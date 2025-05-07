Рисовый кляр + маринад с кинзой: как сделать идеальные куриные голени

2:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные голени в рисовом кляре, жаренные во фритюре, — это блюдо с ярким характером, вдохновлённое тайской кухней. Оно удивляет своим ароматом и потрясающей хрустящей корочкой, которую хочется почувствовать снова и снова.

Фото: commons.wikimedia.org by DougsTech, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Куриные ножки

Для маринада используется свежая кинза, устричный соус, чеснок и специи — благодаря им мясо становится невероятно нежным и насыщенным. А рисовый кляр на минеральной воде делает корочку по-настоящему хрустящей, что особенно хорошо раскрывается при жарке во фритюре.

Ингредиенты (на 8 порций)

куриные голени — 1 кг (8 шт.),

для маринада: кинза — 35 г, устричный соус — 40 г, чеснок — 10 г, кориандр — 1 ч. ложка, перец чёрный — по вкусу, соль — 1 ч. ложка, сахар — 0,5 ч. ложки,

для кляра: рисовая мука — 100 г, газированная минеральная вода — 150 мл, паприка — 1 ч. ложка, сушёный чеснок — 1 ч. ложка, соль — 0,5 ч. ложки,

для панировки: рисовая мука — 100 г,

для жарки: растительное масло — 200 мл.

Как приготовить

Кинзу промывают, обсушивают и рубят. Чеснок очищают, добавляют к кинзе и измельчают блендером. В зелёную массу кладут соль, сахар, устричный соус, кориандр, перец — тщательно перемешивают. Голени моют, обсушивают и обмазывают маринадом. Миску накрывают плёнкой и убирают в холодильник на 6-8 часов. Для кляра рисовую муку соединяют с газированной водой, солью, чесноком и паприкой. Всё перемешивают до консистенции блинного теста. Замаринованные голени встряхивают от лишнего маринада, окунают в кляр, затем — в рисовую муку, тщательно запанировав. Оставляют подсохнуть на 15-25 минут. В глубокой сковороде или сотейнике разогревают растительное масло. Чтобы проверить температуру, в масло опускают деревянную шпажку или каплю кляра — если идёт активное шипение, можно жарить. По 2-3 голени опускают в масло и жарят на среднем огне, регулярно переворачивая, до золотистой корочки (примерно 15 минут). Готовое мясо выкладывают на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Подавайте эти голени с соусами, свежими овощами, зеленью или рисом.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

