пользуется огромной популярностью, а о его "президентском" статусе скоро забудут — ведь такой продукт доступен в продаже по всей стране.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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