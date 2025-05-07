Рисовый кляр + маринад с кинзой: как сделать идеальные куриные голени

Куриные голени в рисовом кляре, жаренные во фритюре, — это блюдо с ярким характером, вдохновлённое тайской кухней. Оно удивляет своим ароматом и потрясающей хрустящей корочкой, которую хочется почувствовать снова и снова.
Для маринада используется свежая кинза, устричный соус, чеснок и специи — благодаря им мясо становится невероятно нежным и насыщенным. А рисовый кляр на минеральной воде делает корочку по-настоящему хрустящей, что особенно хорошо раскрывается при жарке во фритюре.
куриные голени — 1 кг (8 шт.),
для маринада: кинза — 35 г, устричный соус — 40 г, чеснок — 10 г, кориандр — 1 ч. ложка, перец чёрный — по вкусу, соль — 1 ч. ложка, сахар — 0,5 ч. ложки,
для кляра: рисовая мука — 100 г, газированная минеральная вода — 150 мл, паприка — 1 ч. ложка, сушёный чеснок — 1 ч. ложка, соль — 0,5 ч. ложки,
для панировки: рисовая мука — 100 г,
для жарки: растительное масло — 200 мл.
Подавайте эти голени с соусами, свежими овощами, зеленью или рисом.
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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